Colombia

Epa Colombia no olvida a su hija: este fue el emotivo mensaje de cumpleaños que dedicó a Daphne Samara

En una publicación a través de sus redes oficiales expresan las dificultades que viene enfrentando madre e hija, pero también reafirman la esperanza en un futuro encuentro

David Garzón

Por David Garzón

El mensaje a Daphne Samara
El mensaje a Daphne Samara provocó todo tipo de comentarios en redes sociales - crédito @daphneesamarabb / Instagram

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que fue detenida por efectivos del CTI en enero de 2025.

Actualmente, la conocida creadora de contenido cumple su condena en la Escuela de Carabineros de la Policía tras ser hallada responsable de varios delitos relacionados con un acto vandálico cometido en 2019, cuando grabó y difundió la destrucción de una estación de TransMilenio.

Este episodio marcó un antes y un después en su vida pública y en su papel como referencia de las redes sociales en el territorio nacional.

La vida de Barrera Rojas
La vida de Barrera Rojas se divide entre la rutina carcelaria, la lucha de sus abogados y el anhelo por regresar con su hija y su familia - crédito @epa_colombia/Instagram

El proceso legal determinó que Epa Colombia fuera sentenciada por perturbación en el servicio de transporte público u oficial, instigación a delinquir y daño en bien ajeno, cargos por los que la justicia ratificó una pena superior a los cinco años de prisión. Según lo establecido por la autoridad judicial, Barrera Rojas no podrá acceder a beneficios alternativos como la casa por cárcel, a pesar de las múltiples gestiones realizadas por su abogado defensor, Francisco Bernate, que en varias oportunidades solicitó sin éxito la modificación de la medida de reclusión.

Mensaje para su hija

Desde que la influenciadora ingresó a la cárcel, la vida personal de Daneidy Barrera adquirió un papel relevante, especialmente en lo que respecta al vínculo con su familia directa. La influenciadora cuenta con el apoyo constante de su pareja, Karol Samantha, y de su hija, Daphne Samara, que la visitan con regularidad en centro carcelario. La relación familiar es un ancla emocional para Barrera en medio de la reclusión y las restricciones impuestas por su condena.

Barrera insistió en la fortaleza
Barrera insistió en la fortaleza espiritual y la confianza en que podrá reunirse con su hija y su pareja - crédito @epa_colombia / IG

En la publicación se expresan las dificultades que viene enfrentando para compartir tiempo con su familia, pero también reafirmó su esperanza en un futuro encuentro. “Hoy cumplimos 17 meses siendo las mames de esta hermosa princesa que Dios nos regaló, no hemos podido compartir como quisiéramos y un día pensamos pero le damos gloria a Dios, siempre nos ha respaldado en todo momento y lugar. Y tenemos la confianza y Fé en el que pronto estaremos juntas de nuevo”, escribió en una historia en la red social, resaltando la importancia que tiene para ella su vínculo familiar pese al contexto adverso.

A pesar de las circunstancias complejas de su encarcelamiento, Daneidy Barrera Rojas mantiene contacto con su familia, aprovechando lo que le permiten las regulaciones internas del centro de reclusión. En las publicaciones más recientes, desde el perfil de Barrera, se menciona la fortaleza espiritual y la confianza para poder reunirse con su hija y su pareja, en el que reitera el papel central que ocupa su familia en este momento de dificultades legales y personales.

Cambio de centro carcelario

La influenciadora cuenta con el
La influenciadora cuenta con el apoyo constante de su pareja, Karol Samantha, y de su hija, Daphne Samara - crédito @epa_colombia/Instagram

Cabe destacar que las autoridades penitenciarias realizaron una requisa en la celda que Epa Colombia ocupaba en la Escuela de Carabineros de la Policía, institución a la que fue trasladada el pasado 21 de agosto de 2025. En el procedimiento, los funcionarios hallaron un celular utilizado dentro de la cárcel, lo que se sumó a los incidentes disciplinarios que ya están involucrados desde el inicio de su proceso con la justicia.

El caso de Epa Colombia es motivo de debate, tanto en redes sociales como en los medios nacionales, sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y los límites legales que debe observar la actividad en plataformas digitales. Mientras avanza el cumplimiento de la condena impuesta, la vida de Barrera Rojas se divide entre la rutina carcelaria, la lucha de sus abogados por lograr cambios en la medida de aseguramiento y el anhelo por regresar con su hija y su familia, que se mantiene como su principal motivación.

Temas Relacionados

Epa ColombiaDaneidy BarreraCárcelMensajeCumpleañosHijaFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

