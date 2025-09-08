Colombia

Está es la canción con la que Heredero rindió homenaje a Nairo Quintana y en la que habla de la migración campesina

Tras el éxito de ‘Coqueta’, el cantante de música carranga apostó por otra colaboración, pero esta vez lo hizo junto al pedalista boyacense, quien se reunió en su casa para grabar el videoclip del nuevo sencillo

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Heredero se unió a Nairo
Heredero se unió a Nairo Quintana para sensibilizar acerca de la migración campesina en Colombia - crédito Heredero/Youtube

El relanzamiento del videoclip de Me voy ha puesto en primer plano la conexión entre la música popular y el deporte en Colombia, al rendir homenaje a Nairo Quintana, uno de los ciclistas más emblemáticos del país.

Feizar Orjuela, conocido artísticamente como “Heredero”, decidió dar nueva vida a esta canción, publicada originalmente en 2022, con una producción audiovisual que explora el arraigo, la migración rural y la superación personal, temas presentes tanto en su propia historia como en la del deportista de Cómbita, Boyacá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El videoclip, presentado en 2025, se convierte en un tributo no solo a Quintana, sino también a quienes, como él, han debido dejar su tierra natal en busca de mejores oportunidades.

La pieza audiovisual narra la experiencia de un joven que, a través del ciclismo, transforma la vida de su familia campesina y abre puertas para su comunidad. Esta perspectiva, inspirada en la trayectoria del ciclista boyacense, busca reflejar el esfuerzo y la nostalgia de quienes parten, sin perder el vínculo con sus raíces.

Heredero, originario de Macaravita, Santander, se ha consolidado como una figura clave en la renovación de la carranga, género tradicional de la región Andina.

Tras alcanzar notoriedad con éxitos como Coqueta y colaborar con artistas reconocidos, el intérprete ha llevado la música de su tierra a escenarios nacionales e internacionales.

Su apuesta por los sonidos autóctonos, combinados con letras cargadas de emoción, le ha permitido conectar con una audiencia amplia y diversa.

La canción Me voy se adentra en la vivencia de quienes se despiden de su pueblo y su familia, impulsados por la esperanza de un futuro mejor.

Los versos iniciales evocan el dolor y la determinación de quienes parten:

“Estoy bajando por el camino empedrado

Tanto que lo he recorrido, tantas veces lo he pasado

Me voy buscando que otra historia se presente

Abriendo campo al destino, buscando cambie mi suerte”

La letra describe la despedida de una madre que encomienda a su hijo a los santos y de un padre que, entre abrazos, le da la libertad de buscar su destino. La nostalgia por el hogar, el paisaje y los afectos se entrelaza con la ilusión de un nuevo comienzo.

El videoclip refuerza este mensaje al situar la historia en el contexto del ciclismo, mostrando cómo el esfuerzo y la disciplina pueden convertirse en herramientas de transformación social.

La figura de Nairo Quintana, quien ha llevado el nombre de Boyacá y de Colombia a lo más alto del ciclismo mundial, se presenta como ejemplo de perseverancia y orgullo regional.

La producción audiovisual busca así inspirar a quienes enfrentan el reto de migrar, recordando la importancia de mantener vivas sus raíces.

Al final del video, se produce un encuentro emotivo entre el artista de carranga y Quintana. El cantante expresa su gratitud al ciclista por sus logros deportivos y su contribución a la cultura boyacense, destacando el impacto de su ejemplo en millones de personas.

“La perseverancia creo que lo ha llevado a sumercé al éxito que ha tenido y el amor por su tierra. Siento que usted es un orgulloso colombiano y su esfuerzo no va meramente por lo suyo, sino por su patria. Un Dios le pague gigantesco de parte de un campesino (…) Gracias por todo lo que ha hecho por nuestra patria Nairo”, manifestó Orjuela durante la conversación.

Quintana, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y compartió su identificación con la letra de la canción. El ciclista reflexionó sobre el significado de dejar la tierra natal y la importancia de no perder el vínculo con las raíces, más allá de los logros y reconocimientos obtenidos.

“Esta canción es un símbolo para nosotros de lo que verdaderamente sentimos desde el corazón cuando dejamos nuestra tierra, cuando dejamos lo más valioso para nosotros y esas raíces que siempre queremos tenerlas y mantenerlas (…) Podemos tener los trofeos, podemos tener los éxitos pero tener nuestras raíces y olvidarlas pues no tienen sentido que se puede tener, teniendo todo el complemento, lo cual es algo especial”, expresó Quintana.

El homenaje de Heredero conmovió profundamente al ciclista, quien reconoció el valor de la historia narrada y la fuerza de la música para transmitir sentimientos compartidos por muchos colombianos.

Temas Relacionados

Nairo QuintanaHerederoMe voyHeredero CoquetaNairo Quintana de dónde esHeredero de dónde esColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fueron liberados los 45 militares que habían sido secuestrados en El Tambo, Cauca

Los militares fueron evacuados de la zona en helicóptero. Por el momento, se desconoce su estado de salud

Fueron liberados los 45 militares

Armando Benedetti dijo que denunciará a los alcaldes que viajaron a Washington: “Están suplantando funciones del Gobierno”

El ministro del Interior puntualizó que recurrirá a las autoridades pertinentes para que revisen si existe lugar para iniciar investigaciones

Armando Benedetti dijo que denunciará

Rebecca Castillo, de Amazonas, explica las razones de su retiro de ‘Miss Universe Colombia: el reality’

La joven aclaró que su salida no se debió a presiones externas ni a críticas en redes sociales, sino a la necesidad de dedicar más tiempo a su formación antes de asumir nuevos retos

Rebecca Castillo, de Amazonas, explica

Este fue el milagro en Tumaco, Colombia, que inspiró al nuevo santo milenial Carlo Acutis: una ola se detuvo

El joven vivía en Italia y completaba una obra digital para publicar en internet de los 163 milagros eucarísticos hasta entonces, cuando se encontró con el nombre de Tumaco

Este fue el milagro en

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en Medellín para la Liga de Naciones Femenina

El inédito torneo dará dos cupos directos y dos al repechaje de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Conmebol definió día y hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fueron liberados los 45 militares

Fueron liberados los 45 militares que habían sido secuestrados en El Tambo, Cauca

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Rebecca Castillo, de Amazonas, explica

Rebecca Castillo, de Amazonas, explica las razones de su retiro de ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Boyacoman y Marcela Marenco se volvieron a casar: así fue la ceremonia de matrimonio del comediante

Gabriela Tafur y Esteban Santos presumieron su primer aniversario de casados: así recordaron la lujosa boda

El actor Ricardo Henao dio el “sí acepto” en medio de una boda campestre en su natal Pereira donde vive con su ahora esposa

Melissa Gate reveló el motivo por el que se retiró las prótesis de sus glúteos: “Era un dolor muy fuerte”

Deportes

Conmebol definió día y hora

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en Medellín para la Liga de Naciones Femenina

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia

Venezuela vs. Colombia: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la Eliminatoria Sudamericana, que define el repechaje

Néstor Lorenzo cobró el triunfo y la clasificación de la selección Colombia y respondió a sus críticos: “Tienen que mejorar el análisis”