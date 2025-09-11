Secretario de Seguridad tras atentado a torre de energía: “Medellín no se arrodilla ante el terrorismo”

El secretario Manuel Villa Mejía advirtió que cada acción ilegal recibirá una respuesta inmediata y proporcional.

Dos detonaciones afectaron una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el sector de Loreto, en el cerro La Asomadera, en Medellín, hecho atribuido preliminarmente al frente 36 de las disidencias de las Farc. Ante esta situación, el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, emitió un pronunciamiento contundente en el que ratificó la posición de las autoridades locales frente al terrorismo.

En un video difundido horas después del atentado, Villa Mejía aseguró que Medellín cuenta con toda la institucionalidad necesaria para enfrentar a los grupos armados ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La ciudad no se arrodilla ante el terrorismo ni ante ninguna estructura delincuencial. Aquí hay autoridad, aquí hay orden y habrá resultados”, expresó el funcionario.

El secretario explicó que el acto violento buscaba generar temor y afectar la infraestructura eléctrica, pero recalcó que las autoridades actuaron de manera inmediata junto con la Policía, el Ejército y el grupo Antiexplosivos para garantizar la seguridad de la zona y mantener los cierres viales preventivos mientras EPM evaluaba los daños.

Villa Mejía sostuvo que “los terroristas no van a doblegarnos” y que el Estado tiene la obligación de imponer su autoridad frente a los responsables.

Habitantes grabaron los momentos posteriores al atentado terrorista - crédito @DnlRey/X

“El Estado se tiene que imponer tan duro como sea necesario para que estos criminales entiendan que lo único que les espera es una cárcel o ser dados de baja por la fuerza legítima”, subrayó.

En su declaración, también rechazó cualquier posibilidad de que la ciudad regrese a los tiempos de violencia del pasado: “Medellín no volverá a los tiempos del terror que tanto dolor le causaron. Cuéstenos lo que nos cueste, vamos a responder con todas las capacidades”.

El secretario insistió en que cada acción ilegal tendrá una respuesta inmediata y proporcional de parte de la institucionalidad, al tiempo que solicitó al Gobierno nacional reforzar la presencia de la fuerza pública en Medellín y el departamento de Antioquia.

Persecución a los cabecillas

En coordinación con la Alcaldía, se anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.

De manera particular, Villa Mejía mencionó que la línea de mando del frente 36 de las disidencias de las FARC será perseguida con prioridad. “Caerán alias Chejo, alias Guaricho, alias Primo Gay, alias Barbas y alias Eléctrico. Caen porque caen. Vivos o muertos. Esa es la instrucción y la solicitud desde Medellín. No más complacencia con los criminales”, puntualizó.

Manuel Villa Mejía rechazó el terrorismo, aseguró que el Estado responderá con toda su capacidad y advirtió que Medellín no volverá a los tiempos de terror - crédito @ManuelVillaMe/X y @margasernau/X

Cronología de los hechos

Según el reporte oficial, la primera explosión se registró a las 8:07 de la noche, seguida por una segunda detonación a las 8:10 p.m.. El estruendo fue percibido en diferentes sectores de Medellín, entre ellos Belén, Laureles, El Poblado y parte del municipio de Envigado.

Habitantes del barrio Loreto reportaron daños en ventanas y afectaciones menores en viviendas cercanas. También se registraron episodios de confusión y temor en la comunidad, que rápidamente utilizó redes sociales para intentar establecer la magnitud de lo ocurrido.

Las autoridades hallaron en el lugar un trapo alusivo al frente 36 de las disidencias de las FARC, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una retaliación por la operación policial adelantada ese mismo día en Antioquia, en la cual fueron abatidos cuatro integrantes de esa organización, entre ellos alias ‘Guillermino’, señalado como experto en explosivos y presunto responsable del ataque a un helicóptero en Amalfi en el que murieron 13 uniformados.

Reacciones políticas y ciudadanas

El atentado generó rechazo en diferentes sectores políticos. El Centro Democrático señaló en un comunicado: “Rechazamos con firmeza el atentado terrorista en Medellín. El ataque contra la infraestructura de EPM es una retaliación del frente 36 de las FARC tras la acción de la fuerza pública en Antioquia. Medellín no se doblega ante los violentos”.

El Centro Democrático señaló que rechaza con firmeza el atentado terrorista en Medellín. - crédito @CeDemocratico/X

De otra parte, el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, cuestionó la ausencia del alcalde Federico Gutiérrez, quien se encontraba en Estados Unidos en una agenda internacional junto al mandatario de Cali, Alejandro Éder. “Mientras tanto, Fico anda otra vez de paseo en Estados Unidos hablando mal de Petro. Medellín está sin alcalde”, escribió en redes sociales.

En la ciudadanía, las reacciones oscilaron entre la preocupación por la seguridad y el respaldo a las autoridades. Algunos residentes compartieron imágenes de daños materiales y comentaron la afectación emocional que generaron las detonaciones, especialmente en niños y mascotas.

Esteban Restrepo lamentó lo sucedido y cuestionó la ausencia del alcalde. - crédito @estebanrestre/X

Comunicado oficial de EPM

La empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó mediante un comunicado que una torre de alta tensión fue derribada tras el ataque con explosivos. La compañía precisó que, gracias a la capacidad de respaldo del sistema, no se registraron interrupciones en el servicio de energía en la ciudad.

“El equipo de EPM hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada; sin embargo, las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa”, indicó la empresa.

EPM aseguró que continuará informando a la opinión pública sobre los avances en la recuperación de la infraestructura y reiteró su compromiso con la continuidad del servicio en Medellín.