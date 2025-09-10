Colombia

Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro afirmando que tiene muchos funcionarios salpicados de corrupción: “Su gobierno es corrupto, los colombianos se cansaron de que los roben”

El pronunciamiento de la candidata presidencial y periodista se dio tras conocerse las recientes declaraciones de Olmedo López en contra del jefe de Estado

Por Yeison Andrés López Romero

Vicky Dávila arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila hizo una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X.

En su reciente mensaje, Dávila señaló directamente al mandatario por mantener a funcionarios en su administración sobre los que recaen cuestionamientos de corrupción.

Usted tiene muchos funcionarios cuestionados en su Gobierno, salpicados de corrupción y entre más torcidos más poder les da. Por lo menos, Olmedo confesó”, escribió la comunicadora, haciendo referencia al caso de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), investigado por supuesto desvío de recursos públicos.

En el mismo mensaje, Dávila aseguró que el Gobierno actual enfrenta graves señalamientos de corrupción y manifestó confianza en que los ciudadanos responderán en las urnas.

Su Gobierno es corrupto y por eso los vamos a derrotar en primera vuelta. Los colombianos se cansaron de que los roben”, afirmó la periodista.

El pronunciamiento de Dávila se produce en un contexto de creciente polémica por las investigaciones sobre presuntas irregularidades en distintas entidades estatales.

