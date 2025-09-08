Colombia

Daniel Briceño se quejó por lo que habría que pagar de ahora por comprar en Temu y Shein: “No hay diferencia de estrato”

La nueva reforma del Gobierno Petro eliminaría el umbral de USD200 dólares y aplicaría nuevos impuestos a todas las adquisiciones

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, se quejó de que las compras en Temu, Shein, Amazon y otras plataformas se volverán más caras gracias a los nuevos impuestos de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, hizo fuertes críticas a la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, que busca recaudar más de $26 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto inicial es de $556,9 billones. Advirtió que la medida, que trae varias modificaciones a diferentes impuestos, podría encarecer de manera muy importante las compras internacionales hechas por medio de plataformas digitales como Temu, Shein y Amazon.

Briceño sostiene que la propuesta del Ejecutivo implica la extensión del IVA del 19% y un arancel promedio del 10% a todas las compras internacionales, sin importar el monto, lo que, en su opinión, afectaría directamente el bolsillo de los consumidores colombianos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por medio de sus redes sociales, el también abogado alertó a los usuarios habituales de plataformas de comercio electrónico sobre el impacto económico que tendría la reforma en caso de ser aprobada por el Congreso. “¿Usted hace compras por Temu, Shein, Amazon o cualquier otra plataforma de estas en donde usted adquiere productos a nivel internacional para traerlos a Colombia? Pues le voy a contar que estas compras, de aquí en adelante, le podrían salir mucho más caras gracias a la reforma tributaria de Gustavo Petro”, afirmó.

Las compras en Temu y
Las compras en Temu y Shein se multiplicaron en Colombia debido a los bajos costos de los productos ofrecidos - crédito Hannibal Hanschke/EFE

Hasta ahora, el IVA del 19% solo se aplicaba a aquellas adquisiciones cuyo valor superaba los USD200 ($800.000). Sin embargo, la nueva propuesta elimina ese umbral, de modo que cualquier compra, incluso, las de bajo monto, quedaría sujeta tanto al IVA como a un arancel promedio del 10%.

IVA del 19%

Al respecto, explicó: “Lo que propone el presidente en la reforma tributaria es que las compras hechas a través de estas plataformas como Temu, Shein, Amazon y otras, tengan ahora o paguen un IVA del 19%, cuando eso antes, en las compras de más de USD200, era cuando se pagaba”.

Asimismo, el concejal detalló que, desde una compra de $5.000 en adelante, cualquier tipo de cosa que usted adquiera por medio de esas plataformas van a tener un IVA del 19%. Además, recordó que sobre estos productos ya se aplicaba un arancel promedio del 10%, en especial, en artículos como calzado y ropa.

En el primer semestre de
En el primer semestre de 2025, el comercio electrónico en Colombia movió un total de $26,9 billones de pesos, registrando un crecimiento del 3 % anual en el segundo trimestre (abril-junio) y un total acumulado de $26,9 billones al cierre de junio de 2025 - crédito IA/Infobae

Para ilustrar el impacto de la reforma, Briceño recurrió a ejemplos concretos. En el caso de unos tenis de senderismo para hombre, cuyo precio en Temu ronda los $99.000, el concejal calculó que, de aprobarse la reforma, el consumidor no solo pagaría el valor original, sino que debería sumar el 10% de arancel y el 19% de IVA.

Las cuentas que se deben hacer para comprar

“Si yo me quiero comprar hoy esos tenis que cuestan en promedio $100.000 y me llegan a aprobar la reforma tributaria de Gustavo Petro, ya no solo tendría que pagar los $100.000 como los pago hoy, sino que tendría que aumentarle un 10% del arancel y un 19% de IVA. Esto haría que, en la práctica, estos tenis me costarían no $100.000, sino $129.999”, explicó.

De ese modo, agregó, el precio final del producto se incrementaría en $29.000, monto que, según él, iría de manera directa a las arcas del Estado.

El concejal también ofreció otros ejemplos para dimensionar el alcance de la medida. Una camisa adquirida por $80.000 en estas plataformas podría pasar a costar $103.000 tras la aplicación de los nuevos impuestos. En el caso de una compra compuesta por varios artículos —como un pantalón de pijama, un accesorio de tecnología y otros productos— cuyo valor total asciende a $410.000 (aproximadamente USD100), el monto final se elevaría a $549.000.

La reforma tributaria incluye cambios
La reforma tributaria incluye cambios tributarios clave para fortalecer las finanzas públicas y ampliar ingresos, aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @MinHacienda/X

“Ojo a esto, yo hago una compra, más o menos de USD100 entre varios productos, de $410.000, ya no pagaría $410.000, ahora pagaría $559.000”, lamentó.

No es para los más ricos

De igual manera, Briceño insistió en que el incremento promedio sería del 30% sobre cada compra hecha en Amazon, Shein o Temu, lo que representa, en sus palabras, “un golpe real al bolsillo, no de los ricos, como está diciendo Gustavo Petro, sino de toda la gente en Colombia”. El concejal cuestionó la justificación del Gobierno, que sostiene que la reforma está dirigida a los sectores de mayores ingresos.

“Para que ustedes vean que la reforma tributaria de Gustavo Petro está diciendo que es para los más ricos, no es para los más ricos, es para toda la gente en Colombia, para todo tipo de estrato”, enfatizó.

Finalizó Daniel Briceño al remarcar que la reforma no discrimina por nivel socioeconómico y que cualquier persona que realice compras internacionales a través de plataformas digitales deberá asumir un aumento considerable en el precio de cada producto adquirido.

Temas Relacionados

TemuSheinReforma tributariaGustavo PetroPlataformas digitalesDaniel BriceñoImpuestosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Régimen de Nicolás Maduro ordenó ampliar el despliegue militar en la zona binacional con Colombia: así fue el anuncio

La estrategia de la dictadura, que es asediada por EE. UU., también contempla el patrullaje de áreas como la sierra de Perijá para comprobar la ausencia de cultivos ilícitos, así como una presencia activa en los ríos Meta, Capanaparo, Cunaviche y Sinaruco

Régimen de Nicolás Maduro ordenó

Declaración de renta: estos son los errores que no perdona la Dian y podrían llevar a una persona a pagar cárcel

Información relacionada con el reporte de dependientes y deducciones alertaron a la autoridad fiscal, que intensifica la revisión de los formularios presentados este año

Declaración de renta: estos son

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será escenario de un nuevo clásico antioqueño, con ambos equipos en un destacado nivel en el campeonato local

EN VIVO l DIM vs.

Adolescente de 14 años asesinó a su novio de 19 en Antioquia: cómo actúa la justicia en estos casos

Cada vez son más frecuentes los casos de este tipo en los que menores de edad son los protagonistas, por lo que la justicia es enfática en el proceso para atenderlos

Adolescente de 14 años asesinó

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

La creadora de contenido paisa compartió en una entrevista con Eva Rey detalles sobre su relación con el cantante barranquillero, donde destacó tanto las cosas que le gustan, como las que no le agradan de él

Karina García dio detalles de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

DAY6 se lleva el primer lugar en el ranking k-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

Deportes

EN VIVO l DIM vs.

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán