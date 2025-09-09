Infidelidades, rupturas, reconciliaciones y un video polémico: así fue la relación de Isabella Ladera y Beéle

La historia mediática entre Isabella Ladera y Beéle se convirtió en uno de los relatos más comentados del entorno digital latinoamericano - crédito Instagram

La historia mediática entre Isabella Ladera y Beéle trascendió los límites de las redes sociales, convirtiéndose en uno de los relatos más comentados y polémicos del entorno digital latinoamericano.

Tras una relación marcada por la exposición pública, rupturas, indirectas y reconciliaciones nunca confirmadas, el reciente escándalo de la filtración de un video íntimo volvió a situar sus nombres en el centro de la conversación.

Cronología de la relación

¿Cómo se conocieron?

Según declaraciones de Beéle, se conocieron en un evento benéfico en Caracas, Venezuela, a principios de 2023. Desde ese evento, la relación se fue haciendo cada vez más estrecha hasta transformarse en un vínculo sentimental que rápidamente acaparó la atención de seguidores y medios.

Junio de 2023: rumores y controversia

La relación entre la "influencer" venezolana y el cantante colombiano comenzó bajo el ojo público por un fuerte escándalo. Los rumores estallaron cuando Camila Rodríguez, entonces esposa de Beéle y madre de sus hijos, denunció en redes una presunta infidelidad de parte del artista con Ladera.

Esto generó rechazo y críticas tanto a Ladera como al barranquillero en el inicio de la historia.

La historia mediática entre Isabella Ladera y Beéle se convirtió en uno de los relatos más comentados del entorno digital latinoamericano - crédito @Isabella.ladera/@beele/Instagram

14 de septiembre de 2023: presentación oficial al público

El 14 de septiembre de 2023, Isabella publicó por primera vez fotografías junto a Beéle en redes sociales, confirmando su relación.

El mensaje “Tú y yo frente al mar, otey?” acompañado de las imágenes, coincidió con el cumpleaños del segundo hijo del cantante, lo que fue visto por algunos seguidores como una provocación y alimentó el escándalo.

17 de octubre de 2023: aparición en los Latin Billboards

Isabella y Beéle consolidaron su relación ante la prensa y los seguidores asistiendo juntos a la gala de los Premios Billboard Latinos 2023 en Miami. La pareja se mostró cariñosa y sin ocultar su vínculo.

Finales de octubre de 2023: ruptura y reconciliación

A finales de octubre de 2023, Isabella anunció públicamente que su relación con Beéle había terminado, afirmando “Él y yo ya no tenemos nada”. Sin embargo, la ruptura fue breve: días después, durante una transmisión en vivo en redes, la pareja confirmó que habían retomado la relación y desmintieron que sus separaciones tuvieran motivaciones mediáticas.

La confirmación oficial de la relación en septiembre de 2023 coincidió con el cumpleaños del hijo de Beéle, generando controversia entre seguidores - crédito X

Marzo de 2024: declaraciones públicas de amor

Durante una entrevista en Venezuela en marzo de 2024, Beéle declaró a medios que su relación con Ladera era “de lo más especial y bonito que me ha pasado en los últimos tiempos”, consolidando ante la prensa que seguían juntos y reafirmando la solidez del vínculo.

Abril de 2024: polémica y críticas públicas

En este periodo, la cantante Ana del Castillo criticó públicamente la relación, sugiriendo que Beéle siempre amaría a su expareja, Cara, y recomendando a Ladera buscar su propio camino. Estas controversias mostraron el constante escrutinio al que estuvo sometida la pareja.

Octubre de 2024: segunda ruptura y rumores de nuevas parejas

Isabella Ladera confirmó definitivamente el fin de la relación. Aparecieron rumores que vinculaban a Beéle con Kelly Reales, exseñorita Bolívar, aunque ninguna de las partes lo confirmó públicamente.

La relación enfrentó críticas públicas, especialmente por parte de la cantante Ana del Castillo, y constantes rumores en redes sociales - crédito @isabella.ladera/Instagram

El video íntimo

El 8 de septiembre de 2025, un nuevo capítulo marcó la historia de la expareja: la difusión de un video de carácter privado, protagonizado por ambos, originó polémica por el contenido. Frente a la filtración, Isabella Ladera fue la primera en manifestarse públicamente.

A través de un comunicado en Instagram, la creadora digital expresó que enfrentaba “una de las traiciones más crueles“, refiriéndose al hecho sin nombrar directamente.

Sostuvo que solo dos personas tenían acceso al video compartido y que, mientras ella soporta el impacto emocional y personal, “el verdadero responsable permanece en silencio”.

La filtración de un video íntimo en septiembre de 2025 desató una nueva polémica, con Isabella Ladera denunciando el hecho como violencia de género y anticipando acciones legales - crédito Instagram

Ladera lamentó el incremento de comentarios de odio y ataques en su contra tras la filtración, a la vez que denunció el episodio como una forma de violencia hacia las mujeres y subrayó que “no soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó”. También anticipó que tomará acciones legales, asegurando que ya cuenta con asesoría profesional para enfrentar el proceso.

La respuesta de Beéle ha sido el silencio. A pesar del revuelo generado en redes como X y de las múltiples menciones de seguidores y medios, el artista colombiano no ha realizado declaraciones públicas ni publicado mensajes alusivos al incidente. Sus cuentas oficiales se limitan a promocionar su más reciente álbum musical, Borondo.