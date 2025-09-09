Tren del Metro de Bogotá descansará en Villeta: la ciudad ya se prepara para recibir los primeros seis vagones

El trayecto de los vagones comenzó en Cartagena y atravesó varias ciudades antes de llegar a Cundinamarca - crédito X

La caravana que transporta los primeros seis vagones del tren del metro de Bogotá inició el trayecto final de un recorrido que ha capturado la atención de los cundinamarqueses. Tras cinco días de viaje por carreteras del norte y centro del país, el convoy se encuentra a pocas horas de ingresar a Bogotá por la calle 13, donde los equipos de la Secretaría de Movilidad afinan los últimos detalles para encaminar los vagones hacia el Patio Taller en la localidad de Bosa.

El trayecto arrancó en Cartagena, pasando por ciudades de la costa como Barranquilla y el municipio de Fundación, antes de cruzar hacia el interior por Aguachica y San Alberto. Posteriormente, la caravana tomó la Ruta del Sol, atravesó Puerto Salgar y continuó hasta Guaduas y Villeta en Cundinamarca, donde aparcó en la tarde noche del 9 de septiembre, a la espera de poner en marcha la última etapa hacia la capital.

El tramo entre Guaduas y Villeta representó uno de los desafíos logísticos más complejos del itinerario, debido a la topografía del Alto del Triunfo, una vía de pendientes pronunciadas y curvas prolongadas. La composición de las camas bajas empleadas por la compañía Transportes Montejo ocupó gran parte de la carretera, lo que requirió cierres temporales para dar paso a los vagones.

La próxima fase consiste en recorrer la vía Bogotá-Villeta hasta Siberia, bajo la administración de la Concesión Sabana Occidente, de donde la comitiva tomará rumbo a Funza y, finalmente, accederá a Bogotá por la calle 13, siguiendo un minucioso plan de circulación. Este tramo iniciará sobre las 6:00 a. m. del miércoles 10 de septiembre. Se estima que los primeros seis vagones ingresen a la capital en las horas de la noche o en la madrugada del jueves 11.

El tramo entre Guaduas y Villeta presentó desafíos logísticos por la topografía del Alto del Triunfo - crédito X

Operativo de ingreso y preparación logística

La Secretaría de Movilidad, encabezada por Claudia Díaz, lideró ensayos con carga pesada durante la noche del lunes para medir la viabilidad del tránsito de los vagones y definir los desvíos y controles requeridos. Díaz explicó: “Por este corredor de la calle 13 llegarán los 180 vagones de nuestra primera línea del metro. En este punto revisaremos tres aspectos fundamentales para la operación: primero, se debe controlar el flujo de la avenida Ciudad de Cali hacia el sur y desviaremos el tráfico hacia el oriente por la oreja del puente para tomar la avenida Boyacá al sur. Segundo, verificaremos la altura o gálibo del puente peatonal de la calle 13 y tercero, evaluaremos los rangos de giro de la conectante de la calle 13 y la avenida Ciudad de Cali”.

La funcionaria señaló que, en ciertos puntos, el convoy deberá cruzar zonas frecuentadas por ciclistas y peatones: “Nuestro equipo de guías de movilidad y agentes civiles de tránsito estarán dando paso seguro a quienes se movilizan en bici por esta zona. Además, se hará el control de tránsito y los desvíos pertinentes para facilitar el tránsito hacia el sur por la avenida Ciudad de Cali sin mayores contratiempos para los conductores”.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá implementa operativos y desvíos para facilitar el ingreso de los vagones por la calle 13 - crédito Secretaría de Movilidad/X

Recepción, ensamblaje y avances del Patio Taller

El ingreso a la zona urbana será a través de la calle 13, continuando hacia el Patio Taller en Bosa, espacio diseñado para funcionar como cochera y centro de mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 1. Una vez allí, los seis vagones serán descargados y preparados mediante maquinaria especializada para su ensamblaje e integración al sistema.

Según Andrés Narváez, gerente del proyecto, la infraestructura del Patio Taller avanza en un 78%, incluye el tendido de 13 líneas férreas para desplazamiento y labores de mantenimiento, así como la subestación central de alimentación eléctrica, esencial para las futuras operaciones.

Características de los trenes y cronograma de entrega

La Línea 1 contará con 30 trenes de seis vagones cada uno, sometidos a rigurosos chequeos - Alcaldía de Bogotá

Se espera la llegada a Bogotá de 30 trenes, cada uno compuesto por seis vagones fabricados en China y aptos para transportar hasta 1.800 pasajeros por tren, distribuidos entre vagones tipo S y M. Cada vagón está diseñado para albergar 300 personas y cuenta con 42 asientos, sumando 252 asientos por tren. El diseño exterior incorpora un frente inspirado en el águila del escudo bogotano y ventanas panorámicas ampliadas para maximizar la experiencia visual durante el trayecto elevado, iniciativa presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, el calendario establece que durante 2025 arribarán tres trenes adicionales y en octubre de 2026 se completará la entrega de la flota prevista. En mayo de 2026 iniciarán las pruebas operativas en los primeros 5,7 kilómetros del viaducto ya construidos, entre el Patio Taller y la estación 4 de Kennedy. La integración total y terminación de obra civil están programadas para diciembre de 2026.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el 6 de agosto que el avance total de la obra es del 60% y resaltó: “Cerca de siete kilómetros de viaducto y seguimos avanzando para por fin cumplir el sueño de los bogotanos de tener el Metro”. Según lo previsto, los trenes serán sometidos a estrictos protocolos de verificación y prueba antes de entrar en servicio para asegurar la máxima seguridad y eficiencia en la operación de la primera línea del metro de Bogotá.