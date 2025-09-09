Colombia

Escándalo por filtración de video íntimo de Béele e Isabella Ladera llegó hasta el Congreso: representante del Pacto Histórico hizo duro pronunciamiento

El congresista Alejandro Ocampo, pese a que no tenía muy claro el nombre de la influenciadora venezolana, salió en su respaldo y pidió que caiga todo el peso de la ley contra la persona que reveló el clip, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

La filtración del video íntimo
La filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera fue tema de conversación en el Congreso de la República - crédito @MafeCarrascal/X - redes sociales

La filtración de un video íntimo entre el cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera, que se conoció el lunes 8 de septiembre, provocó una reacción inmediata en redes sociales, con una avalancha de comentarios e, incluso de memes, en los que se expuso a la mujer con toda clase de señalamientos. La magnitud del escándalo la llevó a pronunciarse sobre el impacto del caso y las consecuencias de la exposición no consentida de su vida privada.

La creadora de contenido y modelo se convirtió en tema de conversación en las plataformas digitales, pese a que su expareja, a través de un duro comunicado del abogado Víctor Mosquera, trató de apaciguar el hecho y rechazó la divulgación de un material que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. En medio de la ola de reacciones a este suceso, hubo una que llamó la atención: y se registró en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico se refirió al escándalo en las redes sociales por la filtración de un video íntimo del cantante colombiano y la influenciadora venezolana - crédito @alejoocampog/X

En efecto, se trata la del representante a la Cámara Alejandro Ocampo, que integra la bancada del Pacto Histórico, que intervino en la plenaria de la corporación con una condena enfática a la difusión de este tipo de contenidos, debido a las fuertes repercusiones que podrían generar en los afectados; en especial, en su salud mental. Aunque no tenía claro el nombre de la afectada, demostró su respaldo a la involucrada, que se ha dejado ver compungida en sus perfiles.

“Me parece que lo que ha pasado hoy, que es tema en las redes sociales de la influencer Isabel Ladera, es un tema condenable. Es un tema que ha venido pasando en Colombia, pero hoy tiene connotación con ella porque es famosa. Pero aquí semanalmente vemos un poco de salvajes, de personas que traicionan la confianza de aquellas personas que han sido su pareja y la exponen en fotos desnuda, en videos íntimos, en momentos amorosos”, afirmó Ocampo.

Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones
Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones de Beéle, como 'Frente al mar' para crear burlas sobre el video filtrado con Isabella Ladera - crédito redes sociales

Así fue la defensa de Alejandro Ocampo a Isabella Ladera

En ese orden de ideas, el congresista reiteró la necesidad de una respuesta legislativa: “En Colombia, nadie debe tener derecho a exponer una persona teniendo sexo, relaciones amorosas, de exponer las fotos desnudas que alguna vez le envió. Y yo sí quiero invitar a este Congreso a que hagamos una cosa concreta, presidente. Aquí tenemos que darle cárcel a esta serie de personajes, de tipos que no son capaces de tener un mínimo de respeto por la otra persona”.

La indignación del parlamentario lo llevó a hacer un fuerte llamado a endurecer las sanciones legales contra este tipo de casos. “Eso de poner videos íntimos en las redes sociales es un tema criminal, detestable, pero es un asunto que debe ser condenable. En Colombia tenemos que avanzar a mandarlos a la cárcel a todo este tipo de descarados, de criminales, de irresponsables que son capaces de exponer a una mujer teniendo relaciones con ellos", indicó.

Con ello, Ocampo habría lanzado algunas pullas al cantante, cuyo nombre de pila es Brandon de Jesús López Orozco. “Eso es ser un delito condenable. Tenemos que decir ¡basta ya!”, reclamó el representante, que también advirtió sobre la revictimización en redes sociales, al indicar que no se pueden permitir este tipo de comportamientos, pues “en vez de atacar la persona que lo hace, terminan atacando y haciéndole daño a la persona que ha sido afectada”.

Conmovida y firme, Isabella Ladera
Conmovida y firme, Isabella Ladera denunció la exposición no autorizada de un video íntimo. Declaró que su dignidad ha sido vulnerada y aseguró que luchará por defender su imagen y su integridad - crédito @isabella.ladera/Instagram

Isabella Ladera culpó a Beéle de la filtración del video íntimo

Es válido destacar que la propia Ladera recurrió a sus redes sociales para expresar el impacto personal de la filtración y, por lo visto, acusó al cantante de haberlo difundido. “Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió Ladera.

En su mensaje, la “influencer” no tuvo reparos para apuntar hacia el artista. “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, dijo la venezolana, que lamentó haber recibido “burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio”.

El historial de la relación entre Beéle y Ladera ya había sido tema de conversación en las plataformas digitales meses antes, cuando la influenciadora Camila Cara Rodríguez, exesposa del cantante y madre de sus hijos, lo acusó públicamente de infidelidad; una conducta que, en entrevista con Los 40, Beéle reconoció: “Sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores”.

