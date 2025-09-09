Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

Los 45 militares que habían sido retenidos en El Tambo, Cauca, fueron liberados el lunes 8 de septiembre - crédito Ejército Nacional de Colombia

Luego de que fueran liberados 45 soldados que habían sido secuestrados en zona rural de El Tambo (Cauca), el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia presentó la lista de los militares que aún se encuentran retenidos por los grupos armados en el territorio colombiano.

Según informó la cartera, entre los uniformados que permanecen en cautiverio se encuentran tres policías y cuatro soldados del Ejército, quienes están en poder de las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Inicialmente, son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza, que fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en vías del departamento de Arauca por miembros del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Del mismo modo, están los soldados profesionales Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, que fueron retenidos tras combates con las disidencias de las Farc en la madrugada del 24 de agosto, en el corregimiento de Damasco, en zona rural del municipio de Cumbitara (Nariño).

Siete militares que permanecen secuestrados por los grupos armados en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

También, la fuerza pública reportó la retención de los soldados Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, y del auxiliar de Policía José Larrahondo.

El primero, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.º 10 del Ejército Nacional, fue secuestrado el 30 de agosto en la vereda Guadalito, municipio de Balboa (Cauca), cuando se encontraba en su día de descanso.

Por su parte, el soldado Guachetá fue retenido por miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en la madrugada del pasado 24 de julio, en la vereda San Miguel del municipio de Cajibío (Cauca).

Según los reportes oficiales, el militar es orgánico del Batallón de Infantería No. 56, y fue retenido en inmediaciones al cantón militar, donde se iba a presentar a sus superiores tras cumplir su periodo de vacaciones.

Así fue liberación de los militares en el Valle del Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

Por último, el auxiliar de Policía José Larrahondo fue retenido el 29 de agosto, cuando pretendía llegar a la residencia de sus seres queridos, ubicada en el sector de Munchique, zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró su petición a los grupos armados para que garanticen el bienestar de los militares en su poder y clamaron por su liberación.

Previamente, el presidente Gustavo Petro había mencionado la situación de los militares que permanecen en cautiverio. “Hasta este momento quedan siete militares secuestrados por civiles. Libérenlos ya”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

El presidente aseguró que hay siete militares que siguen secuestrados - crédito @petrogustavo/X

Liberación de los 45 militares en el Cauca

El Ejército Nacional de Colombia confirmó en la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025 que fueron dejados en libertad un grupo de 45 soldados que permanecía secuestrado en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial, los militares adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, fueron evacuados por vía aérea hasta Popayán, donde se efectuarán los primeros chequeos médicos a la tropa militar.

“Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, #Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán. Nuestros soldados recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y posteriormente rencontrarse con sus familias”, informó la institución castrense.

Liberación De Los 45 Militares En Cauca - crédito Ejército Nacional

Según el primer reporte oficial, 72 militares, entre ellos tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales, habían sido retenidos por cerca de 600 personas residentes de la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, zona rural del municipio caucano, bajo la influencia e instrumentalización de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, organización al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Cerca de las 10:00 p.m. del domingo 7 de septiembre, el Ejército informó la extracción de 27 uniformados, víctimas de una asonada que, según la institución militar, buscaba impedir las operaciones militares en rutas clave para el narcotráfico y la minería ilegal.