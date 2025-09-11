Colombia

Gustavo Petro retiró al inspector de las Fuerzas Militares por presuntos nexos con el narcotráfico

El mandatario anunció la salida inmediata del mayor general Hernando Garzón Rey, tras recibir denuncias y pruebas que lo vinculan con actividades ilícitas, remitiendo el caso a la Fiscalía para investigación judicial

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

El retiro inmediato del mayor general Hernando Garzón Rey sacude la cúpula militar de Colombia por presuntos vínculos con el narcotráfico - crédito @COL_EJERCITO / X

El retiro inmediato del mayor general Hernando Garzón Rey del servicio activo de las Fuerzas Militares de Colombia generó un fuerte impacto en la estructura castrense, debido a los indicios de presuntos vínculos con el narcotráfico y el cultivo de hoja de coca.

La decisión, anunciada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, se produjo tras la recopilación de denuncias y elementos probatorios que, según el mandatario, fueron entregados a la Fiscalía para que adelante la investigación correspondiente.

El oficial, que hasta el momento de su retiro se desempeñaba como inspector del Comando General de las Fuerzas Militares, había sido nombrado en ese cargo en marzo de 2025, lo que lo situaba entre las figuras de mayor poder dentro de la jerarquía militar.

El presidente Petro comunicó públicamente: “He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca (sic)”, según publicó en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro entregó a la Fiscalía pruebas y denuncias contra el general Garzón Rey para una investigación judicial - crédito @petrogustavo / X

El jefe de Estado enfatizó que los documentos y evidencias recabados fueron trasladados a la autoridad judicial, con el objetivo de que se determinen las responsabilidades individuales tras las pesquisas: “Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”.

La investigación que condujo a esta determinación habría sido liderada, en parte, por la Dirección Nacional de Inteligencia y contrainteligencia.

El perfil Garzón Rey y sus polémicas

El caso adquiere especial relevancia por el perfil y la trayectoria del general retirado. Hernando Garzón Rey ostentaba el rango de mayor general y había ocupado posiciones estratégicas en distintos comandos regionales, incluyendo la comandancia de la Brigada contra el Narcotráfico, la Fuerza de Despliegue Rápido N.3 en el Catatumbo y la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

Hernando Garzón Rey ocupó cargos clave en la lucha contra el narcotráfico y fue segundo comandante del Ejército Sur de EE.UU. - crédito @ComandanteBR14 / X

Además, recientemente se desempeñó como segundo comandante del Ejército Sur de Estados Unidos en San Antonio, Texas.

En el ámbito académico, el general Garzón cuenta con estudios en Ciencias Militares, una Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializaciones en Administración de Recursos Militares y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, así como formación en Comando y Estado Mayor.

El historial del oficial no está exento de controversias. En 2019, cuando ostentaba el grado de coronel, fue denunciado por la capitán del Ejército Maritza Soto por presunto acoso laboral, sexual y extralimitaciones de funciones, supuestamente aprovechando su jerarquía y posición de mando dentro de las Fuerzas Militares.

La decisión del presidente Gustavo Petro de apartar del cargo a Hernando Garzón Rey se presentó como una medida inmediata ante la gravedad de los indicios, y marca un precedente en la política de control interno de las Fuerzas Armadas frente a posibles casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El historial de Garzón Rey incluye denuncias previas por acoso laboral y sexual durante su carrera militar - crédito @Ejercito_Div3 / X

Cero tolerancia con la corrupción en las FF. MM.

En paralelo, el Comando General de las Fuerzas Militares organizó el Seminario Integridad Institucional y Lucha contra la Corrupción en la Escuela Superior de Guerra ‘Rafael Reyes Prieto’, dentro de las actividades por el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción.

El evento fue liderado por el ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, y el general Hugo Alejandro López Barreto, que reafirmaron el compromiso de las Fuerzas Militares con la legalidad.

El ministro de Defensa enfatizó que cualquier acto de corrupción afecta directamente la seguridad nacional y pidió mantener la transparencia y la ética como principios rectores en todas las acciones, incluso cuando no hay supervisión.

Resaltó que la fuerza pública es la institución con más alto índice de favorabilidad en Colombia y subrayó la importancia de proteger ese prestigio de cualquier intento de corrupción.

