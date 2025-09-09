‘Barranquilla 2132’, el libro colombiano de la década de los 30 que pronosticó el futuro: Igualdad de género, tablets y trasplantes de órganos

'Barranquilla 2132', el libro colombiano de la decada de los 30 que pronosticó el futuro: Igualdad de género, tablets y transplantes de organos - crédito chichaylimonadapod / Instagram

En 1932, una novela colombiana se adelantó a su tiempo al imaginar tecnologías y transformaciones sociales que hoy forman parte de la vida cotidiana.

Barranquilla 2132, escrita por José Antonio Osorio, sorprendió al plasmar en sus páginas la existencia de dispositivos portátiles similares a tabletas y teléfonos móviles, la posibilidad de trasplantes de órganos y una sociedad donde la igualdad de género ante la ley era una realidad, todo en una época en la que estos conceptos resultaban inimaginables.

La obra se sitúa en una Colombia futurista. El relato arranca con un protagonista anónimo que despierta en el año 2132 tras permanecer dormido durante más de un siglo (XXII). Al abrir los ojos, se encuentra con un país radicalmente distinto al que conocía, donde la tecnología y las costumbres han evolucionado de manera asombrosa.

Entre las predicciones más notables de Barranquilla 2132, según el influencer literario @chichaylimonadapod, se destaca la mención de “tableros livianos que funcionan en cualquier posición”, una descripción que hoy remite de inmediato a las tabletas y teléfonos inteligentes

En la década de 1930, la existencia de estos dispositivos era pura fantasía, pero Osorio los imaginó con una precisión que resulta llamativa.

Además, la novela describe naves voladoras capaces de cruzar el océano en solo doce horas, equipadas con sistemas de navegación teledirigida, una clara anticipación de la tecnología GPS, que no se implementó hasta finales del siglo XX.

El autor también abordó la posibilidad de realizar trasplantes de órganos, un avance médico que se concretó más de veinte años después de la publicación del libro.

El carácter visionario de Osorio no se limitó a los avances tecnológicos. En el plano social, la novela plantea una sociedad donde los sexos gozan de igualdad ante la ley y el matrimonio se redefine como una “amistad íntima”, según el mismo influencer.

Estas ideas resultaban impensables en la Colombia de los años treinta, cuando ni siquiera se reconocía el derecho al voto femenino.

Como se señala en el texto original, “en los treinta, esto era impensable. Ni siquiera las mujeres votaban”, lo que subraya el alcance revolucionario de las propuestas de Osorio.

El contexto en el que surgió Barranquilla 2132 refuerza su carácter excepcional.

En una época en la que la tecnología digital, la navegación satelital y los derechos civiles para las mujeres eran inexistentes en Colombia y en buena parte del mundo, la novela se atrevió a imaginar un futuro radicalmente distinto.

“Definitivamente, este señor veía el futuro”, se afirma en una de las declaraciones recogidas sobre la obra, reflejando el asombro que aún hoy genera su capacidad de anticipación.

La novela describe un sistema avanzado de transporte aéreo y subterráneo, y una ciudad vertical y moderna. Actualmente, muchas urbes desarrollan movilidad inteligente, trenes de alta velocidad, sistemas de transporte masivo y urbanismo vertical.

La automatización ocupa un lugar central en la obra, anticipando la creciente presencia de inteligencia artificial, robótica y domótica en hogares y espacios de trabajo actuales. Osorio Lizarazo imagina también formas de comunicación instantánea y tecnología de control social, elementos que hoy se visualizan en el desarrollo de internet, redes sociales y sistemas de videovigilancia.

El relato expone una sociedad marcada por la diferenciación y segregación entre clases sociales debido al acceso desigual a la tecnología y los recursos.

Esta dinámica se refleja en la actualidad mediante la brecha digital y socioeconómica, así como en las desigualdades de acceso a educación y calidad de vida.

La novela también muestra una sociedad que ha perdido su identidad y memoria histórica, una problemática que hoy se discute bajo temas como desinformación, posverdad y pérdida de referencias culturales en la globalización.

Además, la alienación social y la desconexión emocional abordadas en la obra encuentran reflejo en fenómenos contemporáneos como la soledad y la dependencia de dispositivos electrónicos.

Barranquilla 2132 describe un régimen totalitario con control estatal estrictamente ejercido sobre la población. Actualmente, existen preocupaciones por el aumento de la vigilancia estatal, la restricción de libertades y la manipulación de la opinión pública en diferentes regiones. La novela plantea la supresión de la democracia y la libertad política, aspectos que encuentran eco en la erosión institucional, la polarización y la aparición de tendencias autoritarias.

Muy relacionado con el futuro distópico que el escritor de lengua inglesa George Orwell, plasmó en libros como 1984, mismo que fue publicado casi 10 años después de Barranquilla 2132.

Por otro lado, la manipulación de la información y la censura estatal que muestra el relato se relacionan con fenómenos contemporáneos como la proliferación de noticias falsas, la manipulación de datos y las amenazas a la libertad de expresión.

La obra refleja consecuencias ambientales derivadas de la industrialización y la urbanización extrema. En la actualidad, la crisis climática, el deterioro ambiental y la búsqueda de ciudades sostenibles se han vuelto ejes centrales del debate global. El futuro imaginado por Osorio muestra un entorno natural profundamente alterado o reemplazado, tendencia que hoy se advierte con la expansión urbana y la reducción de espacios verdes.

En el universo de la novela, las costumbres y elementos identitarios locales pierden valor ante la modernidad tecnológica.

Hoy, la globalización y los medios digitales contribuyen a una homogeneización cultural, a menudo en detrimento de las tradiciones locales. El texto también señala cómo la tecnología reemplaza manifestaciones artísticas tradicionales, aspecto visible en la actualidad por el auge del contenido digital y la realidad virtual en la experiencia artística.

El relato anticipa cambios drásticos en el ámbito laboral y educativo debido a la tecnología. En el presente, la automatización y la digitalización redefinen profesiones y sistemas de educación, generando incertidumbre sobre el futuro del trabajo.

La novela presenta una sociedad donde una élite controla el conocimiento y los recursos educativos, desigualdad que se refleja en la brecha de acceso a la tecnología y la educación actual.

Barranquilla 2132 describe un sistema de salud bajo control estatal, donde la vida de los individuos es objeto de regulación. En la actualidad, la vigilancia sanitaria, la recolección de datos biométricos y las regulaciones sobre la vida personal han abierto debates sobre privacidad y autonomía.

El texto muestra cómo el conocimiento del pasado se construye desde versiones oficiales o manipuladas. En la actualidad, los debates sobre revisionismo histórico, memoria colectiva e interpretación dirigida de la historia evidencian un fenómeno similar.