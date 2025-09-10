Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

El antioqueño describió a su madre como el alma de su familia - crédito @Juanes/Instagram

En la tarde del 10 de septiembre, el equipo de trabajo de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido mundialmente como Juanes, confirmó que la madre del artista antioqueño, Alicia Vásquez, de 95 años, falleció en Medellín, capital de Antioquia, el pasado lunes 8 de septiembre.

La exposición de la noticia se hizo para que la opinión pública conociera el deceso de la madre del cantautor, que por medio de sus representantes pidió respeto y anunció que llevaran el proceso de luto en privado, por lo que es probable que Juanes no realice ningún tipo de pronunciamiento adicional.

Debido a la muerte de Vásquez, que fue reconocida en más de una ocasión por Juanes como uno de los pilares de su vida, se han recordado las ocasiones en las que el antioqueño se refirió a ella públicamente.

El mayor miedo de Juanes era perder a su madre

Además de que lleva consigo un tatuaje con el rostro de su madre, y que ella fue inspiración en varias de sus canciones, el paisa no desaprovechó ninguna ocasión en la que pudo homenajear a Alicia Vásquez.

Esto quedó en evidencia durante los diferentes shows que el artista realizó durante el día de las madres, lo que incluyó una serenata para su mamá junto a Fonseca. En el pódcast Más Que Titulares, Juanes describió a su madre como el alma de su hogar, lo que demostró la importancia que tenía Vásquez para el cantautor de 53 años.

“Mi madre es una mujer silenciosa, no muy habladora, en general. Pero cada que hablaba, siempre tenía humor, tiraba el comentario chévere, divertido, muy clara. Yo creo que lo que más extraño de ella en este momento son sus consejos: poder sentarme con ella, preguntarle ‘madre, ¿qué opinas de esto?’. Yo hablo con ella, obviamente, está consciente, pero no es lo mismo. No es esa persona que me puede decir esto o aquello de la vida”, declaró el antioqueño en esa ocasión.

En esa ocasión, Juanes reconoció que el estado de salud de su madre provocó que volviera más seguido a Colombia para aprovechar el tiempo con ella.

“Hablo con ella todos los días; voy a ir la otra semana (a verla): siempre estoy lo que más pueda cerca de ella, sobre todo en los últimos años... He ido mucho más a mi casa, porque ella estuvo a punto de fallecer como hace dos años, logró salir del hospital, ha tenido como recaídas, pero ahí está”

Esa no fue la única ocasión en la que Juanes habló sobre su madre, puesto que en una entrevista con Yordi Rosado, reconoció que tenía pensamientos sobre el final de la vida de su progenitora.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje, vengo y a veces la veo más deteriorada, ella ha tenido muchos achaques de la salud, a veces está bien y a veces está no tan bien”.

Además de reconocer que era uno de los miedos más grandes de su vida, en esa ocasión el antioqueño indicó que había aprendido a agradecer por todos los momentos que pudiera tener con su madre antes de que ella partiera del plano terrenal.

“Siempre trato de pensar que debo ser muy agradecido porque he tenido mucha suerte de tenerla con nosotros con tanto tiempo, pero es algo miedoso y después me pongo a pensar. Siempre que voy digo «Dios mío, que no sea la última vez (que la veo) por favor», por mí o por ella, por eso es que yo pienso que hay que mantenernos vivos y desear volver a la casa otra vez y que eso sea una razón para ser optimista y con ganas de vivir”.