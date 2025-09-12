Colombia

Así fue la última descertificación de EE. UU. a Colombia, se perdió un ‘platal’ en apoyos antidrogas

El retiro de la certificación llegó en medio de un escándalo político y le costó al país recursos clave para la lucha contra el narcotráfico

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Estados Unidos anunciará el 15
Estados Unidos anunciará el 15 de septiembre su decisión sobre la certificación antidrogas para Colombia - crédito Colprensa

En Washington ya está todo dispuesto para el anuncio que cada año pone a prueba la relación bilateral en materia de drogas. El 15 de septiembre, la Casa Blanca publicará su lista de países “certificados” por su cooperación en la lucha antidrogas. La decisión, aunque técnica, define si Colombia continúa recibiendo unos 300 millones de dólares en apoyo estadounidense y mide el compromiso del país frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

La certificación no es un procedimiento reciente ni un simple trámite diplomático. Sus raíces se remontan a la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, que fue ajustada en las leyes antidrogas de 1986 y 1988. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos debe enviar cada año al Congreso un balance sobre los esfuerzos de los países productores o de tránsito de cocaína, heroína y otras sustancias. Los reportes de la DEA y otras agencias sirven de insumo para decidir quién coopera de manera “sustancial” y quién se queda corto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La certificación define el apoyo
La certificación define el apoyo de 300 millones de dólares y mide el compromiso colombiano contra el narcotráfico - crédito Nathan Howard/REUTERS

Colombia sabe lo que significa quedar fuera de esa lista. En marzo de 1996, el presidente Bill Clinton retiró la certificación al gobierno de Ernesto Samper, alegando falta de colaboración real contra el narcotráfico. La medida llegó en medio del llamado Proceso 8.000, que investigaba la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial. Aunque Samper fue absuelto ese mismo año, el golpe diplomático fue duro, puesto que, se suspendió parcialmente la ayuda económica y militar, y surgieron trabas para acceder a créditos de organismos internacionales. La cooperación quedó en un terreno frágil.

A casi tres décadas de aquel episodio, el fantasma de la descertificación vuelve a rondar. Los últimos informes del Departamento de Estado advierten sobre el incremento en la producción de cocaína y los retos para reducir los sembradíos. “Estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas, tratando de construir y consolidar un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos, y esperamos que los resultados se evidencien en una certificación por parte de Estados Unidos”, dijo Laura Sarabia, canciller de ese momento, confiando en que los avances de los últimos meses inclinarían la balanza.

El proceso tiene varios peldaños. Primero, la Sección de Asuntos Antinárcóticos del Departamento de Estado y otras agencias analizan datos de erradicación, incautaciones y cooperación judicial. Luego, el presidente de EE. UU. comunica al Capitolio su decisión.

El proceso de certificación se
El proceso de certificación se basa en reportes de la DEA y otras agencias sobre erradicación y cooperación judicial - crédito Nathan Howard/REUTERS

Si un país es “descertificado”, se abren las puertas a sanciones. Se puede suspender hasta el 50% de la asistencia exterior, vetar préstamos en instancias como el FMI o congelar programas que no estén relacionados con ayuda humanitaria o con operaciones antinarcóticos.

A lo largo de los años, la certificación es criticada por su carácter unilateral, pero continúa siendo un termómetro del vínculo entre Washington y Bogotá en torno al narcotráfico. Durante administraciones pasadas, el tono ha variado, en algunos periodos se privilegió el diálogo, en otros se reconoció el cumplimiento estricto de metas de erradicación y extradición. Incluso en debates recientes, sectores políticos en Estados Unidos pidieron endurecer la revisión, mientras otros sugieren enfoques más amplios que incluyan desarrollo rural y reducción de la demanda.

El aumento en la producción
El aumento en la producción de cocaína y los retos en la reducción de cultivos preocupan a Washington - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Aunque las tensiones persisten, en Colombia existe consenso sobre la importancia de sostener la cooperación. La ayuda que acompaña la certificación no solo financia equipos y entrenamiento para la Fuerza Pública; también respalda proyectos de sustitución de cultivos, fortalecimiento de la justicia y prevención del consumo en comunidades vulnerables. Sin esos recursos, advierten analistas, el margen de maniobra del Estado se vería limitado, justo cuando el país busca consolidar estrategias integrales para enfrentar el problema.

Temas Relacionados

Certificación antidrogasEstados UnidosLucha antidrogasDonald TrumpCultivos de cocaGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Duque reveló la “estrategia” que estaría utilizando el Gobierno Petro para lograr el triunfo de la izquierda en 2026

El exmandatario indicó que la demagogia ha predominado en la política colombiana en los últimos años, caracterizada por la oferta de soluciones fáciles que, en la práctica, no se traducen en avances concretos

Iván Duque reveló la “estrategia”

Capturan a seis extranjeros por prácticas de pesca ilegal en área protegida de San Andrés

Los uniformados hallaron langosta, cangrejo real y otros productos extraídos sin permiso

Capturan a seis extranjeros por

Colombia movilizó más de 85 millones de toneladas en el primer semestre de 2025: estos fueron los puertos más destacados

Durante el primer semestre, arribaron a puertos colombianos 6.456 buques, lo que supone un aumento del 14% al compararse con el mismo periodo del año anterior

Colombia movilizó más de 85

Autodefensas Gaitanistas amenazaron a candidatos de partidos del Pacto Histórico, líderes y ONG: “72 horas para irse o asumimos”

El grupo armado declaró objetivo militar a los aspirantes de partidos de izquierda en los Montes de María, así como a reclamantes de tierras

Autodefensas Gaitanistas amenazaron a candidatos

Conozca uno de los pueblos más antiguos de Colombia: alístese para recorrer los pasajes del ‘pesebre de oro’

Marmato es un pequeño poblado que, aunque alejado de las principales rutas turísticas, posee un interés particular para quienes desean ahondar en la historia de la minería en Colombia

Conozca uno de los pueblos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe habría enviado un

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Yina Calderón expuso una amenaza en su contra previo a la pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Tenerte cerca pa´ meterte un pepaso”

Deportes

Tulio Gómez habría detenido proyecto

Tulio Gómez habría detenido proyecto para estadio propio del América tras protestas de la hinchada Escarlata

Esta es la fecha para la asamblea de la Dimayor: se define el futuro del fútbol colombiano

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica