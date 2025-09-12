Emprendedor colombiano acusó públicamente al ‘influencer’ Rubigol por incumplir millonario contrato

Rubigol en el ojo del huracán: El creador de contenido enfrenta reclamos millonarios de la marca Wuuju - crédito @rubigol/IG y @wuuju_co/tiktok

La polémica alrededor del creador de contenido Nicolás Rubio, más conocido como Rubigol, continúa creciendo en redes sociales tras las denuncias del emprendedor colombiano William, fundador de la marca Wuuju, quien decidió exponer públicamente el incumplimiento de un contrato publicitario firmado en 2023.

De acuerdo con William, su empresa cerró un acuerdo por cerca de 29,5 millones de pesos con el influencer, con el fin de que realizara acciones de publicidad digital para la marca. Sin embargo, según los registros presentados por el empresario, solo se ejecutaron compromisos por 12,5 millones de pesos, lo que deja una deuda pendiente de 17 millones de pesos y ante la falta de respuestas por parte de Rubigol o su equipo de trabajo decidió exponer la situación a través de las redes sociales.

“Día uno intentando que Rubigol nos pague los diecisiete millones que nos debe. Nicolás, páganos ya, ya es hora, ¿no? ¿No crees? Qué descaro tan hijueputa, oye”, expresó William en uno de los primeros videos que publicó en su cuenta oficial, iniciando así una serie de entregas en las que relató el avance —y los obstáculos— de la disputa.

El contrato, según William, se firmó a finales de 2023 y, aunque comenzó con compromisos pactados y algunas ejecuciones por parte del creador de contenido, el avance pronto se detuvo y hasta la fecha no ha tenido una respuesta final.

En los videos publicados sobre el tema, el emprendedor asegura que nunca pudo tener un canal de comunicación directo con Rubigol, sino que toda la gestión se manejó inicialmente a través de su mánager, Laura Juliana, y luego por medio de abogados.

“Voy a demostrar de dónde salen los diecisiete millones que estoy exigiendo para mi empresa... aquí está la última comunicación que tuve formal con su mánager, Laura Juliana, y van a ver que son matemáticas básicas. Las acciones contratadas fueron veintinueve millones quinientos. Las acciones ya ejecutadas por Nicolás fueron doce millones quinientos. Simplemente, es restar, no es tan difícil, y da diecisiete millones. Entonces, ahí está el acuerdo. Vean que no es marketing, no es chisme, no es ganas de visualizaciones ni nada, simplemente es hacer valer los derechos porque es también muy delicado que unilateralmente cambien los términos, ni siquiera lo vi venir, Laura simplemente dijo: ‘Oiga, páseme su correo. Aquí está esta propuesta’. Y yo quedé como: ‘¿Qué es esta mierda?’“, recalcó William al mostrar pantallazos de sus conversaciones con la representante del creador de contenido.

En otra de sus intervenciones, el emprendedor explicó que incluso recibió una propuesta de pago que calificó como una falta de respeto: “Me ofrecen 5,8 millones por una deuda de diecisiete millones. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

La situación escaló al punto de que la defensa de Rubigol entró en escena, pues William aseguró que actualmente hay un abogado en representación del influencer, con quien ya ha sostenido conversaciones, aunque sin llegar a un acuerdo definitivo.

“Le propusimos cuatro solicitudes para cerrar este capítulo, pero no aceptó ninguna. Bueno, aceptó una, pero no la más básica: un papel firmado por Nicolás explicando por qué razón no cumplió el contrato. Ni siquiera eso”, relató el empresario.

En la más reciente publicación, William también reconoció que exponer el caso en redes sociales le ha traído un alto costo emocional aclarando que no se trata de una información falsa para atraer público y demostrando lo que él ha tenido que vivir en los últimos días tras tomar la decisión de hacer pública la situación.

“No sé por qué la gente cree que me estoy divirtiendo con esto. El escarmiento público es una gonorrea, es muy fuerte. No la paso bien, créanme”, confesó, dejando claro que la intención de sus publicaciones no es generar polémica, sino reclamar lo que considera justo.

Mientras tanto, Rubigol no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones. Sin embargo, los comentarios eliminados en redes sociales por parte de personas cercanas al influencer, como su novia y su hermana, han alimentado las sospechas de los seguidores de William, quienes piden claridad y transparencia frente al caso.

Por ahora, la disputa sigue abierta y la presión social crece en torno a Rubigol, quien enfrenta el escrutinio público y posibles consecuencias legales por el incumplimiento denunciado.