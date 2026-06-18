Colombia

Agredieron a dos rescatistas mientras apagaban un incendio en La Ceja, Antioquia: una bombera sufrió contusión en el tórax

El presunto familiar de los dueños, al parecer, se encontraba bajo los efectos del alcohol, irrumpiendo en una vivienda en llamas

Guardar
Google icon
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja iniciará acciones legales contra el presunto agresor identificado como familiar de los dueños de la vivienda - Bomberos La Ceja/Facebook
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja iniciará acciones legales contra el presunto agresor identificado como familiar de los dueños de la vivienda - Bomberos La Ceja/Facebook

Momentos de tensión vivió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja (Antioquia), cuando dos rescatistas fueron agredidos físicamente mientras atendían un incendio en el barrio Rincones de La Macarena.

El hecho obligó a los jefes a retirar a su personal del sitio, priorizando la seguridad ante el riesgo de nuevas agresiones.

En el operativo participaron cinco bomberos, una máquina extintora y una ambulancia. Al llegar, hallaron la vivienda en llamas y comenzaron las labores de extinción, pero la irrupción violenta de un hombre, aparentemente familiar de los propietarios y bajo los efectos del alcohol, alteró el curso de la emergencia.

PUBLICIDAD

El comandante Giovanni Gallego Ramírez narró que el hombre fue advertido por seguridad para mantenerse al margen. Sin embargo, “reaccionó de manera agresiva”, relató Gallego.

La primera víctima fue una bombera, quien recibió un golpe en el pecho, que la derribó. El parte médico indicó una “contusión a nivel del tórax e inflamación producto del impacto”.

PUBLICIDAD

El mismo individuo, minutos después, golpeó a otro socorrista con dos puñetazos en el rostro. Los médicos evaluaron “una posible desviación del tabique nasal debido a la fuerza de los golpes”, según reportó Gallego. Tras la agresión, el comandante ordenó la retirada inmediata del personal para prevenir mayores daños.

Temas Relacionados

Bomberos La CejaIncendioAgresión BomberosLa CejaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

La autoridad electoral sostuvo que la doble nacionalidad no crea una inhabilidad para un colombiano por nacimiento ni limita sus derechos políticos

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

La representante del Pacto Histórico advirtió que el arresto del activista afín al Gobierno Petro podría ser una señal de advertencia para opositores políticos y afectaría a millones de colombianos en situación migratoria irregular

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

La detención del líder de Los Choneros destapa detalles sobre la vida de incógnito, las rutinas y los controles burlados en uno de los complejos residenciales más monitoreados

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

El presidente participó en un evento en la Universidad de Antioquia donde amplió su intervención hacia temas políticos y respondió a críticas sobre su gestión. En su discurso también aludió a figuras del escenario electoral y defendió los resultados de su gobierno en materia social y económica

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

La tasa de aprobación de asilo para colombianos llegó a 2,77 % en 2026, mientras crecen los rechazos y el caso de Beto Coral vuelve a poner el tema en debate

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México