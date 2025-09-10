Colombia

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

Alicia Vásquez, de 95 años, falleció el lunes 8 de septiembre en Colombia

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El antioqueño describió a su
El antioqueño describió a su madre como el alma de su familia - crédito @Juanes/Instagram

En la tarde del 10 de septiembre, el equipo de trabajo de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido mundialmente como Juanes, confirmó que la madre del artista antioqueño, Alicia Vásquez, de 95 años, falleció en Medellín, capital de Antioquia, el pasado lunes 8 de septiembre.

La exposición de la noticia se hizo para que la opinión pública conociera el deceso de la madre del cantautor, que por medio de sus representantes pidió respeto y anunció que llevaran el proceso de luto en privado, por lo que es probable que Juanes no realice ningún tipo de pronunciamiento adicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a la muerte de Vásquez, que fue reconocida en más de una ocasión por Juanes como uno de los pilares de su vida, se han recordado las ocasiones en las que el antioqueño se refirió a ella públicamente.

El mayor miedo de Juanes era perder a su madre

El equipo del cantautor confirmó
El equipo del cantautor confirmó la noticia - crédito Equipo de trabajo de Juanes/X

Además de que lleva consigo un tatuaje con el rostro de su madre, y que ella fue inspiración en varias de sus canciones, el paisa no desaprovechó ninguna ocasión en la que pudo homenajear a Alicia Vásquez.

Esto quedó en evidencia durante los diferentes shows que el artista realizó durante el día de las madres, lo que incluyó una serenata para su mamá junto a Fonseca. En el pódcast Más Que Titulares, Juanes describió a su madre como el alma de su hogar, lo que demostró la importancia que tenía Vásquez para el cantautor de 53 años.

Mi madre es una mujer silenciosa, no muy habladora, en general. Pero cada que hablaba, siempre tenía humor, tiraba el comentario chévere, divertido, muy clara. Yo creo que lo que más extraño de ella en este momento son sus consejos: poder sentarme con ella, preguntarle ‘madre, ¿qué opinas de esto?’. Yo hablo con ella, obviamente, está consciente, pero no es lo mismo. No es esa persona que me puede decir esto o aquello de la vida”, declaró el antioqueño en esa ocasión.

Juanes describó a su madre
Juanes describó a su madre como uno de los pilares de su carrera - crédito @juanes/Instagram

En esa ocasión, Juanes reconoció que el estado de salud de su madre provocó que volviera más seguido a Colombia para aprovechar el tiempo con ella.

“Hablo con ella todos los días; voy a ir la otra semana (a verla): siempre estoy lo que más pueda cerca de ella, sobre todo en los últimos años... He ido mucho más a mi casa, porque ella estuvo a punto de fallecer como hace dos años, logró salir del hospital, ha tenido como recaídas, pero ahí está

Esa no fue la única ocasión en la que Juanes habló sobre su madre, puesto que en una entrevista con Yordi Rosado, reconoció que tenía pensamientos sobre el final de la vida de su progenitora.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje, vengo y a veces la veo más deteriorada, ella ha tenido muchos achaques de la salud, a veces está bien y a veces está no tan bien”.

El cantautor y su familia
El cantautor y su familia vivirán el duelo en privado - crédito EFE

Además de reconocer que era uno de los miedos más grandes de su vida, en esa ocasión el antioqueño indicó que había aprendido a agradecer por todos los momentos que pudiera tener con su madre antes de que ella partiera del plano terrenal.

“Siempre trato de pensar que debo ser muy agradecido porque he tenido mucha suerte de tenerla con nosotros con tanto tiempo, pero es algo miedoso y después me pongo a pensar. Siempre que voy digo «Dios mío, que no sea la última vez (que la veo) por favor», por mí o por ella, por eso es que yo pienso que hay que mantenernos vivos y desear volver a la casa otra vez y que eso sea una razón para ser optimista y con ganas de vivir”.

Temas Relacionados

JuanesMamá de JuanesAlicia VásquezMuerteColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro atacó a Juan Manuel Galán y le recordó a su padre para descalificar sus argumentos sobre crisis en la Nueva EPS: esto dijo

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República cuestionó los señalamientos del precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, con una mención del asesinado Luis Carlos Galán para desestimar lo dicho frente a la situación de la entidad promotora de salud

Gustavo Petro atacó a Juan

Innovación digital y sostenibilidad protagonizan la nueva edición de La Feria De Diseño Medellín

La cita reunirá a líderes del sector, nuevas generaciones de creadores y visitantes de todo el mundo en un evento que redefine la industria

Innovación digital y sostenibilidad protagonizan

Delincuentes le propinaron fuerte golpiza a dos jóvenes durante un robo en reconocido restaurante de Bogotá

Los ciudadanos fueron intimidados con armas y los delincuentes los acorralaron para arrebatarles sus pertenencias de valor

Delincuentes le propinaron fuerte golpiza

María Fernanda Cabal reaccionó al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, en Utah: “Defendió los valores tradicionales”

El joven político recibió un disparo en el cuello cuando lideraba un evento en Utah Valley University, frente a miles de personas

María Fernanda Cabal reaccionó al

“Se le olvida que...”: Cambio Radical le replicó a Benedetti tras afirmar que Colombia nunca fue al mundial “con la derecha” en el poder

El comentario surgió a raíz de un video en el que el ministro del Interior lanzó una particular coincidencia sobre las clasificaciones de la selección al máximo certamen futbolístico de naciones

“Se le olvida que...”: Cambio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

María Elvira Arango, de los

María Elvira Arango, de los Informantes, reveló detalles de su divorcio y su historia de amor a primera vista: “Por los hijos hay que irse”

Laura Pausini anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La mujer rey, la epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Diego Cadavid y su amor por la plata: “No quería volver a dormir en colchón prestado”

Deportes

La selección Colombia se habría

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”

Nueva polémica en el fútbol colombiano: se aplazó Águilas vs. Medellín por riesgo de que se caiga el techo en Rionegro

A pesar de gol contra Venezuela, Iván Mejía se fue de frente contra Yerry Mina: “No tiene presentación”

Colombia busca defender su reinado en el mundial de Patinaje: con racha dorada de 15 años, los campeones viajan a China