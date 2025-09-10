Bogotá Es Moda transformará la capital en un desfile de creatividad sin fronteras

La moda en Bogotá se prepara para una transformación con la llegada de Bogotá Es Moda – Moda Sin Fronteras, un evento que, del 16 al 18 de octubre de 2025, propone redefinir la industria en la capital colombiana y en Latinoamérica.

Durante tres días, la capital será el epicentro de una agenda diversa que incluye pasarelas, master class, concursos de talento, muestras comerciales y conversatorios. El 16 de octubre, el Claustro de las Aguas abrirá el evento en colaboración con Artesanías de Colombia, celebrando la riqueza artesanal y cultural del país a través de desfiles estelares. El 17 de octubre, la Estación del Tren de la Sabana se convertirá en una pasarela editorial donde diseñadores consolidados y emergentes presentarán sus propuestas, resaltando la moda como memoria y proyección. El 18 de octubre, el Museo Colonial de Bogotá acogerá colecciones exclusivas de diseñadores tradicionales, fusionando lo clásico y lo contemporáneo en un entorno cargado de historia.

En paralelo, la plazoleta principal del Outlet Factory albergará una muestra comercial en un hangar exterior, donde más de 60 marcas y emprendimientos de moda, diseño, joyería y estilo de vida presentarán sus productos al público. Este espacio de alto tráfico busca acercar a los asistentes a propuestas creativas y nuevas oportunidades de negocio, consolidando el evento como una vitrina real para el talento independiente.

Moda Sin Fronteras: inclusión y sostenibilidad

El concepto de Moda Sin Fronteras es el eje central de la iniciativa. Más que un lema, representa una declaración de principios que desafía las barreras geográficas, económicas y de acceso que han caracterizado históricamente a la industria.

“Más que un evento, somos un movimiento que impulsa la moda sostenible, el consumo local y el empoderamiento creativo”, afirman los organizadores, quienes destacan la importancia de conectar a personas, culturas y visiones a través de una moda ética y transformadora.

Entre los objetivos principales de Bogotá Es Moda – Moda Sin Fronteras está el posicionamiento de la ciudad como epicentro latinoamericano de la moda emergente, accesible e incluyente. La propuesta busca impulsar a nuevos talentos, conectar marcas y diseñadores con audiencias reales y fomentar el consumo local. Además, se plantea visibilizar y profesionalizar el trabajo de creadores históricamente excluidos, abriendo las pasarelas a nuevas estéticas y discursos de identidad.

El evento también promueve prácticas éticas y sostenibles, como el reciclaje, el upcycling y la producción consciente, y responde a la necesidad de la industria emergente de contar con un escenario profesional y económicamente viable.

Organización y oportunidades para marcas

La organización del evento está a cargo de Show Models Agencia, reconocida por su compromiso con la innovación y la responsabilidad en el sector creativo. La plataforma cuenta con el respaldo de marcas comerciales del sector textil y moda, instituciones públicas, gremios, plataformas culturales y de diseño, así como medios aliados, plataformas digitales e influencers.

Entre las oportunidades de patrocinio se incluyen la posibilidad de ser patrocinador oficial, aliado estratégico de categorías específicas, obtener derechos de nombre en actividades o espacios, y establecer alianzas logísticas o de difusión, con presencia en medios, piezas gráficas y escenarios.

Las marcas y emprendimientos interesados en participar, así como quienes deseen explorar oportunidades de patrocinio o alianzas, pueden contactar a la dirección general del evento a través del correo agencia@showmodels.co, o mediante los perfiles de Instagram @showmodelsagencia y @bogotaesmoda, así como en el sitio web www.bogotáesmoda.com.

En este contexto, la moda se presenta como un lenguaje de expresión, inclusión y oportunidad, con Bogotá como motor de una visión creativa y sin restricciones para el futuro del sector.