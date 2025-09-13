Colombia

Cierres y desvíos en Bogotá por el Festival Cordillera 2025: estas son las vías principales que se verán afectadas

Las autoridades de la ciudad confirmaron la reconfiguración del tránsito en el occidente de la capital durante el festival, con modificaciones que cambian rutas habituales para facilitar el acceso y la movilidad estos días

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

El plan de movilidad propuesto
El plan de movilidad propuesto por la Secretaría Distrital modifica recorridos usuales en la capital, priorizando el uso del transporte masivo y la consulta de canales oficiales para información actualizada - crédito montaje @cordillerafestival/IG - Colprensa

La ciudad de Bogotá se prepara para la realización del Festival Cordillera 2025 durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, con una serie de cierres viales y desvíos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), afectando múltiples rutas principales del occidente de la capital.

Estas medidas estarán vigentes durante el fin de semana del evento e involucran accesos y vías cercanas al parque Simón Bolívar y sectores aledaños, con la finalidad de facilitar la logística y garantizar la seguridad de los asistentes.

Las restricciones viales impactarán especialmente corredores como la avenida carrera 60, avenida carrera 68 y avenida calle 63. Quienes transiten en sentido norte–sur por la avenida carrera 60 deberán desviarse por la avenida calle 63 al occidente y luego tomar la avenida carrera 68 al sur.

Estos son los cierres viales
Estos son los cierres viales del festival - crédito Festival Cordillera

Aquellos que circulen desde oriente hacia occidente por la avenida calle 63 y carrera 60 al sur o avenida calle 26 al occidente, tendrán como rutas alternas la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente, así como la avenida carrera 70 al sur y avenida calle 26 al occidente.

Para quienes se desplacen por la avenida carrera 68 en sentido norte–sur y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, la recomendación es continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

Los usuarios que transiten de occidente a oriente por la avenida calle 63 deberán emplear la avenida carrera 68 al norte, luego calle 67 al oriente y después la avenida carrera 60 al norte hasta conectarse con la avenida calle 68 al oriente. En tanto, para el sentido sur-norte por la avenida carrera 68 y acceso a la avenida calle 63 al oriente, la vía habilitada será la avenida calle 53 al oriente.

Horarios y ubicación de los cierres viales por el Festival Cordillera 2025 en Bogotá

Tramo vial: avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60

  • Tipo de cierre: cierre total, calzada sur
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60

  • Tipo de cierre: Cierre total, ciclorruta, costado sur
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60

  • Tipo de cierre: Cierre total, sendero peatonal costado sur
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60

Estos son los desvíos fueron
Estos son los desvíos fueron anunciados por las autoridades para el desarrollo del festival - crédito Alcaldía de Bogotá
  • Tipo de cierre: Carril lento, conectante occidente – sur
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53

  • Tipo de cierre: Cierre total, calzada occidental
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53

  • Tipo de cierre: Cierre total, ciclorruta costado occidental
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53

  • Tipo de cierre: Cierre total, sendero peatonal costado occidental
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

Tramo vial: avenida carrera 60 entre transversal 59A y avenida calle 63

  • Tipo de cierre: Cierre total, calzada oriente
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre
Estos son los desvíos autorizados
Estos son los desvíos autorizados para el festival que se desarrollara el fin de semana del 13 y 14 de septiembre - crédito Alcaldía de Bogotá

Tramo vial: avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A

  • Tipo de cierre: Cierre del carril norte de la calzada norte
  • Hora de cierre: 12:00 a. m. del 13 de septiembre
  • Hora de habilitación: 06:00 a. m. del 15 de septiembre

La Secretaría Distrital de Movilidad sugiere que, durante la duración del operativo vial, tanto los asistentes al festival como los residentes de la zona prioricen el uso de transporte público, bicicletas o desplazamientos a pie, como alternativa para disminuir los embotellamientos y facilitar el acceso seguro a las actividades culturales.

Transmilenio anunció rutas para especiales para el desarrollo del Festival Cordillera 2025

Estas son las rutas dispuestas
Estas son las rutas dispuestas por el sistema para los asistentes del festival Cordillera - crédito Transmilenio

Durante el desarrollo del festival, los asistentes podrán acceder al parque a través de más de 30 rutas troncales que operan en sus horarios habituales, con estaciones cercanas como Salitre – El Greco y CAN - British Council en la troncal El Dorado, así como 7 de Agosto y Movistar Arena en la troncal NQS Central.

Además, la oferta de TransMiZonal incluye más de 40 rutas con paraderos próximos al parque, ubicados en la avenida carrera 68, carrera 60, calle 53 y calle 63.

