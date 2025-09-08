Melissa Gate reveló el motivo por el que se retiró las prótesis de sus glúteos: “Era un dolor muy fuerte”

La paisa contó que las prótesis se desacomodaron en sus glúteos y decidió operarse - crédito @all.melissagate/TikTok

La experiencia de Melissa Gate tras su paso por La casa de los famosos Colombia ha vuelto a generar conversación en plataformas digitales, al llevarla como protagonista de una pasarela en Monterrey, México, y ser protagonista de varias entrevistas, una de esas junto a Kuno, creador de contenido en México.

En ese diálogo, la influencer paisa compartió uno de los dolorosos episodios que marcaron su vida hace unos años: la explantación de las prótesis que se había colocado en las nalgas después de un accidente en el baño de su casa. Melissa tuvo que retirarlos por las complicaciones que esto generó para su salud.

Melissa Gate estuvo en México en un desfile de modas y se robó la atención de los asistentes - crédito @meligate_oficial/IG

Durante la charla, Melissa Gate relató que decidió someterse a una intervención, pues el accidente le provocó una lesión considerable.

“Yo me hice una explantación de glúteo”, contó, describiendo que el incidente ocurrió en su propio baño, un lugar que definió como riesgoso por lo liso del piso.

“Me caí en el baño. No sé si fue que me enjaboné demasiado... Ni yo me explico cómo me caí”, afirmó la influencer, que detalló que comenzó a usar tapetes antideslizantes para evitar nuevos accidentes.

La creadora de contenido explicó que, tras la caída, sintió un dolor intenso y comprobó que la prótesis había cambiado de posición. Frente a esa situación, decidió informar a su madre y a una amiga, además de documentar el estado con imágenes para buscar orientación.

Intentó reacomodar la prótesis por sus propios medios, pero la prótesis permanecía fuera de su sitio, lo que la llevó a buscar ayuda profesional cuanto antes.

La paisa contó que debió retirarse las prótesis de los glúteos por un accidente que tuvo - crédito captura de pantalla

Al considerar la atención a través de la EPS, prefirió gestionarlo de manera privada y asumió un préstamo bancario para costear la intervención.

“Todavía estoy pagando el préstamo. Estoy pagando la operación de las nalgas y la sacada de las nalgas”, narró en tono relajado durante la conversación con Kuno.

La recuperación presentó desafíos físicos notables. Melissa Gate narró que durante días no pudo sentarse y tuvo que someterse a exámenes médicos, incluyendo una resonancia magnética, para descartar lesiones adicionales.

“Me tuvieron que hacer muchos exámenes para mirar cómo estaba la cosa ahí”, comentaba. La presencia de un hematoma que tardó varias semanas en disiparse fue uno de los síntomas que más preocupó a la modelo de contenido.

Hacia el cierre de la entrevista, Melissa Gate lamentó la decisión de haberse sometido a la cirugía estética en primer lugar. “Yo creo que el peor error que yo cometí en mi vida fue haberme puesto glúteo”, expresó como reflexión.

Melissa Gate fue invitada oficialmente al Dubai Fashion Week, evento anual que posiciona el diseño de Emiratos Árabes Unidos - crédito @Nmar2255/X

También mencionó el impacto financiero derivado de su experiencia, especialmente al considerar el doble gasto que representaron tanto la operación para colocarse las prótesis como la requerida para su extracción.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que algunos defendieron la decisión de que la exparticipante del reality del Canal RCN se retirara los implantes de la cola, mientras que otros aprovecharon para recordarle el conflicto con Karina García.

Entre los más destacados están: “Ella nunca ha estado en contra de las cirugías, los que dicen lo de Karina, ella se defendió de los ataques de Karina por comparar su belleza”; “la que tanto criticó a Karina y hace un tiempo tenía el mismo cul0”; “ella era de las más naturales y no necesitaba de la ciencia médica para verse bella”; “por salud mejor que se las hubiera retirado, si no, terminaba como Yina”, entre otros.

Es de recordar que la paisa se habría sometido a otras intervenciones estéticas como los senos, inyección en los labios, rinoplastia, rinomodelación y posiblemente, una liposucción de acuerdo con un experto del programa XYZ del periodista Sergio Barbosa.