Denuncian a Gustavo Bolívar por irregularidades en manejo de programas sociales en Colombia

La denuncia hecha por Diego Caro advierte que Prosperidad Social no ha entregado información verificable sobre hogares beneficiados y excluidos, mientras persisten dudas sobre la inclusión de comunidades indígenas

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

El DPS es señalado por
El DPS es señalado por no cumplir fallos judiciales que exigen transparencia en la entrega de datos sobre subsidios - crédito Carlos Ortega/EFE

Gustavo Bolívar, exdirector del departamento de Prosperidad Social (DPS) y hoy precandidato presidencial del Pacto Histórico, fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la gestión de los subsidios sociales en Colombia.

La denuncia presentada por el ciudadano Diego Caro sostiene que la administración de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, así como su transición hacia la Renta Ciudadana, estuvo marcada por decisiones arbitrarias y falta de transparencia, lo que ha generado inquietud sobre el destino de los recursos públicos y la protección de los derechos de las familias vulnerables.

Además, el denunciante consideró que durante la gestión de Bolívar en la entidad oficial hubo falencias en el proceso de migración de los beneficiarios a la Renta Ciudadana, ya que, según el accionante, habría excluido a miles de familias en situación de vulnerabilidad sin justificación clara.

Al mismo tiempo, el documento advierte que se habrían incorporado comunidades indígenas a pesar de que ya cuentan con un esquema propio de apoyo estatal.

Uno de los aspectos más graves expuestos por Caro es la ausencia de información pública verificable sobre el número de hogares beneficiados y excluidos.

Según su relato, tras múltiples solicitudes formales, el DPS no ha entregado datos claros que permitan auditar el proceso.

El denunciante afirma que la exclusión de familias por “mejora en la situación económica” se habría fundamentado únicamente en cruces de bases de datos, sin ofrecer a los afectados la posibilidad de apelar o demostrar su situación real.

Bolívar, esto no es un juego. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales”, advirtió Caro, subrayando su intención de exigir rendición de cuentas.

Por el momento, el hoy aspirante presidencial no se ha referido frente a la denuncia.

Noticia en desarrollo...

