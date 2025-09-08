Vía al Llano: Aerocivil pidió vuelos solidarios entre Bogotá y Villavicencio como alternativa ante la crisis de transporte

El corredor vial continúa cerrada por derrumbe de material en el sector - crédito @CoviandinaSAS/X

Ante la emergencia generada por los cierres en la vía Bogotá–Villavicencio, la Aeronáutica Civil de Colombia hizo un llamado a todas las aerolíneas que operan en el país para que adopten tarifas solidarias en los trayectos aéreos entre la capital y Villavicencio. La medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos y mitigar el impacto económico que dejó la interrupción del transporte terrestre en este corredor estratégico.

La entidad señaló que, debido a la imposibilidad del tránsito de pasajeros y carga por carretera, es necesario que el sector aéreo ofrezca alternativas accesibles. “Invitamos a las empresas que prestan el servicio de transporte aéreo a brindar alternativas a los ciudadanos”, indicó la Aerocivil en su comunicado.

Debido a la imposibilidad del tránsito de pasajeros y carga por carretera, es necesario que el sector aéreo ofrezca alternativas accesibles - crédito Aerocivil

La autoridad aeronáutica enfatizó que esta iniciativa no solo pretende reducir los efectos negativos en la conectividad regional, también reforzar el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado. “Ratificamos nuestro compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el sector aéreo, así como con las autoridades nacionales y locales, para garantizar soluciones efectivas y oportunas durante esta situación temporal”, señaló la entidad.

Al mismo tiempo, la Aerocivil valoró la disposición del sector privado para sumarse a estos esfuerzos y reiteró que estas acciones buscan beneficiar de manera directa a los viajeros y a las comunidades afectadas por el cierre vial. “Trabajamos todos los días por la excelencia con humanidad y reconocemos la importancia de brindar apoyo a la ciudadanía en momentos de contingencia”, concluyó la comunicación oficial.

Las razones del cierre

El cierre de la vía al Llano no se debe únicamente a la magnitud del derrumbe, sino a una condición más compleja del terreno. Según explicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la saturación de agua en el terreno es tan alta que, aun después de retirar el material, este vuelve a caer sobre la carretera. “El material inicialmente considerado para remover sigue aumentando por este fenómeno, situación que impide habilitar un paso seguro”, señaló el mandatario.

La complejidad del deslizamiento radicó en que el suelo no logra estabilizarse, lo que convierte en inútiles los esfuerzos de limpieza si las lluvias persisten. Esta condición llevó a las autoridades y a la concesionaria Coviandina a descartar la reapertura en el corto plazo, pese a que en un principio se había contemplado habilitar el paso durante la tarde.

El gobernador de Cundinamarca enfatiza la vigilancia continua de la situación - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las maniobras de remoción continúan con apoyo del Instituto Departamental de Caminos y Construcciones (Iccugo), que reforzó el operativo con más maquinaria, dobletroques y volquetas. No obstante, las constantes precipitaciones en la zona dificultan el avance y obligan a suspender las labores en ciertos momentos por riesgo para los operarios.

Coviandina, encargada del mantenimiento del corredor, advirtió que el tránsito seguirá inhabilitado hasta que exista plena garantía de seguridad para los usuarios. “Acompañaremos al concesionario en el monitoreo de esta situación, apoyando las labores que se consideren necesarias para restablecer la movilidad sobre el corredor“, puntualizó Rey.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los viajeros no intentar desplazarse por la vía afectada y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar contratiempos, retrasos innecesarios y situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad, la integridad física o el bienestar general.

El corredor vial es clave para la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales, pero su fragilidad preocupa - crédito @CoviandinaSAS

La emergencia no es un hecho aislado. En menos de dos meses, el mismo corredor tuvo múltiples afectaciones por la caída de material, lodo y árboles. El 10 de julio, por ejemplo, se reportaron deslizamientos en 12 puntos diferentes, lo que generó cierres prolongados y fuertes trancones. La reiteración de estos eventos evidencia la fragilidad del tramo vial, uno de los más importantes para la conexión entre la capital y los Llanos Orientales, y plantea la necesidad de soluciones de fondo para enfrentar la temporada invernal y garantizar la movilidad en este eje estratégico del país.