Colombia

Por la rivalidad por un pedazo de calle para su negocio, asesinaron a un joven vendedor informal en Bogotá

Según el relato de los familiares de la víctima, los sujetos lo atacaron con un arma blanca por la espalda

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Denuncian que vendedores ambulantes mataron
Denuncian que vendedores ambulantes mataron a joven por rivalidad por pedazo de calle en Bogotá

La muerte violenta de un joven vendedor ambulante en el centro de Bogotá ha evidenciado la profundidad de las rivalidades territoriales en ese sector, marcando un nuevo episodio trágico entre quienes buscan subsistir en el espacio público.

David Rodríguez Vargas, de 23 años, fue atacado por la espalda con arma blanca el viernes 5 de septiembre, mientras se encontraba en el sector de La Mariposa.

El joven falleció en el lugar tras ser agredido por dos vendedores informales que huyeron inmediatamente, quedando hasta ahora “prófugos de la justicia”, según relataron familiares.

El trasfondo de este crimen, según testimonio de allegados de la víctima, está ligado a una disputa persistente por el control de un tramo de calle.

Cayó muerta en Bolivar reina
Cayó muerta en Bolivar reina del carnaval junto a comandante del Clan del Golfo: de quién se trataba

La hermana de Rodríguez Vargas relató a Blu Radio que “lo asesinaron dos hermanos que trabajaban en la Séptima con 12. También eran vendedores ambulantes. Ellos dos ya tenían problemas hace dos años, en el 2023, con mi hermano mayor”.

Además, la familiar del joven recordó además que ya en noviembre de ese año su hermano mayor sufrió un intento de homicidio perpetrado por los mismos agresores y que la tensión nunca desapareció realmente, hasta que derivó finalmente en el asesinato de David.

Según su relato, esta tensión se remonta a un enfrentamiento inicial entre vendedores de caña de azúcar y una familia dedicada a la venta de comidas rápidas, lo que generó un ambiente de hostilidad que se prolongó incluso después de que los primeros se trasladaran a otra zona. Las amenazas y las agresiones desembocaron finalmente en el homicidio de la semana pasada.

Los familiares de la víctima han rechazado tajantemente la versión según la cual David habría buscado pelear, subrayando que ese día simplemente fue a comprar insumos para su puesto.

En el centro de Bogotá
En el centro de Bogotá se presentó un nuevo hecho de violencia entre vendedores ambulantes

La hermana explicó: “Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar las cosas que le hacían falta al puesto de él, y lo vieron solo en su bicicleta. Lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr. Y todos siguen prófugos de la justicia”.

Las exigencias de los allegados a Rodríguez Vargas incluyen la investigación exhaustiva del crimen y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. Los familiares sostienen que en dichas grabaciones quedó registrado el ataque y exigen resultados a las autoridades, recalcando su incomprensión ante el coste humano que ha tenido la disputa por un espacio comercial en pleno centro de la capital.

Habló vendedora informal a la que le cortaron la cara en plena carrera Séptima en Bogotá: “Querían desfigurarme”

Las agresiones sufridas por Leidy, una vendedora ambulante durante el último fin de semana de agosto de 2025 en la carrera Séptima de Bogotá, detonaron amplias muestras de indignación en redes sociales y entre el sector de trabajadores informales.

A través de un video en TikTok, Leidy expuso que no era la primera vez que enfrentaba amenazas. Otras vendedoras, identificadas por la propia afectada como residentes de larga data en el sector, ya la habían increpado. “Usted no se puede hacer aquí, usted tiene que hacerse en otro lado, es que nosotras llevamos 6 años acá en Colombia, es que nosotras estamos pendientes quién se hace y dónde se hace”, afirmó Leidy al relatar una de las intimidaciones recibidas en su diálogo con Noticias Caracol.

La víctima mostró cómo le
La víctima mostró cómo le quedó el rostro

La tensión escaló la tarde del viernes 29 de agosto. De acuerdo con la denuncia formal instaurada y el relato ofrecido directamente por la vendedora al medio, fue agredida por “dos venezolanas, mamá e hija,” quienes la atacaron en el rostro utilizando un vidrio. Al detallar los hechos, la joven señaló en el medio mencinado: “Según lo que yo escuché de la mamá de ella, pues querían desfigurarme”.

El hostigamiento, según el testimonio publicado en sus propios canales, incluyó exigirle abandonar el área, bajo la justificación de que solo las atacantes tenían “permiso” para vender en ese tramo de la Séptima. El asalto ocurrió de forma sorpresiva en plena transmisión en vivo, instancia en la que Leidy promovía los dulces y las preparaciones mexicanas de su emprendimiento, Spicy Gummies.

Mientras trataba de defenderse, la vendedora sintió que le incrustaron objetos en el rostro. “No sé si fueron uñas o si usaron algún cuchillo”, explicó, remarcando que los cortes resultantes comprometieron de forma seria su integridad física.

Simultáneamente, en medio del caos, varias personas aprovecharon para robar su mercancía y la mesa utilizada para su negocio, según relató la afectada, quien añadió que quedó sin recursos inmediatos para mantener a su hija, ya que es madre cabeza de hogar.

