Delincuentes le propinaron fuerte golpiza a dos jóvenes durante un robo en reconocido restaurante de Bogotá

Los ciudadanos fueron intimidados con armas y los delincuentes los acorralaron para arrebatarles sus pertenencias de valor

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Los criminales se fueron en contra de dos clientes del local - crédito Colombia Oscura / X

La preocupación ante la creciente ola de inseguridad en Bogotá volvió a surgir entre los habitantes de la capital del país, después de que se conociera el video de un violento robo ocurrido durante la noche del 9 de septiembre de 2025 en las instalaciones del restaurante Luna Azul, que se encuentra ubicado en el sector de Cedritos, al norte de la ciudad.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro delincuentes, que se movilizaban en dos motocicletas, llegaron hasta el establecimiento. Dos de ellos, con armas en mano, se bajaron de los vehículos y se fueron directamente en contra de una pareja de jóvenes que se encontraba compartiendo en el lugar.

En ese momento, los criminales sometieron a los presentes con armas de fuego, mientras que una persona que llevaba una compra y se los encontró en la puerta alcanzó a huir. Aunque, todo apunta a que no habría dado aviso a las autoridades.

El violento acto se llevó a cabo en la calle 145a #16a – 42, en la localidad de Usaquén, donde la pareja que estaba cenando fue sorprendida por dos de los asaltantes. Las imágenes muestran cómo los delincuentes intimidaron a los comensales y empleados, exigiendo la entrega de sus objetos de valor.

Los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas y, en total, eran cuatro - crédito Colombia Oscura / X

Durante el asalto, los agresores insultaron a las víctimas y las amenazaron, generando una situación de pánico entre los presentes que se arrinconaron en su mesa.

En medio del forcejeo, la mesa en la que estaba la pareja y los platos de comida terminaron en el suelo, mientras uno de los afectados intentaba proteger a su acompañante. Sin embargo, los asaltantes no se limitaron a obligar a los jóvenes a entregar sus celulares y billeteras, sino que se apropiaron de sus maletas, agrediéndolos físicamente.

La violencia del ataque quedó registrada en los videos, donde se aprecia la brutalidad con la que actuaron los delincuentes, pues utilizaron las armas de fuego para golpear a las víctimas, debido que intentaron resistirse al robo.

Al finalizar el robo, los asaltantes huyeron rápidamente del lugar junto a sus cómplices, que los esperaban en las motocicletas en la entrada del lugar. El joven que resultó afectado intentó perseguir a los criminales, pero la mujer que lo acompañaba le pidió que se detuviera para evitar exponerse a un peligro mayor.

La reacción de las víctimas se convierte en un ejemplo del temor y la impotencia que generan este tipo de hechos en la ciudadanía, pues los criminales emplean todo tipo de técnicas para reducirlos y así, evitar que puedan reaccionar al verse amenazados con las armas, tal como ocurrió en este caso.

Hasta el momento, el restaurante Luna Azul no ha emitido ningún comunicado oficial a través de sus redes sociales, por lo que sus clientes están a la espera de un reporte sobre lo ocurrido. El episodio incrementó la preocupación de los habitantes de la capital, que permanecen en estado de alerta ante la creciente ola de robos en zonas consideradas exclusivas de Bogotá.

La ciudadanía pide ampliar la
La ciudadanía pide ampliar la seguridad en vía pública ante la cantidad de robos - crédito Alcaldía de Bogotá

Inseguridad en Bogotá

La Secretaría de Seguridad entregó un reporte sobre el panorama de hurto de celulares en la ciudad, revelando así las localidades más afectadas:

  • Chapinero con 1.631 casos
  • Suba con 1.593 casos
  • Engativá con 1.458 casos
  • Usaquén con 1.631 casos
  • Kennedy con 1.279 casos

“Los criminales hacen lo que quieren en Bogotá, no hay control por parte de la administración Galán, la delincuencia avanza en tecnología, pero el Distrito está rezagado; lo peor es que no se han optimizado los canales de denuncia y el resultado es el mismo. Tan solo en los primeros seis meses de 2025, se registraron más de 15.000 robos de celulares, lo que equivale a 87 hurtos diarios”, dijo la concejal Diana Diago ante este panorama.

