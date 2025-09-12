Colombia

Flavia Dos Santos celebró la condena contra Bolsonaro: “Por fin”

La reacción de Dos Santos no pasó inadvertida, considerando que la condena al expresidente representa una de las decisiones judiciales más severas tomadas contra un exmandatario brasileño recientemente

David Garzón

Por David Garzón

La sexóloga expuso así su postura frente a un acontecimiento que marcó profundamente el ámbito político - crédito flavia2santos/Instagram

La sexóloga Flavia Dos Santos, figura reconocida en programas como Día a Día, Agenda en Tacones y Mujeres Sin Filtro, compartió su reacción tras la noticia sobre la condena judicial que recayó sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La especialista, que cuenta con una audiencia de 1,8 millones de seguidores en su perfil de Instagram, manifestó públicamente su satisfacción ante la decisión del más alto tribunal brasileño, generando amplia repercusión entre sus seguidores y medios.

Fallo contra Jair Bolsonaro

La reciente resolución judicial establece que Jair Bolsonaro deberá enfrentar 27 años y 3 meses de prisión, una condena impuesta por el Supremo Tribunal Federal de Brasil bajo la dirección del ministro Alexander de Moraes. Las sanciones provienen de diversos delitos relacionados con la presunta planificación de un golpe de Estado contra el actual presidente, Lula da Silva.

La especialista, que cuenta con una audiencia de 1,8 millones de seguidores en su perfil de Instagram, manifestó públicamente su satisfacción ante la decisión -crédito @flavia2santos / IG

De acuerdo con la sentencia formal, a Bolsonaro se le suman 24 años y 9 meses de prisión a otros dos años y seis meses de detención —este último régimen se interpreta como una pena menos restrictiva que la prisión ordinaria—, junto a una multa calculada en 124 días, donde cada día equivale a un salario mínimo en Brasil.

En el documento emitido por las autoridades judiciales, se especifica: “En total, habiendo concedido todas las penas anteriormente establecidas y dada la existencia, como reconoció la mayoría del panel, de la concurrencia material de delitos, prevista en el artículo 69 del Código Penal, que determina la suma de las penas, establezco la pena definitiva para el acusado Jair Messias Bolsonaro en 27 años y 3 meses, compuesta por 24 años y 9 meses de prisión y dos años y 6 meses de detención, además de una multa de 124 días, cada una equivalente a un salario mínimo”.

Así reaccionó Flavia Dos Santos desde Colombia

La especialista, que cuenta con una audiencia de 1,8 millones de seguidores en su perfil de Instagram, manifestó públicamente su satisfacción ante la decisión - crédito @flavia2santos/Instagram

Ante la magnitud del fallo, Flavia Dos Santos compartió una breve, pero contundente reacción a través de una historia en su red social, en la que superpone la noticia con la expresión: “Por fin”, junto con la bandera de Brasil y acompañado con la imagen de Bolsonaro en el fondo. La sexóloga, que forma parte de influyentes plataformas mediáticas en Colombia, expuso así su postura frente a un acontecimiento que marcó profundamente el ámbito político y judicial del país carioca.

La reacción de Dos Santos no pasó inadvertida, considerando que la condena a Jair Bolsonaro representa una de las decisiones judiciales más severas tomadas contra un exmandatario brasileño en años recientes. La acusación se centró en supuestos delitos cometidos al intentar desestabilizar el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, acto calificado en la sentencia como un atentado directo contra la estabilidad institucional y democrática del país sudamericano.

A Bolsonaro se le suman 24 años y 9 meses de prisión a otros dos años y seis meses de detención - crédito REUTERS

Hay que resaltarque el proceso legal se basó en la acumulación de pruebas presentadas a lo largo de varias audiencias, donde la fiscalía sostuvo que el exlíder planificó y promovió acciones destinadas a impedir la continuidad constitucional tras su derrota electoral. Según el fallo, estos actos constituyeron una infracción grave del Código Penal brasileño, específicamente lo estipulado en el artículo 69 sobre concurrencia material de delitos, justificación legal para la acumulación de penas.

Mientras la noticia generó respuestas polarizadas entre los simpatizantes y opositores de Jair Bolsonaro, la manifestación pública de figuras como Flavia Dos Santos puso en evidencia el impacto social de la condena. La sexóloga, de origen brasileño y residente en Colombia, mantiene una presencia constante en debates de opinión pública y programas de contenido social y educativo, lo que llevó a que su punto de vista concentrara la atención de su amplia comunidad digital.

