Colombia

Millonario intento de robo en Itagüí dejó a uno de los criminales muerto y a otro herido

La Policía y la Fiscalía trabajan por determinar si los responsables actuaban solos o integraban una banda

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Las autoridades entregaron un balance de los hechos - crédito Alcaldía de Itagüi / X

Durante la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 ocurrió un intento de robo de $200 millones en el parque principal de Itagüí, en el Valle de Aburrá (Antioquia). El hecho terminó con un presunto delincuente muerto y otro gravemente herido tras la intervención inmediata de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, la acción de los agentes se desencadenó en el momento en el que dos hombres, que se desplazaban en una motocicleta con la placa alterada, intentaron asaltar a los ocupantes de una camioneta que acababan de retirar la millonaria suma de una sucursal bancaria en inmediaciones de la reconocida plaza.

De acuerdo con la información revelada por el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, la patrulla policial fue alertada sobre la situación alrededor de las 4:00 p. m., momento en el que los presuntos asaltantes se aproximaron al vehículo con la intención de apoderarse del dinero.

La reacción de los uniformados fue inmediata, por lo que uno de los sospechosos falleció en el lugar y el otro resultó herido de gravedad: “Dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada, trataron de hurtar $200 millones; al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautándole un revólver”, explicó el funcionario.

En los celulares de los presentes quedó registrada la situación - crédito Colombia Oscura / X

La intervención policial obligó al cierre de la vía principal del parque para permitir los procedimientos judiciales y la inspección del cuerpo del hombre fallecido, cuya identidad aún no ha sido revelada.

En cuanto al otro implicado, se confirmó que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial del municipio, donde se encuentra recibiendo atención médica mientras se estabiliza. Además, se informó que está bajo custodia para que apenas se recupere, sea llevado a una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación en la que se le dictarán cargos por su responsabilidad en este nuevo caso de fleteo que alertó a los habitantes del Valle de Aburrá.

En el lugar de los hechos, la Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para esclarecer la identidad de los involucrados y determinar si actuaban de manera independiente o formaban parte de una organización criminal, debido a que no es la primera vez que un caso como estos se presenta en la región.

Los curiosos se aproximaron al lugar para verificar lo que ocurrió - crédito Colombia Oscura / X

Tenemos la capacidad para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestra ciudad que intervenga la vida, los bienes o la honra de nuestros itagüiseños. Al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos y lesiona gravemente a otro de los delincuentes”, afirmó el secretario de Seguridad.

El revólver incautado al hombre fallecido y la motocicleta con la placa alterada constituyen elementos clave en la investigación en curso. Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer todos los detalles del frustrado asalto.

El lugar estuvo lleno de gente hasta que las autoridades llegaron a controlar la situación - crédito Colombia Oscura / X

Otro caso similar en Antioquia

Una situación similar se presentó en julio en el barrio Obrero de Bello, cuando un intento de robo terminó con la muerte de un presunto asaltante, que fue abatido por un policía que estaba vestido de civil dentro de un concesionario de motos.

El hecho se registró sobre la Autopista Norte, en la carrera 50 con calle 33, cuando el uniformado, con más de 22 años de servicio y actualmente supervisor de vigilancia, se encontraba realizando una transacción para la compra de un vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el agente fue abordado por un hombre que llegó en motocicleta y lo amenazó con un arma de fuego, exigiéndole una cadena de oro y un teléfono celular. En ese momento, el policía reaccionó utilizando su arma personal y disparó contra el presunto delincuente, que falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas.

El presunto fletero portaba un arma de fuego, mientras que la persona que acompañaba al asaltante logró escapar en la motocicleta en la que lo esperaba. Tras el suceso, el policía entregó su arma a los patrulleros que acudieron al sitio.

