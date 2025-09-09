Colombia

Agentes de ICE arrestaron al latino acusado de tratar de impedir la detención de la ‘tiktoker’ colombiana Tatiana Martínez en Estados Unidos

Por interferir en el procedimiento este hombre podría enfrentar un largo periodo tras las rejas por cargos federales, tras lo ocurrido a la joven Tatiana Martínez

Sebastián Vargas Rueda

Tatiana Martínez, influencer colombiana, fue arrestada en Los Ángeles durante una transmisión en vivo por TikTok, mientras informaba sobre un operativo migratorio - crédito @danyhurtado_2/ X

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutó el arresto de un hombre latino en Los Ángeles por presuntamente tratar de impedir la detención de la influencer colombiana Tatiana Martínez, quien fue interceptada mientras transmitía en vivo en sus redes sociales.

Según informaron las autoridades federales en un comunicado, el incidente ocurrió en agosto y culminó posteriormente con la difusión de un video viral que mostraba el momento de la aprehensión.

El 15 de agosto de 2025 ocurrió en el hecho mención, y en en que Martínez, de 23 años, fue sorprendida por agentes del ICE en Los Ángeles. Al momento de la intervención, la joven realizaba una trasmisión en directo para su audiencia digital.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Martínez carecía de estatus legal en Estados Unidos y fue interceptada bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes viralizadas mostraron el instante en que la joven, entre gritos, anunciaba su intención de abandonar el vehículo en el que se encontraba, mientras los agentes federales forzaron su salida y la esposaron sobre el pavimento.

La creadora de contenido colombiana
La creadora de contenido colombiana solía compartir en sus redes sociales cómo era su vida en Estados Unidos, hasta que fue arrestada - crédito @martineztatiana_02 / Instagram

Quién es el ciudadano latino detenido por impedir el arresto de la ‘tiktoker’ colombiana Tatiana Martínez en EE. UU.

En relación con este incidente, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que el 2 de septiembre agentes del ICE detuvieron en Los Ángeles a un hombre latino, identificado como Bobby Núñez, de 33 años, vinculado a la resistencia durante el proceso de arresto de la influencer colombiana.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por las autoridades, Núñez está acusado de utilizar una grúa para intentar arrebatar a los oficiales una camioneta SUV propiedad del gobierno estadounidense durante el operativo.

“El vehículo del gobierno tenía las llaves dentro y un arma de fuego guardada en una caja fuerte”, detalló el DOJ en la información difundida a la prensa.

Adicional a lo anterior, la investigación del caso está bajo la responsabilidad de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), mientras el fiscal federal adjunto Neil P. Thakor, de la Sección de Delitos Generales, dirige la acusación.

Por haberse metido en el procedimiento el hoy acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión federal bajo cargos de robo de propiedad pública.

Tatiana fue abordada por los
Tatiana fue abordada por los agentes migratorios de ICE en medio de un 'live' que transmitía - crédito @martineztatiana_02/IG

El video que ha causado polémica en Estados Unidos

Un video del incidente generó amplia repercusión en la comunidad migrante de California. En la grabación, transmitida por la propia Tatiana Martínez, puede verse cómo los agentes cerraron el paso a la joven empleando dos vehículos oficiales, ambos con las luces de emergencia activadas.

El operativo ocurrió cerca de Temple Street, a la salida de un estacionamiento perteneciente a un complejo de apartamentos de lujo, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

“Ambos tenían las luces de emergencia activadas durante el incidente, que ocurrió a la salida del estacionamiento de un complejo de apartamentos de lujo”, puntualizó el DOJ en su comunicado.

Las declaraciones recabadas en el expediente señalan que Núñez se aproximó a uno de los autos oficiales ocupados por agentes federales y “golpeó la puerta de uno de ellos”.

La agencia migratoria justificó el
La agencia migratoria justificó el arresto con un mensaje en X, calificando a Martínez como 'extranjera ilegal' y criticando a la administración Biden - crédito @DHSgov / X

En ese momento, habría intentado maniobrar la grúa para desplazar el vehículo, cuya puerta permanecía abierta. Según los reportes, la presencia del arma de fuego en uno de los automóviles añadió tensión y gravedad a la situación.

El arresto de Tatiana Martínez fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios y activistas se pronunciaron por la actuación de los agentes federales.

“No puede ser que traten así a nuestra gente por el simple hecho de informar y apoyar a nuestra comunidad”, manifestó el activista uruguayo nacionalizado estadounidense Carlos Eduardo Espina a través de su cuenta de TikTok, señaló el diario La Nación.

Martínez utilizó sus plataformas digitales para advertir a la comunidad migrante sobre los operativos del ICE en diferentes zonas del estado.

La detención de la influencer colombiana movilizó a diversos sectores de la sociedad civil en California y puso en debate los procedimientos del ICE.

Mientras tanto, Martínez permanece bajo custodia y el caso continúa en fase de investigación judicial, a su vez la defensa y los seguidores de la joven insisten en su liberación.

