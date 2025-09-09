Gerard Piqué habría superado definitivamente a Shakira: fotos en Beverly Hills revelarían planes de boda con Clara Chía

A pesar de la aparición de un anillo y las declaraciones de periodistas, ni el exfutbolista ni su pareja han confirmado el posible enlace matrimonial - crédito @3gerardpique / Instagram - redes sociales

Las redes sociales y la prensa internacional volvieron a poner en el centro de atención a Gerard Piqué y Clara Chía tras la aparición de rumores sobre un presunto compromiso matrimonial.

La especulación creció luego que se difundieran fotos tomadas a la pareja saliendo de un restaurante en Beverly Hills, en Estados Unidos.

Las imágenes, reveladas inicialmente por el programa español Fiesta, de Telecinco, muestran a la joven de 26 años luciendo un llamativo anillo, lo que desencadenó comentarios sobre una posible propuesta formal.

“Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder estas imágenes nos dice que ella lleva un pedrusco”, indicó el periodista Marc Calderón en la emisión realizada a finales de julio. El detalle del anillo atrajo la atención de seguidores y medios, que comenzaron a circular la hipótesis de un compromiso entre el exfutbolista y la joven trabajadora de la empresa Kosmos.

En paralelo, la periodista Adri Toval comunicó el 1 de septiembre que Shakira, expareja de Piqué y madre de sus hijos Milán y Sasha, ya sabía de los supuestos planes del exdefensa del FC Barcelona para formalizar su relación con Chía.

Toval agregó que la proposición habría tenido lugar en una “romántica cena” en Barcelona, donde se reunieron las familias de ambos.

La polémica pareja se habría comprometido frente a sus dos familias en una cena privada en Barcelona - crédito Europa Press

“Lo que ocurre en este momento en Barcelona (…) Es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de Clara y a la familia de Gerard Piqué”, señaló la comunicadora.

A pesar de la creciente ola de suposiciones en medios y plataformas digitales, ni Gerard Piqué ni Clara Chía han confirmado oficialmente el compromiso.

Tampoco el entorno de Shakira ha emitido declaraciones sobre el tema, por lo que la información permanece en el terreno de la especulación mediática.

El periodista Jordi Martín habló de los rumores sobre el matrimonio

Pese a las especulaciones, el periodista español Jordi Martín, reconocido por conocer de cerca la vida de la familia del exfutbolista y Shakira cuando vivía en Barcelona, apareció recientemente en su cuenta de Instagram para asegurar que fuentes cercanas a la familia de Gerard desmintieron la noticia.

“Yo lo que he hecho es ponerme en contacto con la gente cercana a Piqué, con gente de su máxima confianza, y me desmienten por completo esta noticia. Así que en nuestro canal hoy podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, dijo el periodista.

Jordi asegura que todo hace parte de un rumor de la prensa - crédito @jordimartinpaparazzi/ Instagram

Ante las palabras del comunicador español, los comentarios en redes sociales han disminuido, sin embargo, varios internautas están a la espera de que ellos lo hagan oficial desde sus redes sociales.

El paparazzi español además comentó que incluso el exjugador ha asegurado que “nunca se va a casar”, lo que, según Jordi, también terminaría con los rumores sobre el compromiso con Chía.

“Es más, me dicen que Piqué de su propia boca dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza, porque en los doce años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con Shakira. Realmente cobra fuerza, eh, esas palabras que Piqué le dijo a sus amigos, a gente de su entorno máximo. Se ha comentado de que Clara Chía podría haber perdido un bebé. Lo he leído en varias noticias”, añadió Jordi en su video.

Otro de los rumores de la prensa y redes sociales apuntaban a que Chia habría quedado embarazada, pero que tras perder el supuesto bebé se habría cancelado el matrimonio, rumores que también aborda Jordi en su video, asegurando que fuentes cercanas a la familia del exjugador también lo desmintieron.

Otros rumores también apuntaron a que Clara estaba embaraza, información que fue desmentida por Jordi Martin - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

“Varios medios de comunicación apuntan que Clara Chía, eh, supuestamente, habría perdido un bebé y que a raíz de esto, Piqué le habría pedido matrimonio. A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores. Me dicen que es rotundamente falso”, explicó el comunicador.

Aunque Jordi intentó aclarar los rumores sobre la polémica pareja, los internautas están a la espera de que Clara y Gerard aparezcan en redes sociales y aclaren la situación.