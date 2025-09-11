Amor y amistad en Colombia: Diez canciones de moda para dedicar en esta fecha

El Día del Amor y la Amistad, celebrado cada 20 de septiembre en Colombia, es la ocasión perfecta para expresar cariño, complicidad y gratitud hacia las personas que más queremos.
La música, como siempre, se convierte en un puente ideal para poner en palabras y melodías lo que a veces cuesta decir.
A continuación, una lista de canciones recientes que, por sus letras y energía, se prestan para dedicar en esta fecha especial.
Última – Shakira
- Año / Álbum: 2024, Las mujeres ya no lloran. Una balada íntima al piano donde Shakira canta sobre el dolor de una separación, el cierre de ciclos y la importancia de volver a elegirse a uno mismo. Aunque habla de ruptura, su fuerza emocional la convierte en un mensaje de resiliencia y autocuidado. Es ideal para dedicar a quien necesita apoyo en medio de un desamor, o incluso a uno mismo, como recordatorio de que también en el adiós hay amor propio.
Latina Foreva – Karol G
- Año / Álbum: 2025, Tropicoqueta. Con ritmo contagioso, Karol G celebra la identidad latina y el empoderamiento femenino. La letra resalta la alegría de vivir sin disculpas, disfrutando de la libertad y la hermandad entre mujeres. Es perfecta para dedicar a una amiga o pareja como celebración de su autenticidad y fortaleza, un mensaje claro de admiración y complicidad.
Quiero + – Greeicy
- Año / Formato: 2025, sencillo. Greeicy le canta al deseo de compartir más tiempo, más momentos y más amor con esa persona especial. La canción transmite ternura y frescura, con el sello romántico de la artista. Es ideal para dedicar a la pareja cuando se quiere reafirmar el vínculo y recordar que siempre se quiere “más” de esa conexión.
Aguaráchate – Monsieur Periné
- Año / Formato: 2025, sencillo. Fiel a su estilo colorido y festivo, Monsieur Periné invita a celebrar la vida, a bailar y a compartir en comunidad. Su letra y energía transmiten unión y alegría. Es una canción que puede dedicarse tanto a amigos como a pareja, porque recuerda que el amor y la amistad también se viven en la fiesta, en la complicidad de disfrutar juntos.
BORONDO – Beéle
- Año / Álbum: 2025, Borondo. El artista cartagenero presenta un tema cargado de sabor caribeño, en el que se mezclan la picardía y el romanticismo. La canción habla de disfrutar del momento y de dejarse llevar por la química con alguien especial. Funciona muy bien para dedicar cuando lo que se quiere es invitar a compartir sin complicaciones, celebrando la alegría del encuentro.
Corazón – Nelly Furtado y Bomba Estéreo
- Año / Álbum: 2024, 7. Una fusión entre el pop de Nelly Furtado y los sonidos tropicales-electrónicos de Bomba Estéreo. La letra habla del latido del corazón como metáfora del amor, de la vida y de la conexión con los demás. Es una dedicatoria ideal para expresar gratitud, cariño y afecto sincero, tanto en pareja como entre amigos cercanos.
Papasito – Karol G
- Año / Álbum: 2025, Tropicoqueta. Un tema juguetón y sensual en el que Karol G celebra la atracción y la complicidad romántica. Con un tono pícaro, invita a dejarse llevar por la química con la pareja. Es un regalo musical divertido y coqueto para dedicar cuando se quiere encender la chispa del amor en Amor y Amistad.
La Plena (W Sound 05) – Beéle y Ovy on the Drums
- Año / Formato: 2025, sencillo. Una canción fresca con ritmos caribeños y urbanos que mezcla romance con fiesta. La letra invita a dejarse llevar por la música y por el afecto compartido. Es una dedicatoria perfecta para amigos o pareja con quienes se disfruta bailar y gozar, celebrando juntos la vida.
Tu Verdad – Elsa y Elmar
- Año / Lanzamiento: 2024, sencillo. Con su estilo íntimo y poético, Elsa y Elmar ofrece una reflexión sobre la autenticidad en el amor y la importancia de aceptar al otro tal como es. La letra resalta la honestidad como base de una relación sólida. Es una canción que puede dedicarse tanto a la pareja como a una amistad profunda, como una forma de valorar la sinceridad y la transparencia.
Libre – Farina
- Año / Lanzamiento: 2024-2025, sencillo. Farina canta a la independencia, a la fuerza personal y al valor de ser uno mismo. Aunque no es un tema de romance tradicional, es un himno de empoderamiento que puede dedicarse a amigos, amigas o pareja como recordatorio de que el amor y la amistad también se construyen desde la libertad. Es un detalle poderoso para quienes creen en relaciones sanas y respetuosas.
