Carro con presuntos hinchas de Colombia sufrió fuerte accidente en Bogotá: el conductor habría huido y dejó a sus acompañantes tras el choque

El automóvil quedó con graves daños en su parte frontal tras chocar contra un poste semafórico en la calle 13 con carrera 43, en la localidad de Puente Aranda, durante la madrugada de este jueves - crédito Bogotá Tránsito/X

Un automóvil en el que se movilizaban presuntos hinchas de la selección Colombia se estrelló contra un poste semafórico en la madrugada de este jueves 18 de junio en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

El hecho ocurrió hacia las 4:45 a. m. en la intersección de la calle 13 con carrera 43, en sentido oriente-occidente.

De acuerdo con el reporte oficial de Bogotá Tránsito, una ambulancia fue enviada al lugar para atender la emergencia. Las imágenes registradas después del accidente mostraron el frente del vehículo completamente destruido tras el fuerte impacto contra la estructura semafórica.

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Según las primeras versiones divulgadas por Noticias Caracol, en el vehículo al parecer viajaban varios aficionados que regresaban de celebrar la victoria de Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán en su debut mundialista, partido que concluyó cerca de las 11:00 p. m. del miércoles 17 de junio.

Uno de los aspectos que más llama la atención de las autoridades es que, presuntamente, el conductor abandonó el lugar después del choque y dejó a sus acompañantes en el sitio del accidente.

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Por esta razón, la Policía de Tránsito inició las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Autoridades confirmaron la recuperación de la movilidad en la zona luego de que el automóvil fuera retirado de la vía - crédito Bogotá Tránsito/X

Pulzo informó que una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades apunta a un posible estado de embriaguez por parte de quien conducía el vehículo. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas del siniestro.

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A las 5:47 a. m., Bogotá Tránsito reportó que el automóvil ya había sido retirado de la vía y ubicado a un costado de la calzada, permitiendo la recuperación de la movilidad en el corredor vial afectado.

Las autoridades tampoco han entregado un balance oficial sobre el número de personas lesionadas ni sobre la gravedad de las heridas sufridas por los ocupantes. Mientras tanto, unidades médicas y agentes de tránsito continuaron atendiendo la situación y recopilando información para esclarecer el caso.

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Además, las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de identificar y ubicar al conductor que, según las primeras versiones, huyó tras el accidente.