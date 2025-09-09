Colombia

Alcaldía de Bogotá afirmó que hurto en la ciudad alcanza su cifra más baja en los últimos ocho años, pero la confianza ciudadana aún es baja

La Administración distrital señaló que desde la llegada de Carlos Fernando Galán las cifras de los delitos que más afectan a los ciudadanos se han reducido significativamente

Por Katerin Leguizamón Viasus

Según la alcaldía, las cifras
Según la alcaldía, las cifras de 2025 son inferiores a las registradas en los últimos ocho años - crédito Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, presentó cifras que demuestran que en lo corrido de 2025, en la ciudad se ha registrado una significativa reducción en las denuncias por hurto a comercios, residencias y entidades financieras. Adicionalmente, señalaron que son los indicadores más bajos desde 2017.

De acuerdo con la Administración distrital, las cifras reflejan una disminución significativa en comparación con años anteriores, y representan un avance importante en la lucha contra la delincuencia en la capital colombiana. Según los datos, el hurto a comercios se redujo un 25%, las denuncias por hurto a residencias bajaron un 7% y el hurto a entidades financieras disminuyó un 56% con respecto al mismo periodo de 2024.

En este mismo sentido, desde el Palacio Liévano destacaron que desde la llegada de Galán a la Alcaldía, en 2024, estos indicadores se han reducido constantemente dado el aumento que los tres delitos experimentaron entre 2022 y 2023.

En cuanto al hurto a residencias, se presentaron 3.992 denuncias, lo que representa una baja del 7% frente a igual periodo del año anterior y la cifra más baja desde 2018, cuando se reportaron más de 7.000 casos, esta reducción se ha logrado por acciones como la creación de zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia especialmente focalizadas en sectores residenciales.

Con relación al hurto a entidades financieras, la disminución ha sido aún más marcada, con solo cuatro denuncias en lo que va del año, frente a nueve en 2024 y 7 y 18 en 2023 y 2022 respectivamente. Dicha disminución puede estar relacionada con el mayor control y vigilancia en estas zonas, así como con operativos dirigidos a evitar el robo y la receptación en el sector financiero.

La alcaldía señaló que las
La alcaldía señaló que las cifras son las más bajas en los últimos ocho años - crédito @SeguridadBOG/x

Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Cesar Restrepo, señaló que la reducción en los indicadores son producto del trabajo conjunto de las instituciones del distrito, la Policía Metropolitana y los organismos judiciales en pro de la seguridad de los bogotanos, por lo que reiteró que desde la Administración distrital seguirán las acciones para mitigar los riesgos para los ciudadanos.

“Esto, sin duda alguna, es el resultado de un trabajo conjunto y dedicado de hombres y mujeres, de los organismos de seguridad, la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de la Nación en vigilar la ciudad, en proteger a los ciudadanos, en hacer las investigaciones y llevar ante los jueces a los criminales. El trabajo no ha terminado. Durante todos los meses que siguen en este gobierno, seguiremos trabajando en identificar las claves que nos permitan desactivar otros riesgos y amenazas que están en camino de ser superados”, indicó el funcionario distrital.

La Administración destacó el trabajo
La Administración destacó el trabajo artículado con las autoridades - crédito Colprensa

Las cifras en general reflejan un cambio positivo y la efectividad de las políticas públicas y las acciones de las autoridades en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, persisten retos como la necesidad de aumentar la confianza de los ciudadanos para denunciar, dado que aún muchos delitos no quedan registrados por temor o desconfianza en el sistema judicial.

Dichos retos se ven reflejados en un análisis del concejal Julián Uscategui en diciembre de 2024, en el que señaló que la ciudad concentra el 40,5 % de los robos denunciados en Colombia, consolidándose como el principal foco de hurtos a nivel nacional y siendo equivalente a la cantidad de hurtos que se presentan en siete departamentos del país.

Uscategui denunció que Bogotá concentra
Uscategui denunció que Bogotá concentra el 40% de los robos a nivel nacional - crédito Concejo de Bogotá

“En Colombia, Bogotá reporta el mismo número de robos que los 7 departamentos con más casos del país juntos (Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Huila y Bolívar), y en América Latina, otras capitales tienen cifras inferiores: en Santiago de Chile se cometieron 42.280 robos y en Buenos Aires, 55.163, lejos de los 147.666 hurtos que muestra Bogotá”, señaló el cabildante en su momento.

