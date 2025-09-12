Colombia

Hijo mayor de Cintia Cossio quiso probar la leche materna y así fue su reacción al consumirla

La ‘influencer’ colombiana mostró la curiosa respuesta de su hijo Thiago, que opinó sobre el sabor de la leche de lactancia de su mamá en un video que ya es viral

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Cintia Cossio comparte el divertido
Cintia Cossio comparte el divertido momento en que su hijo Thiago prueba la leche materna tras el nacimiento de Lorenzo - crédito @soycintiacossio/IG

La curiosidad infantil se hizo presente en el hogar de Cintia Cossio, luego del nacimiento de su segundo hijo, cuando su primogénito, Thiago, manifestó el deseo de probar la leche materna de su madre.

La influencer colombiana, que recientemente dio a luz a Lorenzo, luego de su reconciliación con Jhoan López, compartió este momento familiar a través de la cuenta de Instagram de su hijo mayor, que ya reúne cerca de quinientos mil seguidores.

En el video difundido, Cintia Cossio relató que fue el propio Thiago quien le pidió degustar la leche materna y ante la petición, la creadora de contenido decidió extraerse una pequeña cantidad y ofrecérsela al niño, a pesar de que para ella fue un pedido extraño.

“Lorenzo López Cossio ya tiene una semana de nacido y su hermanito empezó con las curiosidades, cuando digo su hermanito, obviamente me refiero a mi niño chiquito, Thiago. Y la curiosidad que se le entró al señor Thiago, ustedes no me la van a creer, quiere probar la leche materna. (...) Y yo quiero que ustedes vean la experiencia, no sé, es raro. ¿Sus hijos les han pedido: ‘mamá, quiero probar tu leche materna’?”, confesó la modelo al inicio del clip.

La curiosidad de Thiago: El
La curiosidad de Thiago: El hijo de Cintia Cossio se roba el show al probar la leche materna y contar su experiencia - crédito @soycintiacossio/IG

Seguido a esto, Cintia explicó cómo iba a hacer para darle a probar a su hijo mayor un poco de la leche que le da en el día a día a su nuevo bebé.

Como voy a amamantar a mi chiquitín (Lorenzo), voy a aprovechar para de la otra pucheca (seno) extraerla, porque se la voy a dar a probar recién ordeñada. Es una cosa rara, pero bueno, nada me quita quitarle el capricho, entonces a ordeñar”, contó la mujer.

Cintia le comentó a su hijo que estaba extrayendo la leche pura y le preguntó si quería una gran o poca cantidad, pero el pequeño demostró no tener problema con ese asunto, siempre y cuando pudiera probarla.

Me saqué una onza para que la pruebe por si de pronto solo le da un sorbito y le da asco o algo, porque a mí la verdad sí me da pesar desperdiciar esto, porque esto es oro (muestra la leche) y solo las que somos mamás sabemos de lo que hablo”, explicó Cintia.

El hijo de Cintia Cossio prueba la leche materna y causa sensación - crédito @soythiagocossio/IG

En cuanto a la razón por la que Thiago quería conocer el sabor y textura del alimento de su hermano menor, el primogénito de Cintia indicó: “porque no recuerdo cuál es el sabor de la leche materna”, mientras que la creadora de contenido revelaba que gracias a haber amamantado a su hijo hasta los 2 años era que actualmente se veía “tan grande”.

La grabación muestra el instante en que Thiago primero huele la bebida y seguido a eso toma un sorbo, hasta que termina ingiriendo el resto, expresando su opinión sobre el sabor: “Sabe como leche normal, sabe dulcecita, sí, en serio me gustó”, afirmó el niño, según se observa en el video publicado en la red social.

Durante la interacción, Cintia Cossio bromeó con su hijo preguntándole si prefería tomar directamente del seno, a lo que él respondió negativamente.

Menos mal no probé el calostro porque no me hubiera gustado”, mencionó el niño al final.

Ah, sí, es que también le dio curiosidad por probar eso”, puntualizó Cintia.

La curiosidad de Thiago, el
La curiosidad de Thiago, el hijo de Cintia Cossio, conquista Instagram - crédito @soythiagocossio/IG

La publicación generó una ola de reacciones entre los seguidores de Cintia Cossio, quienes manifestaron haberse divertido con el video y elogiaron la dinámica familiar que la influenciadora ha construido.

Cintia también ha compartido con sus seguidores la felicidad que le produce la llegada de Lorenzo, aunque no ha ocultado las dificultades que ha enfrentado con la lactancia en esta nueva etapa.

En respuesta a la expectativa de sus fanáticos, la creadora de contenido anunció que próximamente presentará oficialmente a su hijo menor, mostrando su rostro y diferenciándose de otros famosos que optan por mantener la identidad de sus hijos en privado.

Cintia CossioHijo Cintia CossioJhoan LópezThiago López CossioBebé Cintia CossioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Consulta el resultado oficial del

Cara Rodríguez negó ser la

Fiscalía le pidió a la

Capturados cuatro policías activos que

Abogado de Nicolás Petro demandará
Hijo mayor de Cintia Cossio

Hijo mayor de Cintia Cossio quiso probar la leche materna y así fue la reacción que tuvo al consumirla

Periodista venezolano que aseguró que

Periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” ganaría sin problemas a Colombia, se mostró dolido tras la eliminación: “Es un golpe duro”

