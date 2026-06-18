Agredieron a dos rescatistas mientras apagaban un incendio en La Ceja, Antioquia: una bombera sufrió contusión en el tórax

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja iniciará acciones legales contra el presunto agresor identificado como familiar de los dueños de la vivienda - Bomberos La Ceja/Facebook

Momentos de tensión vivió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja (Antioquia), cuando dos rescatistas fueron agredidos físicamente mientras atendían un incendio en el barrio Rincones de La Macarena.

El hecho obligó a los jefes a retirar a su personal del sitio, priorizando la seguridad ante el riesgo de nuevas agresiones.

En el operativo participaron cinco bomberos, una máquina extintora y una ambulancia. Al llegar, hallaron la vivienda en llamas y comenzaron las labores de extinción, pero la irrupción violenta de un hombre, aparentemente familiar de los propietarios y bajo los efectos del alcohol, alteró el curso de la emergencia.

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El comandante Giovanni Gallego Ramírez narró que el hombre fue advertido por seguridad para mantenerse al margen. Sin embargo, “reaccionó de manera agresiva”, relató Gallego.

La primera víctima fue una bombera, quien recibió un golpe en el pecho, que la derribó. El parte médico indicó una “contusión a nivel del tórax e inflamación producto del impacto”.

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El mismo individuo, minutos después, golpeó a otro socorrista con dos puñetazos en el rostro. Los médicos evaluaron “una posible desviación del tabique nasal debido a la fuerza de los golpes”, según reportó Gallego. Tras la agresión, el comandante ordenó la retirada inmediata del personal para prevenir mayores daños.