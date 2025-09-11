Cerraron el ingreso a Loreto, en Medellín, tras atentado terrorista: investigan si habría más explosivos

Cierre vía Loreto-Medellíin por posible presencia de explosivos - crédito captura de pantalla Blu Radio

En horas de la mañana del 11 de septiembre, autoridades regresaron al barrio Loreto de Medellín, Antioquia, para realizar el cierre de una de las vías por posible presencia de artefactos explosivos.

En el lugar, horas antes, se había presentado la detonación de dos cargas en ese mismo lugar derribando dos torres de energía de EPM.

“Ahorita está la vía cerrada, vamos al trabajo y no podemos ingresar allá todavía hasta que desactiven las bombas (...) hay que esperar que se normalice para poder ingresar al sitio, a la obra”, fue el testimonio de una de las personas afectadas por este bloqueo, que le confirmó la situación a Blu Radio.

Se estima que en las próximas horas se reúna el gobernador del departamento de Antioquia con el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, para desarrollar un consejo de seguridad en vista de la complicada situación de violencia que se ha presentado en la capital antioqueña en las últimas horas.

Por el momento, ninguna autoridad ha entregado mayor información de esta nueva situación que tiene en vilo a parte de la ciudadanía de Medellín. Se espera que las unidades expertas en la materia realicen las actividades correspondientes a la situación, y en las próximas horas se levante el estado de emergencia, así como retorne el tráfico en el corredor vial.

Los hechos fueron confirmados en la noche del 10 de septiembre por el local de Federico Gutiérrez por medio de su cuenta de X. Allí explicó que los hechos fueron atribuidos a las disidencias de las Farc, en específico al frente 36.

“En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto, sector de la Asomadera, para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las Farc. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del Ejército y Policía antiexplosivos se encuentran en el lugar. EPM también se encuentra en el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento. Este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”, indicó el mandatario local.

Luego que la ciudadanía diera aviso a las autoridades, en el lugar hizo presencia miembros de diferentes instituciones para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos y residentes cercanos al punto de la detonación. De igual manera, el equipo de antiexplosivos llegó al lugar para verificar los hechos y descartar la presencia de cualquier otro tipo de artefacto que hubiera podido causar otra emergencia.

Empresas Públicas de Medellín (EPM), en horas de la noche del miércoles, emitió un comunicado oficial en el que confirmó que a pesar de las afectaciones a las torres el servicio no había sido suspendido:

“En la noche de este miércoles 10 de septiembre, tras un ataque con explosivos que está siendo investigado por las autoridades competentes, fue derribada una torre de energía eléctrica de alta tensión de EPM, ubicada en el sector La Asomadera del Distrito de Medellin (cerca de la vía Las Palmas).No se registran interrupciones en el servicio en la ciudad a causa de este hecho”.

El equipo de EPM hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada; sin embargo, las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa.