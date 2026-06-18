Colombia

Carro con presuntos hinchas de Colombia sufrió fuerte accidente en Bogotá: el conductor habría huido y dejó a sus acompañantes tras el choque

El hecho se registró en la madrugada del 18 de junio en la localidad de Puente Aranda, horas después de la victoria de la Tricolor ante Uzbekistán; las autoridades revisan cámaras de seguridad y recopilan pruebas para esclarecer lo ocurrido

Guardar
Google icon
El automóvil quedó con graves daños en su parte frontal tras chocar contra un poste semafórico en la calle 13 con carrera 43, en la localidad de Puente Aranda, durante la madrugada de este jueves - crédito Bogotá Tránsito/X
El automóvil quedó con graves daños en su parte frontal tras chocar contra un poste semafórico en la calle 13 con carrera 43, en la localidad de Puente Aranda, durante la madrugada de este jueves - crédito Bogotá Tránsito/X

Un automóvil en el que se movilizaban presuntos hinchas de la selección Colombia se estrelló contra un poste semafórico en la madrugada de este jueves 18 de junio en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

El hecho ocurrió hacia las 4:45 a. m. en la intersección de la calle 13 con carrera 43, en sentido oriente-occidente.

De acuerdo con el reporte oficial de Bogotá Tránsito, una ambulancia fue enviada al lugar para atender la emergencia. Las imágenes registradas después del accidente mostraron el frente del vehículo completamente destruido tras el fuerte impacto contra la estructura semafórica.

PUBLICIDAD

Según las primeras versiones divulgadas por Noticias Caracol, en el vehículo al parecer viajaban varios aficionados que regresaban de celebrar la victoria de Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán en su debut mundialista, partido que concluyó cerca de las 11:00 p. m. del miércoles 17 de junio.

Uno de los aspectos que más llama la atención de las autoridades es que, presuntamente, el conductor abandonó el lugar después del choque y dejó a sus acompañantes en el sitio del accidente.

PUBLICIDAD

Por esta razón, la Policía de Tránsito inició las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Autoridades confirmaron la recuperación de la movilidad en la zona luego de que el automóvil fuera retirado de la vía - crédito Bogotá Tránsito/X
Autoridades confirmaron la recuperación de la movilidad en la zona luego de que el automóvil fuera retirado de la vía - crédito Bogotá Tránsito/X

Pulzo informó que una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades apunta a un posible estado de embriaguez por parte de quien conducía el vehículo. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas del siniestro.

A las 5:47 a. m., Bogotá Tránsito reportó que el automóvil ya había sido retirado de la vía y ubicado a un costado de la calzada, permitiendo la recuperación de la movilidad en el corredor vial afectado.

Las autoridades tampoco han entregado un balance oficial sobre el número de personas lesionadas ni sobre la gravedad de las heridas sufridas por los ocupantes. Mientras tanto, unidades médicas y agentes de tránsito continuaron atendiendo la situación y recopilando información para esclarecer el caso.

Además, las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de identificar y ubicar al conductor que, según las primeras versiones, huyó tras el accidente.

Temas Relacionados

Accidente BogotáPuente ArandaEstado de embriaguezPartido de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

La autoridad electoral sostuvo que la doble nacionalidad no crea una inhabilidad para un colombiano por nacimiento ni limita sus derechos políticos

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

La representante del Pacto Histórico advirtió que el arresto del activista afín al Gobierno Petro podría ser una señal de advertencia para opositores políticos y afectaría a millones de colombianos en situación migratoria irregular

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

La detención del líder de Los Choneros destapa detalles sobre la vida de incógnito, las rutinas y los controles burlados en uno de los complejos residenciales más monitoreados

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

El presidente participó en un evento en la Universidad de Antioquia donde amplió su intervención hacia temas políticos y respondió a críticas sobre su gestión. En su discurso también aludió a figuras del escenario electoral y defendió los resultados de su gobierno en materia social y económica

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

La tasa de aprobación de asilo para colombianos llegó a 2,77 % en 2026, mientras crecen los rechazos y el caso de Beto Coral vuelve a poner el tema en debate

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México