Colombia

Feminicidio en Bogotá: hombre que asfixió a su pareja y quemó la casa para ocultarlo tiene amplio prontuario criminal

El crimen, que ocurrió durante una celebración, desató un nuevo llamado entre la comunidad ante la cantidad de casos de violencia de género

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El hecho fue ampliamente rechazado
El hecho fue ampliamente rechazado por la comunidad

Se siguen conociendo detalles sobre el feminicidio que sacudió a la localidad de Bosa, en el sur occidente de Bogotá. La víctima fue identificada como Paula Andrea Quintana, de 30 años, que fue brutalmente atacada por su pareja sentimental, César Aguayo Urrego, en la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025.

Los hechos ocurrieron durante la celebración del cumpleaños de la víctima, lo que ha generado rechazo tanto entre las autoridades como en la comunidad, que exige incrementar las redes de apoyo para las víctimas de violencia de género.

Prontuario criminal de César Aguayo Urrego

El caso cobró relevancia, teniendo en cuenta el extenso prontuario criminal de Aguayo Urrego. Según los registros judiciales, el presunto agresor tiene antecedentes por haber cometido delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto y falsedad privada.

El extenso prontuario refuerza la preocupación de la comunidad y de las autoridades sobre el nivel de peligrosidad del individuo, que actualmente es buscado por la justicia para que responda por este brutal hecho en contra de su compañera sentimental.

La comunidad exige justicia para
La comunidad exige justicia para la víctima

Así fue el ataque

De acuerdo con la información revelada por el periodista Gato Noticias, de Olímpica Stereo, Aguayo Urrego, de 43 años, llegó al lugar en el que se adelantaba la celebración de su compañera sentimental y, tras una discusión, presuntamente asfixió a la ciudadana para posteriormente huir en una motocicleta que pertenecía a la víctima.

Además, varias personas fueron amordazadas durante el violento acto por el criminal, con el fin de evitar que denunciaran ante las autoridades, aunque horas después el caso se dio a conocer y la Policía Metropolitana desplegó un operativo para localizar al presunto agresor.

Para lograr su objetivo, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $10 millones destinados a aquellos ciudadanos que aporten la información correspondiente que permita dar con el paradero del agresor para su captura.

La cantidad de actos de
La cantidad de actos de violencia tienen en alerta a la comunidad

Entre tanto, se confirmó que la investigación del feminicidio quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, cuyos expertos se encargarán de liderar las diligencias para judicializar a Aguayo Urrego.

Tras conocerse el lamentable caso, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que colabore con información que facilite la pronta ubicación del sospechoso, así como la denuncia de cualquier acto de maltrato contra la mujer para responder a la necesidad de acciones firmes en contra de la violencia de género.

Mientras tanto, los habitantes de la localidad de Bosa no dudaron en expresar su indignación y dolor por el asesinato de Paula Andrea Quintana, por lo que piden que la Policía y Fiscalía actúen con celeridad y que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Las autoridades luchan contra la
Las autoridades luchan contra la impunidad en este y otros casos

Hombre intentó matar a su pareja porque no quiso cocinar

La Fiscalía condenó a un sujeto que atacó a su pareja en la vereda Villa Stella, que se encuentra ubicada en el corregimiento de Bajo Calima en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), en el momento en el que un hombre de 56 años atacó con un cuchillo a su pareja sentimental tras una discusión que fue causada porque la mujer se negó a cocinar.

Esta situación ocurrió en diciembre de 2023, convirtiéndose en la primera de una serie de agresiones físicas y psicológicas que la víctima soportó durante cinco meses en los que fue amarrada y torturada. Tras la alerta recibida por las autoridades, durante la jornada del 12 de diciembre de 2023, en un operativo conjunto entre el CTI y la Armada Nacional, se logró la captura del responsable.

Meses después, el sujeto fue condenado a 21 años y 4 meses de prisión, en los que debe responder por este brutal ataque que dejó secuelas físicas y mentales de por vida en la que fue su compañera sentimental.

