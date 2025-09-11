Colombia

Cerraron el ingreso a Loreto, en Medellín, tras atentado terrorista: investigan si habría más explosivos

En el lugar, horas antes, se había presentado la detonación de dos cargas en ese mismo lugar derribando dos torres de energía de EPM

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Cierre vía Loreto-Medellíin por posible
Cierre vía Loreto-Medellíin por posible presencia de explosivos - crédito captura de pantalla Blu Radio

En horas de la mañana del 11 de septiembre, autoridades regresaron al barrio Loreto de Medellín, Antioquia, para realizar el cierre de una de las vías por posible presencia de artefactos explosivos.

En el lugar, horas antes, se había presentado la detonación de dos cargas en ese mismo lugar derribando dos torres de energía de EPM.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ahorita está la vía cerrada, vamos al trabajo y no podemos ingresar allá todavía hasta que desactiven las bombas (...) hay que esperar que se normalice para poder ingresar al sitio, a la obra”, fue el testimonio de una de las personas afectadas por este bloqueo, que le confirmó la situación a Blu Radio.

Se estima que en las próximas horas se reúna el gobernador del departamento de Antioquia con el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, para desarrollar un consejo de seguridad en vista de la complicada situación de violencia que se ha presentado en la capital antioqueña en las últimas horas.

Por el momento, ninguna autoridad ha entregado mayor información de esta nueva situación que tiene en vilo a parte de la ciudadanía de Medellín. Se espera que las unidades expertas en la materia realicen las actividades correspondientes a la situación, y en las próximas horas se levante el estado de emergencia, así como retorne el tráfico en el corredor vial.

La comunidad reportó un fuerte estruendo producto de la explosión - crédito @DavidToledoOsp/X

Los hechos fueron confirmados en la noche del 10 de septiembre por el local de Federico Gutiérrez por medio de su cuenta de X. Allí explicó que los hechos fueron atribuidos a las disidencias de las Farc, en específico al frente 36.

“En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto, sector de la Asomadera, para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las Farc. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del Ejército y Policía antiexplosivos se encuentran en el lugar. EPM también se encuentra en el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento. Este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”, indicó el mandatario local.

Luego que la ciudadanía diera aviso a las autoridades, en el lugar hizo presencia miembros de diferentes instituciones para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos y residentes cercanos al punto de la detonación. De igual manera, el equipo de antiexplosivos llegó al lugar para verificar los hechos y descartar la presencia de cualquier otro tipo de artefacto que hubiera podido causar otra emergencia.

El alcalde de Medellín atribuyó
El alcalde de Medellín atribuyó el acto terrorista al frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito @FicoGutiérrez/X

Empresas Públicas de Medellín (EPM), en horas de la noche del miércoles, emitió un comunicado oficial en el que confirmó que a pesar de las afectaciones a las torres el servicio no había sido suspendido:

“En la noche de este miércoles 10 de septiembre, tras un ataque con explosivos que está siendo investigado por las autoridades competentes, fue derribada una torre de energía eléctrica de alta tensión de EPM, ubicada en el sector La Asomadera del Distrito de Medellin (cerca de la vía Las Palmas).No se registran interrupciones en el servicio en la ciudad a causa de este hecho”.

El equipo de EPM hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada; sin embargo, las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa.

Temas Relacionados

Loreto,MedellínCierre de VíaPresencia de explosivTorres de energiaEPMColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente de tránsito en el norte de Bogotá, entre bus escolar y automóvil

La Secretaría de Movilidad reportó el siniestro vial en la localidad de Suba, que afecta la movilidad del sector desde la mañana

Accidente de tránsito en el

Canal 1 responde a la investigación de la SIC, rechaza las imputaciones y denuncia un “grave atentado contra la libertad de prensa” por presunta persecución del Gobierno

Plural Comunicaciones, concesionario del Canal 1, asegura que la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio forma parte de un “patrón de hostigamiento sistemático” por parte del Gobierno

Canal 1 responde a la

Petro le contestó a David Luna por afirmar que las cifras en salud están “amañadas”: “Sus amigos, hicieron ‘la estrategia del caracol’ en la Nueva EPS”

El jefe de Estado remarcó que “la salud de Colombia no son las EPS, esas son solo intermediarios que se roban una parte del dinero de la salud en el país”

Petro le contestó a David

Valentino expuso pruebas en la que Isabella Ladera usaría a amigos y familiares para filtrar conversaciones y videos en redes sociales: “Hipócrita”

El ‘influencer’ enseñó capturas de pantalla en las que aparentemente la modelo venezolana planea, junto a su mamá, filtrar una conversación para dejar mal parado a Valentino

Valentino expuso pruebas en la

A un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su padre reafirmó su compromiso de “mantener tus banderas en alto”

María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado, también compartió un sentido mensaje al amor de su vida

A un mes de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos serían los tres enlaces

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano reaccionó al video

Karen Sevillano reaccionó al video íntimo de Isabella Ladera con Beéle que se filtró: “No había desempeño pichístico”

Rafa Taibo estrena ‘stand up show’ de terror junto a la medium Ayda Valencia y el humorista Iván Marín

Goyo aclaró su relación con Luister La Voz tras los rumores de romance: “No hay que tener miedo”

Así fue como Gero Ángel fue eliminado del ‘Desafío siglo XXI’: en medio de las lágrimas, el integrante de Alpha se despidió de su equipo

Andrea Serna reveló las tres cosas que para ella eran importantes a sus 20 años y actualmente no le importan: “Era realmente agotador”

Deportes

Etapa 18 de la Vuelta

Etapa 18 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en la contrarreloj

Periodista colombiano protagonizó intenso debate con colega sobre si Venezuela tenía nómina para clasificar al repechaje del Mundial: “El fútbol no es tenis”

Polémica en el FPC: así fue la jugada por la que pidieron penalti y roja contra Millonarios por rodillazo de Diego Novoa

Así reaccionó la prensa deportiva de México tras el error de Kevin Mier, en el Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias: “Tremendo oso”

Prográmese con los colombianos en la Vuelta a España: hora de salida de los “escarabajos” en la contrarreloj de la etapa 18