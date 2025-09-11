Estos fueron los mensajes que el asesinado activista trumpista Charlie Kirk le dirigió a Gustavo Petro: “No se metan con Estados Unidos”

Los mensajes críticos de Charlie Kirk contra Gustavo Petro surgieron en plena crisis diplomática, cuestionando la respuesta del presidente colombiano a las exigencias migratorias de Estados Unidos - crédito Europa Press/Presidencia

No cesa la consternación en Estados Unidos luego de que fuera atacado el activista conservador cristiano Charlie Kirk, de 31 años, que resultó mortalmente herido por un disparo en su cuello mientras participaba en un evento que congregó a miles de personas en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU).

El incidente ocurrió en presencia de un numeroso público y, tras el ataque, Kirk fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde falleció poco después de su ingreso.

Reconocido por su papel como fundador de la reconocida organización sin ánimo de lucro, Turning Point USA, en 2012, Kirk encabezó un movimiento dirigido a difundir posturas conservadoras y basadas en la fe cristiana entre estudiantes universitarios, de las que no se salvó ni el presidente Gustavo Petro y su gobierno.

De hecho, en medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de las radicales medidas migratorias implementadas a finales de enero de 2025, Kirk emitió tres mensajes en su cuenta de X en los que criticó abiertamente la respuesta del gobierno de Gustavo Petro.

El joven activista arremetió contra el presidente Gustavo Petro luego de protagonizar crisis diplomática con Estados Unidos - crédito red social X

Uno de los mensajes más destacados de Kirk fue difundido el 26 de enero de 2025, alrededor de las 2:00 p. m., donde advirtió al mandatario colombiano de las fuertes represalias de Trump. “Esperen a que empecemos a poner impuestos a las remesas a Colombia”, señaló el activista en su cuenta de X.

Posteriormente, en una publicación realizada una hora y media más tarde, Kirk enfatizó que, aunque Colombia había aceptado la repatriación de inmigrantes irregulares en vuelos militares, todavía no había accedido a futuros vuelos de deportación.

“Colombia aceptó recoger a estos ilegales, pero AÚN no ha aceptado futuros vuelos de deportación. Todas las sanciones siguen adelante hasta que cedan. No se metan con Estados Unidos. No se metan con Estados Unidos”, escribió Kirk en referencia directa a las políticas migratorias estadounidenses impuestas sobre la región.

En un tercer mensaje, Kirk relató la evolución de la situación diplomática: “El presidente de Colombia cedió en cuestión de horas ante todas las exigencias de Trump. Habló con mucha arrogancia durante unas horas y luego se arrodilló. Que esto sea una advertencia para cualquier país del mundo: ustedes no mandan. Estados Unidos ha vuelto”, sentenció, señalando la rapidez con la que Petro habría accedido a las demandas del gobierno estadounidense.

La Casa Blanca, por su parte, confirmó la resolución del impasse bilateral al señalar que “el gobierno de Colombia ha acordado todas las condiciones del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los que lleguen en aviones militares, sin limitaciones ni dilación”.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano comunicó que el desacuerdo había sido superado tras varios días de intensos intercambios de declaraciones y publicaciones en redes sociales.

Entretanto, tras el asesinato del norteamericano, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia, indicando que se podrían revocar los visados a extranjeros que elogien o justifiquen la violencia vinculada a este hecho.

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, explicó en X: “Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”.

Landau, quien se identifica como “el quitavisas”, manifestó su preocupación tras observar mensajes en redes sociales que justificaban o minimizaban el ataque, y ordenó a los funcionarios consulares actuar en consecuencia.

Solicitaron además a los usuarios de X que le informaran sobre cualquier comentario similar realizado por ciudadanos extranjeros, para que el Departamento de Estado pudiera actuar y “proteger al pueblo estadounidense”.

Por su parte, la respuesta política en Colombia ante el asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah incorporó expresiones de repudio y solidaridad provenientes de figuras y partidos relevantes de la derecha.

Tanto el expresidente Álvaro Uribe como el partido Centro Democrático manifestaron el miércoles 10 de septiembre su rechazo al ataque y transmitieron un mensaje de apoyo a la familia de Kirk, al presidente Donald Trump y al pueblo estadounidense.

Según el comunicado divulgado por Uribe y su agrupación política en la red X, “Condenamos en los términos más enérgicos el acto violento que le quitó la vida a Charlie Kirk. Nuestra solidaridad está con su familia, el presidente Trump y el pueblo estadounidense”, haciendo énfasis en la gravedad del suceso y en la necesidad de respaldar a las víctimas y a sus allegados.

El Centro Democrático, al que pertenecía el fallecido senador Miguel Uribe Turbay —quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado por heridas de bala sufridas durante un acto de campaña en Bogotá—, complementó su pronunciamiento afirmando que el asesinato de Kirk evidencia la urgencia de proteger valores fundamentales.

En palabras del partido, “la libertad, la democracia y la seguridad efectiva deben prevalecer siempre sobre la violencia”, en referencia a los desafíos persistentes para garantizar entornos seguros tanto en Colombia como en el exterior.