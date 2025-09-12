Colombia

En video quedaron los rostros de los cinco ladrones durante un violento robo en una tienda de barrio en Bogotá: “Donde salga le pego su balazo”

Los delincuentes se valieron de tapabocas para ocultar sus rostros, mientras una cómplice se hace pasar por clienta para facilitarles el atraco a sus socios criminales

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Estos son los rostros de
Estos son los rostros de los cuatro hombres y la mujer que robaron al empleado de la tienda y a una de las clientes que la tarde del jueves crédito de septiembre hacía sus compras de forma habitual - grupo de difusión

Los hechos de inseguridad en el país han dejado un nuevo caso que se registró el jueves 11 de septiembre de 2025 en el suroriente de Bogotá.

En esta ocasión una banda de ladrones de comercios, integrada por cuatro hombres y una mujer, quedó captada con nitidez por la cámara de seguridad que da justo al frente del mostrador.

En esa cámara quedan grabados todos los clientes, empleados y proveedores que llegan al lugar, una tienda del barrio Bochica Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que más ha generado indignación entre los residentes del sector es que la mujer y los cuatros hombres que hicieron de las suyas se demoraron menos de tres minutos en realizar la operación que dejó como víctimas a uno de los empleados del supermercado de barrio y una de las clientes, que minutos antes de las 4:00 p. m. no pudo hacer nada al ser abordada con un arma de fuego.

Los cuatro hombres y la mujer que componen la empresa delincuencial no dejaron ni las monedas y vaciaron toda la caja registradora, se llevaron hasta botellas de licor y pacas de cigarrillos - crédito grupos de difusión

‘Modus operandi’ de la banda de ladrones en Bogotá: una mujer entra y simula que habla por celular

En los registros de la cámara, el reloj marca las 3:58 p. m., segundos después entra la primera integrante de la organización delincuencial, una mujer de contextura robusta, cabello oscuro, que usa lentes, y que se acaba de quitar el tapabocas que lleva justo en su muñeca derecha; con la misma mano simula que está conversando a través de su celular.

Sin embargo, al poco tiempo entran de sorpresa los cuatro compinches de la mujer (que utiliza gafas), y se escucha claro en la grabación la orden: “¡Quietos todos ahí, agáchese ahí“.

Mientras uno de ellos desenfunda el revólver, los demás ingresan a la parte del mostrador del lado de los empleados, y quedan justo al frente de la caja registradora.

La mujer ordena a dos de ellos: “¡Meta, meta, meta (el dinero y lo que encontraron a su paso, hasta botellas de licor y pacas de cigarrillos), quieto ahí, no se mueva gonorrea", le dicen al empleado, que trata de levantarse, mientras tres de ellos escarban como ratas en la parte del fondo del establecimiento, y luego se dirigen hacia donde los demás rateros.

Es tal el descaro, que la ladrona regaña a uno de sus compinches: “¡Nooo, la botella no", explicando que debía ser otra clase de licor (más caro). Su colega le dice con tono de regañado “bueno, bueno”.

“Dónde está la plata pirobo”, le dice al trabajador el hombre que sostiene el arma, mientras que su colega pide que le entregue los celulares, tanto al señor como a la cliente, y luego le ordenan abrir una caja, y la situación se complicó por cuenta de la respuesta: “Los teléfonos. Ábrame esta caja, ábrala o si no la mato”, dice el atracador, a lo que la otra ladrona dice: “Colabore colabore”.

El robo se presentó en
El robo se presentó en uno de los comercios de barrio ubicados en el barrio Bochica Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito grupo de difusión

Amenazaron con asesinar al empleado de la tienda de barrio: hurto a comercio en Bochica Sur, Rafael Uribe Uribe

El empleado solo responde “eso no tiene llave nunca se abre”. Mientras, la mujer sigue preguntando a sus pares: “¿Qué más hay?”

En ese momento uno de los ladrones que estaba en la parte del fondo se viene para adelante y al ver que el empleado trata de levantarse le mandó un grito: “¡Tírese al suelo, al suelo hijueputa!"

Todo esto, lo hizo el ciudadano porque en ese momento los demás rateros estaba llevando todo lo que encontraban en el mostrador, y se iban a llevar la billetera del trabajador, a lo que él les dijo: “Son mis papeles, no más”.

Por último, la ladrona antes de salir, le da una última normativa a uno de sus colegas de gorra gris para que deje atados a las dos personas, y que no olvide algo más: “Veo los cigarrillos, amárrelos”.

Este fue el ladrón que
Este fue el ladrón que le dejó senda amenaza al empleado de la tienda - crédito grupos de difusión

Su compañero no hizo caso, pero si se llevó las pacas de cigarrillos, no sin antes advertir al empleado: “Ya sabe gonorrea que donde salga le pego su balazo, hijueperra”.

El caso está siendo investigado por las autoridades en la localidad que busca dar captura a estas cinco personas y que respondan por el delito de hurto y porte de armas de fuego.

Temas Relacionados

Robo a tienda de barrioRobo en BogotáBanda de ladronesCaptados en cámara de seguridadBochica SurRafael Uribe UribeInseguridad en BogotáHurto a comercios en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el prontuario criminal de Sebastián Marset, el ‘Pablo Escobar’ uruguayo del que tanto habla Gustavo Petro en sus discursos

La persecución contra el líder del Primer Cartel Uruguayo se intensificó tras el crimen de Marcelo Pecci, mientras autoridades de Paraguay, Colombia y Estados Unidos refuerzan la cooperación para lograr su captura

Este es el prontuario criminal

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Antes de la última fracción de montaña en el puerto de la Bola del Mundo, los corredores tendrán un recorrido llano entre Rueda y Guijuelo

Etapa 19 de la Vuelta

Este fue el insólito pasillo que le hicieron a los jugadores de la selección Venezuela antes del partido frente a Colombia

El momento se vivió con varias leyendas del fútbol venezolano, en donde mostraron apoyo a sus jugadores antes del partido ante la “Tricolor”

Este fue el insólito pasillo

Gustavo Petro cuestionó a Marta Lucía Ramírez por afirmar que están desviando la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Este rifirrafe volvió a poner sobre el tablero las palabras que dijo el jefe de Estado cuando se conocieron los detalles de cómo se ejecutó el atentado por parte del grupo criminal Plata o plomo. En esa misma audiencia se nombró a alias Mosco, un criminal al que Petro denunció cuando fue alcalde de Bogotá

Gustavo Petro cuestionó a Marta

Sismo en Colombia este 12 de septiembre: magnitud y epicentro del último temblor

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Sismo en Colombia este 12
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército brindó informe tras operativo

Ejército brindó informe tras operativo contra la minería ilegal que terminó con los soldados “asonados”, en Puerto Guzmán, Putumayo

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Reviven video de Charlie Kirk

Reviven video de Charlie Kirk donde reacciona y cuestiona discurso de Shakira dedicado a los migrantes en EE. UU.: “Espero tengas tus papeles en orden”

Dani Duke confesó que está sufriendo de ataques de ansiedad y contó los detalles del más reciente episodio que vivió: “Casi pierdo el vuelo”

Evaluna reveló cómo le enseña a su hija a manejar sus pensamientos negativos: “Yo no debo estar hablando de estas cosas así”

Mamá de Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló los momentos oscuros que vivieron con el primer ‘reality’ en el que se inscribió: “Había rechazo”

Emprendedor colombiano acusó públicamente al ‘influencer’ Rubigol por incumplir millonario contrato: “Nicolás, páganos ya”

Deportes

Etapa 19 de la Vuelta

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Este fue el insólito pasillo que le hicieron a los jugadores de la selección Venezuela antes del partido frente a Colombia

La selección de El Salvador dirigida por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez está en problemas: la FIFA tomó drástica decisión por “comportamientos impropios”

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio

Esta es la figura del Atlético Nacional que se quedará sin jugar varias fechas por “conducta violenta” en la Copa BetPlay