Defensa de alias Harold apeló la medida de aseguramiento por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La defensa de Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido como alias Harold, presentó una apelación para revocar la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de libertad por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Este recurso, interpuesto un mes después del crimen, busca revertir la decisión del juez de control de garantías que consideró a alias Harold un peligro para la comunidad y para el proceso judicial.

Según La FM, el abogado defensor, Carlos Montaño, argumentó que durante la captura de su representado se vulneraron derechos fundamentales y el debido proceso. Montaño sostuvo ante el tribunal que no existen pruebas materiales que vinculen a alias Harold con el reclutamiento del menor de edad que ejecutó el crimen, ni con la instrucción en el uso del arma homicida.

“De este rol que se le indica a mi prohijado, no hay elemento material probatorio que indique que él reclutó al menor, mucho menos con las controversias ya encontradas dentro de todos los elementos, mucho menos que él enseñó a manipular el arma”, afirmó el abogado. Además, calificó de ilegal la recolección del teléfono móvil y la declaración de su defendido, solicitando que tales pruebas sean declaradas nulas y excluidas del proceso.

El juzgado de primera instancia respaldó la posición de la Fiscalía, que considera a alias Harold una pieza clave dentro de la organización criminal responsable del asesinato. La fiscal delegada enfatizó que la privación de libertad no responde a un ánimo de venganza, sino a la necesidad de garantizar la administración de justicia y evitar posibles obstrucciones al proceso. Según la Fiscalía, alias Harold habría tenido conocimiento y participación desde la planeación hasta la ejecución del atentado contra Uribe Turbay.

