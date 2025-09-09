Colombia

Abogado de la familia de Valeria Afanador rechazó póliza como indemnización por la muerte de la menor

Esta medida está dispuesta por el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para eventualidades en los estudiantes como lesiones de gravedad, incluso, de muerte, pero la familia exige justicia

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Julián Quintana, abogado de la
Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador - crédito redes sociales/X y @julianquintanat/X

En medio del proceso de investigación por la muerte de la menor Valeria Afanador, se dio apertura a un nuevo capítulo gracias a las declaraciones que entregó la defensa de la institución educativa a la que pertenecía la niña, y de la cual desapareció.

Francisco Bernate, representante del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, habló sobre el caso en La Red Viral, espacio en el que aseguró que la familia de la pequeña de 10 años sería reparada de manera económica, con una cifra aproximada de más de 10 dígitos.

“No tengo el monto exacto, pero sé que es un número relevante. Sé qué pasa de nueve ceros, es un número muy importante, pero no tengo el monto exacto en pesos (...)“, dijo.

Esta medida está dispuesta por la institución educativa para eventualidades en los estudiantes como lesiones de gravedad, incluso, de muerte, como desafortunadamente ocurrió en este caso.

Ante las convulsionadas declaraciones, Julián Quintana, abogado de la familia Afanador Cárdenas, rechazó de manera contundente la opción, y aseveró que el núcleo al que representa no requiere retorno económico sino sentencia condenatoria a implicados en el caso.

“Ante los ofrecimientos del colegio, la familia de Valeria Afanador es clara: Valeria no se reemplaza con dinero. No queremos pólizas, queremos justicia. Que la rectora y los profesores sean condenados por su homicidio”.

Abogada familia de Valeria Afanador
Abogada familia de Valeria Afanador sobre posibilidad de recibir una póliza por su muerte - crédito @julianquintanat/X

Comunicado familia de Valeria Afanador

Como respuesta, la familia Afanador ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma tajante que la defensa del colegio procure “cubrir su total y absoluta responsabilidad” en la muerte de Valeria minimizando el hecho a “una cuestión netamente económica”.

Según el texto difundido por los padres de la niña, “Valeria no era una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor”. La familia recalca que ninguna indemnización, por alta que sea, puede compensar la magnitud de su pérdida.

Comunicado familia de Valeria Afanador
Comunicado familia de Valeria Afanador sobre indemnización millonaria - crédito redes sociales/X

El comunicado enfatiza el impacto “irreparable” en la vida de sus seres queridos, subrayando: “Su ausencia es irreparable, y ninguna póliza, por alta que sea, puede compensar el dolor que sentimos ni llenar el vacío que ha dejado en nuestra familia”.

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas también repudiaron las declaraciones de Bernate por considerarlas “profundamente insensibles, hirientes y malintencionadas”, ya que, a su juicio, buscan desplazar el eje del debate hacia el terreno económico, apartando el foco de “la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”.

En su pronunciamiento, la familia sostuvo el derecho “humano y legal” a conocer las causas reales del fallecimiento de Valeria, exigir que los responsables sean llevados ante la justicia, y obtener una reparación integral por el daño causado. Para la familia, su lucha “es, y seguirá siendo, por la memoria de Valeria, por su dignidad, y por evitar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros hemos vivido”.

Finalmente, expresaron su agradecimiento a quienes los han acompañado en este proceso y reiteró su confianza en el esclarecimiento de los hechos, dejando claro que la prioridad para ellos permanece en la búsqueda de verdad y justicia antes que en debates económicos.

