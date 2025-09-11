“Cierre de la vía al Llano pone en jaque el suministro de GLP en Colombia”: Agremgas

El cierre de la vía al Llano amenaza el suministro de GLP en Colombia, alertó Agremgas - crédito @BogotaTransito/X

El riesgo de un desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) amenaza a millones de familias y sectores productivos en Colombia tras el cierre de la vía al Llano, una arteria fundamental para el transporte de este energético.

La Agremiación Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas) advirtió que la interrupción de esta ruta pone en jaque la continuidad del suministro, con posibles consecuencias graves para hogares, instituciones y la economía nacional.

La contingencia se originó por la pérdida de bancada en la vía al Llano, lo que obligó a suspender el tránsito por este corredor.

“Agremgas expresa su profunda preocupación por la contingencia presentada en la vía al Llano tras la pérdida de bancada que mantiene cerrada esta importante arteria vial”, dice el comunicado emitido por la agremiación.

Según el gremio, el 37% del GLP consumido en el país proviene de las fuentes Cusiana, Cupiagua y Termoyopal, y su distribución al resto del territorio depende exclusivamente de esta vía.

Agremgas advierte riesgo de desabastecimiento de gas licuado de petróleo para millones de familias - crédito Gas Nova

La organización subraya que la situación representa una amenaza inminente para el abastecimiento de un servicio esencial, del que dependen tanto familias como sectores productivos.

Las alternativas de transporte han resultado insuficientes. La ruta por Pajarito, Sogamoso mantiene restricciones que impiden el paso de carga superior a 28 toneladas, lo que imposibilita el traslado del GLP desde las plantas de producción hasta los centros de consumo.

Aunque se han evaluado opciones como la habilitación de horarios especiales o el uso de la antigua vía, ninguna de estas medidas ha recibido autorización ni constituye una solución definitiva.