El testimonio de una víctima permitió la captura de un agresor sexual de menores en Bogotá: fue enviado a la cárcel

El hombre tenía antecedentes por varios delitos, por lo que fue puesto a disposición de la justicia

El hombre fue capturado luego de que la menor le contará lo sucedido a una de sus docentes

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 15 años que, además, era la sobrina de su compañera sentimental. El sujeto fue detenido en una operación coordinada con la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el hombre aprovechó la cercanía familiar con la adolescente para acercarse a ella y cometer los actos repudiables en su contra en dos ocasiones en mayo de 2025, al interior de una vivienda ubicada en el suroccidente de la capital.

La acción de las instituciones policial fue resultado de una denuncia radicada por una docente del plantel en donde la joven de 15 años adelanta sus estudios. Al conocer los hechos de los que había sido víctima su estudiante, la profesora dio aviso a las autoridades y a las directivas del colegio para activar las respectivas rutas de protección.

Por su parte, las entidades precisaron que el sujeto capturado tenía antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales y hurto, por lo que luego de su detención fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las diligencias judiciales en su contra dejaron como resultado la imposición de medida de aseguramiento en un centro carcelario por parte de un juez de la República mientras avanza el proceso en su contra por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso con actos sexuales con menor de 14 años, lo que lo enfrenta a una condena de entre 9 y 13 años de prisión.

En paralelo, el secretario de Seguridad de la ciudad, Cesar Restrepo, rechazó los actos cometidos por el sujeto y los calificó como “absolutamente repudiables”. En el mismo sentido, expresó su solidaridad con la víctima y le agradeció su valor para denunciar los hechos que dieron lugar a que el hombre fuera capturado y recluido en una cárcel.

A su vez, el funcionario reiteró el compromiso de la Administración distrital para actuar con firmeza para proteger desde las instituciones a los niños, niñas y adolescentes que habitan en la ciudad.

“Este tipo de delitos son absolutamente repudiables y no tendrán cabida en Bogotá. Gracias al valor de la víctima y a la acción de las autoridades, este agresor hoy está tras las rejas. Seguiremos actuando con toda la contundencia para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó el funcionario.

A la par, la entidad distrital reiteró su llamado a la ciudadanía en general para que denuncie a través de la línea 123 cualquier hecho en contra de los menores de edad y que requiera atención inmediata de las autoridades e instituciones distritales.

Este el panorama de los delitos sexuales en Bogotá

Durante el primer semestre de 2025, en la ciudad se reportaron 6.407 casos de presunta violencia sexual contra menores de edad según el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, lo que representa un promedio de 35 casos diarios y un aumento respecto al promedio de 25 casos diarios registrado en 2024.

Además, la Policía indicó que se registraron 134 delitos de explotación sexual en ese mismo periodo, manteniendo un caso diario, lo que evidencia la persistencia y gravedad del problema. No obstante, dichas cifras reflejan una mayor confianza de las víctimas para denunciar, pero también ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de protección hacia esta población vulnerable.

En paralelo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) inició durante el primer trimestre de 2025 un total de 4.375 investigaciones por presunto abuso sexual infantil, de las cuales 1.007 correspondieron a Bogotá, que se posicionó como la ciudad con el mayor número de casos.

