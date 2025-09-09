El concejal en Envigado que enfrenta una denuncia que lo tiene en el ojo del huracán: por dos hijos que no ha reconocido

Cuando estaba enterándose del primer caso, a los pocos días se conoció del segundo neonato - crédito Concejo de Envigado y Pexels

El concejal de Envigado Alejandro Sánchez Grajales enfrenta dos demandas por filiación parental de hijos que no ha reconocido.

De acuerdo con información publicada por el diario El Colombiano, hasta agosto Sánchez lidiaba con procesos legales interpuestos por dos madres que alegan que el concejal no asume su responsabilidad como padre biológico de dos menores nacidos en los últimos cinco años.

Aunque los hchos son conocidos desde mediados de agosto, en estas primeras semanas de septiembre siguen teniendo eco, por la creciente polémica política y judicial en el municipio, según revelaron varios medios locales.

En el caso más avanzado, el pasado 15 de agosto el Juzgado Segundo de Familia de Itagüí determinó que Sánchez Grajales es el padre biológico de una niña de 3 años de edad, quien llevará por primera vez los apellidos del concejal, que oficia bajo el aval del partido Centro Democrático,

Incluso, cuando Sánchez estaba en campaña, fue acompañado en una de sus jornadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El fallo difundido en ese entonces también estableció que Sánchez debe aportar “el 25% del total de sus ingresos como cuota alimentaria de la pequeña a partir de este mismo mes de agosto”.

Como parte del proceso judicial, en abril de 2025 Sánchez se sometió a una prueba de ADN ordenada por el juez.

Los resultados indicaron una probabilidad de paternidad de “99,999999548001%”, agregó el medio antioqueño, que además precisó: “Se limitó a manifestar que le daba validez a la prueba científica, pero no reconocía a la pequeña como su hija”, describe el fallo judicial. En ese momento la defensa del concejal apeló la decisión judicial.

El concejal fue elegido para el periodo 2024 - 2027 - crédito Concejo de Envigado | Pexels

Los procesos judiciales en curso que tienen en aprietos al concejal de Envigado, Alejandro Sánchez Grajales

La madre de la menor había presentado dos demandas paralelas: una impugnando el reconocimiento de paternidad extramatrimonial contra una pareja anterior, que había registrado a la niña con su apellido pese a saber que no era el padre biológico, y otra solicitando la fijación de filiación extramatrimonial en contra de Sánchez Grajales.

Según el expediente consultado por el mismo medio local, la madre y Sánchez se conocieron en la Alcaldía de Itagüí durante junio de 2021. Iniciaron una relación sentimental en julio; en septiembre el concejal le propuso matrimonio y la relación concluyó en octubre de ese año.

A finales de ese mes, la mujer descubrió que estaba embarazada de Sánchez, quien lo supo casi en simultáneo y le “sugirió interrumpir el embarazo”, según relató la madre en documentos citados por el mismo diario.

Durante los meses siguientes, mantuvieron contacto y Sánchez le entregó dinero para cubrir gastos médicos. El último encuentro fue en diciembre, durante una ecografía, de acuerdo con el expediente.

Posteriormente, la madre inició otra relación sentimental. Su nueva pareja aceptó asumir el rol de padre de la menor y la inscribió a su nombre al momento del nacimiento en junio de 2022.

La situación familiar cambió en febrero de 2024, cuando la relación terminó y la madre decidió iniciar la demanda de filiación contra Sánchez Grajales.

El Colombiano indicó que el proceso judicial confirmó que “él es el padre de la menor y que hasta ahora no ha respondido por ella”.

El cabildante está en medio de la palestra porque según una de las madres, él le pidió a ella que "interrumpiera" su embarazo - crédito @alejosanchezenv/IG

La segunda demanda por reconocimiento de paternidad

A la par de este proceso, en los registros de la Rama Judicial aparece otra demanda por filiación parental contra el concejal, presentada por otra mujer que reclama la paternidad de un hijo aún más pequeño.

Este segundo caso está radicado en el Juzgado 01 de Familia de Envigado y fue notificado en julio de 2025. Días antes de que se conociera el fallo del primer caso.

Por este caso el propio Sánchez afirmó en un video en redes sociales que “hace algunas meses viene adelantando unos procesos conciliatorios y jurídicos en cuanto a posible de edad de dos menores de edad”.

Consultado sobre su situación por el mismo periódico en la capital antioqueña, Sánchez Grajales aseguró que en el primer caso está “cancelando con normalidad” la cuota alimentaria estipulada por el juez.

En total son dos casos (menores) por los que debe responder - crédito Pexels

Sobre el segundo proceso, el concejal explicó que “luego de un proceso conciliatorio fallido y una demanda fallida en mi contra, tomé la decisión el miércoles 20 de agosto del presente año, de realizar la solicitud de reconocimiento voluntario en la comisaría segunda de Envigado y el proceso va en trámite”.

Respecto a la aparente negativa a reconocer a la menor ante el resultado de ADN, Sánchez indicó que “hubo fallas al debido proceso desde la recepción de la demanda, de las cuales se dejaron constancia ante el juez segundo de familia de Itagüí, ya que inicialmente yo no presenté defensa técnica. Él no las tuvo en cuenta y por lo anterior con el fin de realizar la apelación para la debida revisión del tribunal y por recomendación de mi asesor jurídico, se dejó ese aparte de la manera descrita, dejando claro que sólo fue por el tema jurídico”.

Según los procesos en curso, la situación judicial de Sánchez continúa abierta mientras enfrenta repercusiones públicas en el Concejo de Envigado y en su carrera política, en espera de resoluciones definitivas en ambos casos por los dos hijos por los que deberá responder.