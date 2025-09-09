Petro citó investigación sobre la mafia italiana para enviarle un mensaje a los capos colombianos: “Espero que entiendan”

El informe detalló la transformación de la mafia en Italia - crédito AFP

En los últimos meses, el presidente Gustavo Petro ha nombrado en reiteradas ocasiones a la “Nueva Junta del Narcotráfico”, a la que describe como la organización delictiva más importante del mundo.

Al respecto, Gustavo Petro afirmó que los criminales colombianos han dejado de ser protagonistas del negocio del narcotráfico, para convertirse en trabajadores de capos que ordenan desde lugares alejados de la región.

Para seguir enfatizando en el tema, el mandatario compartió un informe de The Conversation sobre la transformación de la mafia italiana, con la que, indicó, busca que los capos colombianos “entiendan” su mensaje.

“Mafiosos colombianos, los schifos políticos los llevaron a ser los mayores asesinos de Latinoamérica. Les invito a leer este artículo sobre la mafia italiana y espero que entiendan”.

El mandatario compartió un informe sobre la mafia italiana - crédito @PetroGustavo/X

¿Qué dice la investigación?

En primer lugar, el informe se enfoca en la detención de Matteo Messina Denaro, uno de los cabecillas más importantes de la mafia siciliana, que es conocida como Cosa Nostra.

Al respecto, resaltan que Messina representa a la última figura de la mafia violenta, puesto que, en la actualidad, las estructuras criminales en Italia han cambiado por completo sus métodos.

Recuerdan que entre 1980 y 1990 mantenían una alta visibilidad por el uso constante de la violencia extrema; como ejemplo, recuerdan los homicidios de figuras judiciales y los estallidos de bombas en espacios públicos o residencias oficiales en 1991, época en la que Italia registró 1.916 asesinatos, de los cuales 718 fueron atribuidos directamente a bandas mafiosas.

Describen esta situación como el periodo de máxima tensión entre las mafias y el Estado, que culminó con atentados emblemáticos como el de Via D’Amelio en 1992, que acabó con la vida del juez Paolo Borsellino y varios miembros de su escolta.

El informe recordó los atentados más terribles perpetrados por la mafia italiana - crédito AFP

En un aspecto similar con Colombia, mencionaron como se endureció la justicia en Italia tras los atentados, lo que incluyó la creación de entidades nacionales para combatir a la mafia, que ha desmantelado varias estructuras criminales.

A nivel estadístico, resaltaron que entre 1991 y 2019, los homicidios mafiosos descendieron de 718 a 28 al año. Italia pasó de tener una de las tasas de homicidio más altas de Europa a situarse casi al nivel de países como Luxemburgo o Suiza, con 0,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Esta transformación se acompañó de una reducción significativa en la exposición mediática del fenómeno mafioso: conforme disminuyó la violencia visible, decreció también la presencia del tema en los medios de comunicación.

El mandatario le envió un mensaje a los capos en Colombia - crédito AFP/Shutterstock

En una de las conclusiones del informe, se resaltó que el descenso de la violencia visible no terminó con las mafias, sino que se permitió que las estructuras criminales influyeran en la política local.

Este cambio estratégico favoreció la expansión y diversificación económica de la mafia, lo que revela que la mafia ha incrementado su sofisticación, extendiendo sus operaciones hacia el norte de Italia y centrándose en delitos financieros y corrupción, lejos del espectro tradicional de la violencia, en el que se han incluido “empresarios” que han terminado siendo expuestos luego de la intervención a compañías fachada.

De la misma forma, resaltaron que la mafia italiana ha evolucionado hacia una organización menos sanguinaria, más orientada al control económico y la infiltración institucional, lo que dificulta su detección directa, pero refuerza su presencia y su capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones sociales y políticas en Italia.

Debido a que el informe habla sobre la consolidación de las mafias italianas desde la clandestinidad, en los comentarios de la publicación del presidente Gustavo Petro, usuarios pidieron claridad sobre el mensaje del mandatario, puesto que la investigación abordo los cambios en el narcotráfico, más no su desaparición.