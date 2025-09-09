Desde la mejor amiga de Shakira hasta una exconejita Play Boy harían parte de ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada

El recordado actor Germán Escallón y Nórida Rodríguez podrían regresar a las pantallas como participantes de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @germann_escallonn y @renatagonzalezoficial/Instagram @xilenaaycardi/Instagram

El interés por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha crecido tras el inicio formal de la convocatoria para el popular reality.

La producción ya ha comenzado a contactar a varias celebridades del espectáculo nacional e internacional, aunque hasta el momento no existen acuerdos firmados.

Todo parece indicar que el Canal RCN está apostando por mantener la fórmula que le ha garantizado el éxito al formato desde su estreno en el país.

Por ahora en el grupo de actores se espera el regreso a las pantallas de recordado Germán Escallón y el reencuentro de dos “diablas” de la televisión: Rosemary Bohórquez y Nórida Rodríguez.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia alista a los nuevos participantes, según publicó el programa 'Lo sé todo', estos serían algunas de las figuras que entrarían

La organización del reality, que prevé iniciar grabaciones a finales de 2025, ha dado el primer paso al acercarse a potenciales participantes.

El proceso se encuentra en una fase inicial, centrada en la extensión de invitaciones a personalidades con trayectorias destacadas en la televisión, la música y el teatro, tanto en Colombia como en el extranjero.

Por ahora, ninguna de las figuras contactadas ha confirmado su participación, ya que las negociaciones apenas comienzan y no se ha concretado ningún contrato. No obstante, el programa Lo sé todo filtró el listado de convocados.

Entre los nombres que han trascendido en esta primera ronda de contactos figura Germán Escallón, considerado una leyenda de la televisión colombiana.

Escallón, actor, libretista y director, es recordado por su papel de Nerón Navarrete en la serie NN, emblemática en las décadas de los 80 y 90, y por su participación en producciones como Pedro, el escamoso, La ley del corazón y El man es Germán.

Su posible ingreso al reality ha sido uno de los puntos más comentados, dada su amplia trayectoria y reconocimiento en el medio.

Dos diablas de la televisión colombiana se encontrarían en 'La casa de los famosos Colombia 2026': Rosemary Bohórquez y Nórida Rodríguez están en la lista de invitados - crédito @linda_callejas/Instagram y - crédito telenovelas colombianas/Facebook

A la lista se suma Gustavo Ángel, actor que ha destacado por su versatilidad en la pantalla chica y que ha formado parte de novelas como Hasta que la plata nos separe, La mujer en el espejo y Narcos.

También ha sido contactada Paola Dulce, actriz y cantante que marcó a una generación como presentadora del Club 10 y participante del reality Popstar, además de su trabajo en teatro musical y producciones como “Gabriela” y “Giros del destino”.

Varias figuras internacionales han sido llamadas para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

El grupo de invitadas incluye a Renata González, actriz y modelo conocida por su paso como conejita Playboy y su participación en series como Pura de sangre, A corazón abierto y Corazones blindados.

Brenda Asnicar confesó que le gustaría regresar a Colombia de donde le acaban de proponer participar en 'La casa de los famosos 3' - crédito @tiahnti/Tiktok

Xilena Aycardi, actriz cercana a figuras internacionales como Shakira, ha brillado en telenovelas como Las Juanas, La mujer en el espejo y Alias El Mexicano. Rosemary Borges, recordada por su papel de “la diablita” en Tentaciones, también ha recibido la invitación, al igual que Nórida Rodríguez, otra actriz muy querida por el público y con una amplia carrera en la televisión nacional.

La lista de contactadas se completa con Lucía Callejas, actriz y exreina de belleza, quien también ha sido llamada para considerar su participación en la próxima edición del reality. Además, la producción ha extendido la invitación a la argentina Brenda Asnicar, protagonista de de la serie juvenil Patito feo, quien confirmó haber recibido la llamada, lo que añade un componente internacional a la posible nómina de concursantes.

La expectativa en torno a la tercera temporada se ha visto alimentada por el éxito de la edición anterior, en la que participaron creadores de contenido y actores que elevaron el nivel del programa y dejaron el listón alto para los nuevos convocados. La estrategia de la producción apunta a reunir un elenco que combine experiencia, carisma y diversidad de perfiles, con el objetivo de mantener el interés del público y consolidar el formato como uno de los realities más seguidos en Colombia.

Por ahora, la única certeza es que la producción ha iniciado contactos con figuras de peso, aunque ninguna ha firmado su participación. El proceso de selección y negociación continúa, mientras la audiencia permanece atenta a la confirmación oficial de los nombres que finalmente ingresarán a La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada.