Colombia

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

La cartera reveló el cartel de los uniformados que aún permanecen en manos de las disidencias de las Farc y el ELN

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Los 45 militares que habían
Los 45 militares que habían sido retenidos en El Tambo, Cauca, fueron liberados el lunes 8 de septiembre - crédito Ejército Nacional de Colombia

Luego de que fueran liberados 45 soldados que habían sido secuestrados en zona rural de El Tambo (Cauca), el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia presentó la lista de los militares que aún se encuentran retenidos por los grupos armados en el territorio colombiano.

Según informó la cartera, entre los uniformados que permanecen en cautiverio se encuentran tres policías y cuatro soldados del Ejército, quienes están en poder de las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Inicialmente, son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza, que fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en vías del departamento de Arauca por miembros del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Del mismo modo, están los soldados profesionales Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, que fueron retenidos tras combates con las disidencias de las Farc en la madrugada del 24 de agosto, en el corregimiento de Damasco, en zona rural del municipio de Cumbitara (Nariño).

Siete militares que permanecen secuestrados
Siete militares que permanecen secuestrados por los grupos armados en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

También, la fuerza pública reportó la retención de los soldados Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, y del auxiliar de Policía José Larrahondo.

El primero, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.º 10 del Ejército Nacional, fue secuestrado el 30 de agosto en la vereda Guadalito, municipio de Balboa (Cauca), cuando se encontraba en su día de descanso.

Por su parte, el soldado Guachetá fue retenido por miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en la madrugada del pasado 24 de julio, en la vereda San Miguel del municipio de Cajibío (Cauca).

Según los reportes oficiales, el militar es orgánico del Batallón de Infantería No. 56, y fue retenido en inmediaciones al cantón militar, donde se iba a presentar a sus superiores tras cumplir su periodo de vacaciones.

Así fue liberación de los
Así fue liberación de los militares en el Valle del Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

Por último, el auxiliar de Policía José Larrahondo fue retenido el 29 de agosto, cuando pretendía llegar a la residencia de sus seres queridos, ubicada en el sector de Munchique, zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró su petición a los grupos armados para que garanticen el bienestar de los militares en su poder y clamaron por su liberación.

Previamente, el presidente Gustavo Petro había mencionado la situación de los militares que permanecen en cautiverio. “Hasta este momento quedan siete militares secuestrados por civiles. Libérenlos ya”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

El presidente aseguró que hay
El presidente aseguró que hay siete militares que siguen secuestrados - crédito @petrogustavo/X

Liberación de los 45 militares en el Cauca

El Ejército Nacional de Colombia confirmó en la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025 que fueron dejados en libertad un grupo de 45 soldados que permanecía secuestrado en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial, los militares adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, fueron evacuados por vía aérea hasta Popayán, donde se efectuarán los primeros chequeos médicos a la tropa militar.

“Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, #Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán. Nuestros soldados recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y posteriormente rencontrarse con sus familias”, informó la institución castrense.

Liberación De Los 45 Militares En Cauca - crédito Ejército Nacional

Según el primer reporte oficial, 72 militares, entre ellos tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales, habían sido retenidos por cerca de 600 personas residentes de la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, zona rural del municipio caucano, bajo la influencia e instrumentalización de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, organización al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Cerca de las 10:00 p.m. del domingo 7 de septiembre, el Ejército informó la extracción de 27 uniformados, víctimas de una asonada que, según la institución militar, buscaba impedir las operaciones militares en rutas clave para el narcotráfico y la minería ilegal.

Temas Relacionados

Ejército NacionalMinisterio de DefensaSoldados secuestradosCaucaNariñoDisidencias de las FarcELNColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

La colaboración entre los artistas urbanos se trasladó al gimnasio, donde compartieron una exigente rutina y mensajes de motivación

Daddy Yankee entrenó en Estados

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

El productor dominicano aseguró que el ‘streamer’ paisa no tiene la fama que presume en redes sociales, lo que desató un cruce de palabras entre los creadores de contenido

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Desaparición Yudi Castellanos en Meta: estas son las últimas imágenes antes de ser arrastrada por el río Güejar

La joven de 21 años, oriunda de Tunja (Boyacá) realizaba un recorrido por el río, junto con 29 personas más, cuando fue sorprendida por la fuerte corriente del río

Desaparición Yudi Castellanos en Meta:

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Harold Tejada es el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que el líder del Team Ineos Grenadiers cambió su estrategia para ir en busca de victorias de etapa

Etapa 16 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras liberación de 45 soldados

Tras liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa reveló lista de militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Yina Calderón se burló de Isabella Ladera tras el video que se filtró teniendo intimidad con Beéle: “Vaca muerta”

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Diosdado Cabello le puso picante previo al partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Fabián Vargas se fue en contra del periodismo deportivo tras la clasificación de Colombia al Mundial: “Se sintió aludido el prepago”

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”