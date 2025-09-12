En video quedaron los rostros de los cinco ladrones durante un violento robo en una tienda de barrio en Bogotá: “Donde salga le pego su balazo”

Estos son los rostros de los cuatro hombres y la mujer que robaron al empleado de la tienda y a una de las clientes que la tarde del jueves crédito de septiembre hacía sus compras de forma habitual - grupo de difusión

Los hechos de inseguridad en el país han dejado un nuevo caso que se registró el jueves 11 de septiembre de 2025 en el suroriente de Bogotá.

En esta ocasión una banda de ladrones de comercios, integrada por cuatro hombres y una mujer, quedó captada con nitidez por la cámara de seguridad que da justo al frente del mostrador.

En esa cámara quedan grabados todos los clientes, empleados y proveedores que llegan al lugar, una tienda del barrio Bochica Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Lo que más ha generado indignación entre los residentes del sector es que la mujer y los cuatros hombres que hicieron de las suyas se demoraron menos de tres minutos en realizar la operación que dejó como víctimas a uno de los empleados del supermercado de barrio y una de las clientes, que minutos antes de las 4:00 p. m. no pudo hacer nada al ser abordada con un arma de fuego.

‘Modus operandi’ de la banda de ladrones en Bogotá: una mujer entra y simula que habla por celular

En los registros de la cámara, el reloj marca las 3:58 p. m., segundos después entra la primera integrante de la organización delincuencial, una mujer de contextura robusta, cabello oscuro, que usa lentes, y que se acaba de quitar el tapabocas que lleva justo en su muñeca derecha; con la misma mano simula que está conversando a través de su celular.

Sin embargo, al poco tiempo entran de sorpresa los cuatro compinches de la mujer (que utiliza gafas), y se escucha claro en la grabación la orden: “¡Quietos todos ahí, agáchese ahí“.

Mientras uno de ellos desenfunda el revólver, los demás ingresan a la parte del mostrador del lado de los empleados, y quedan justo al frente de la caja registradora.

La mujer ordena a dos de ellos: “¡Meta, meta, meta (el dinero y lo que encontraron a su paso, hasta botellas de licor y pacas de cigarrillos), quieto ahí, no se mueva gonorrea", le dicen al empleado, que trata de levantarse, mientras tres de ellos escarban como ratas en la parte del fondo del establecimiento, y luego se dirigen hacia donde los demás rateros.

Es tal el descaro, que la ladrona regaña a uno de sus compinches: “¡Nooo, la botella no", explicando que debía ser otra clase de licor (más caro). Su colega le dice con tono de regañado “bueno, bueno”.

“Dónde está la plata pirobo”, le dice al trabajador el hombre que sostiene el arma, mientras que su colega pide que le entregue los celulares, tanto al señor como a la cliente, y luego le ordenan abrir una caja, y la situación se complicó por cuenta de la respuesta: “Los teléfonos. Ábrame esta caja, ábrala o si no la mato”, dice el atracador, a lo que la otra ladrona dice: “Colabore colabore”.

Amenazaron con asesinar al empleado de la tienda de barrio: hurto a comercio en Bochica Sur, Rafael Uribe Uribe

El empleado solo responde “eso no tiene llave nunca se abre”. Mientras, la mujer sigue preguntando a sus pares: “¿Qué más hay?”

En ese momento uno de los ladrones que estaba en la parte del fondo se viene para adelante y al ver que el empleado trata de levantarse le mandó un grito: “¡Tírese al suelo, al suelo hijueputa!"

Todo esto, lo hizo el ciudadano porque en ese momento los demás rateros estaba llevando todo lo que encontraban en el mostrador, y se iban a llevar la billetera del trabajador, a lo que él les dijo: “Son mis papeles, no más”.

Por último, la ladrona antes de salir, le da una última normativa a uno de sus colegas de gorra gris para que deje atados a las dos personas, y que no olvide algo más: “Veo los cigarrillos, amárrelos”.

Su compañero no hizo caso, pero si se llevó las pacas de cigarrillos, no sin antes advertir al empleado: “Ya sabe gonorrea que donde salga le pego su balazo, hijueperra”.

El caso está siendo investigado por las autoridades en la localidad que busca dar captura a estas cinco personas y que respondan por el delito de hurto y porte de armas de fuego.