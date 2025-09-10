Violento enfrentamiento entre hinchas de Colombia y Venezuela tras la victoria de la Tricolor

La pelea escaló de gritos a insultos y algunos choques entre los ciudadanos - crédito Colombia Oscura / X

En una batalla campal entre hinchas de Colombia y de Venezuela terminó una reunión en el centro de Bogotá minutos después del partido de eliminatorias rumbo al mundial de 2026, lo que generó caos en las inmediaciones del centro comercial CityU, un complejo universitario en el que frecuentemente se reúnen los ciudadanos a disfrutar de los encuentros deportivos de gran nivel.

El enfrentamiento involucró a gran cantidad de aficionados de las dos selecciones y se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión tras el desenlace del encuentro, que definió el futuro del conjunto venezolano en la competencia, pues el seleccionado no clasificó al evento mundialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos de los hechos reportaron que la pelea se desató poco después de que finalizara uno de los partidos más importantes en la historia reciente entre Colombia y Venezuela, pues terminó con un marcador de 6-3 a favor de la Tricolor.

Al ver el resultado, los seguidores de los dos países se mostraron alterados por el resultado y protagonizaron una batalla campal en plena vía pública, lo que obligó a la intervención de personal de seguridad en la zona.

Los ciudadanos que estaban en el lugar mostraron preocupación ante el altercado - crédito Colombia Oscura / X

Durante los disturbios, los vigilantes desplegados en el área intentaron contener la violencia y restablecer el orden, aunque la magnitud de la riña evitó que pudieran hacer algo y se requirió la presencia de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La situación generó preocupación entre los transeúntes y comerciantes del sector, que observaron cómo la rivalidad deportiva se trasladó hasta las calles de la capital colombiana, sin importar que había familias enteras disfrutando del encuentro.

La zona se vio afectada por la situación de seguridad - crédito Colombia Oscura / X

En desarrollo...