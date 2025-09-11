Armando Benedetti confirmó que la discusión del presupuesto para 2026 seguirá basada en el monto inicial propuesto por el Gobierno

Benedetti dijo que la oposición busca reducir el presupuesto a 530 billones, lo que pondría en riesgo la estabilidad financiera - crédito X

La sesión conjunta de las comisiones económicas del Congreso fue levantada el jueves 11 de septiembre hacia las 3:00 p. m., en medio de la votación de las proposiciones para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

La oposición denunció que la Comisión Tercera de la Cámara rompió el cuórum para impedir la aprobación de los cambios propuestos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al salir de la sesión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que la discusión continuará sobre la base del monto original presentado por el Gobierno. “La respuesta es que seguimos discutiendo con base en los 557 billones de pesos, que fue lo que quedó hoy, que por ley queda así, porque eso fue lo que presentó el Gobierno y vamos para ello”, declaró tras la finalización de la sesión.

Los riesgos que advierte Benedetti

Benedetti advirtió que, si no se aprueba el presupuesto, las Fuerzas Militares y las inversiones sociales estarían en riesgo - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El jefe de la cartera advirtió que, de no aprobarse el presupuesto planteado por el Ejecutivo, podrían verse comprometidos los recursos destinados a las Fuerzas Militares y a las inversiones sociales en el país.

“Ese presupuesto sería para el próximo presidente, es lo serio que se debe hacer con las finanzas. Como la oposición está en plan de destruir, ellos quieren hacerlo sin hacer absolutamente nada. Si eso llegara a pasar, todo lo que tiene que ver con los pagos a los soldados, el tema de las armas y las inversiones sociales se verían afectadas de forma seria”, aseguró Benedetti.

El funcionario enfatizó que el proyecto busca garantizar la continuidad de programas esenciales en salud, educación y seguridad. “La Fuerza Pública en inversión social, en inversión en salud, se vería grandemente afectada de no aprobar este presupuesto”, afirmó.

Debate sobre cifras y déficit fiscal

El plazo para acordar el monto final vence el lunes 15 de septiembre, pero aún no hay consenso - crédito Jesús Aviles/Infobae

Benedetti explicó que la oposición plantea reducirla a 530 billones de pesos, lo que según el ministro, esta diferencia representa un riesgo para la estabilidad financiera del país. “La oposición, de forma vil, quiere llevarlo a 530, no porque gane nada, sino porque nos quiere asfixiar”, expresó.

El ministro señaló que mantener el monto propuesto es fundamental para cubrir un déficit que, según él, fue generado durante el gobierno anterior. “Lo serio es aprobarlo en 556 porque hay un déficit muy grande que Duque generó al no pagar el subsidio de la gasolina”, agregó.

Benedetti insistió en que el Congreso tiene la obligación de actuar con responsabilidad fiscal y avanzar en la aprobación de los recursos necesarios para el próximo año. “El Congreso debe sanar las finanzas y volverse serio”, concluyó.

Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera, dijo que el proyecto tiene fuentes de financiación inciertas - crédito Luisa González/REUTERS

En la discusión sobre el presupuesto para 2026 también participan el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, que, junto con el ministro del Interior, trabajan en la definición final del monto que será presentado al Congreso. El plazo para fijar la cifra vence el lunes 15 de septiembre, aunque hasta la fecha no se ha logrado un consenso que establezca la ruta de la política fiscal para el próximo año.

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el presupuesto debería recortarse en 45 billones de pesos, una propuesta que ha sido parte del debate entre el Gobierno y los legisladores. Sin embargo, la negociación se ha visto afectada por la cancelación de varias reuniones en el Congreso, lo que ha retrasado la designación de coordinadores y ponentes que deberán liderar la discusión de la reforma tributaria vinculada al presupuesto.

Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, advirtió que el proyecto de presupuesto incluye fuentes de financiación inciertas, lo que, en su criterio, hace necesario reducir el monto inicial.

El congresista explicó que, durante las concertaciones con el Ejecutivo, se definió excluir del proyecto de reforma tributaria varios impuestos inicialmente planteados por el Gobierno: “En una concertación se definió que ya no iría este impuesto, así como otros del articulado de la reforma tributaria, entre ellos el IVA a vehículos híbridos, el gravamen excesivo a los licores y el IVA a las entradas de conciertos en el margen que proponía el Gobierno. Otros puntos seguirán sujetos a discusión”.

El congresista insistió en que la meta es alcanzar un acuerdo que permita aprobar el presupuesto en el Congreso y evitar que se deba emitir un decreto, como sucedió en 2024, cuando se aplicó la llamada “dictadura fiscal”, que dejó al Estado con un presupuesto desfinanciado.