Secuestraron a una lideresa social en Huila: los responsables serían las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco

Las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco tienen presencia en la zona donde fue secuestrada la mujer - crédito Colprensa

El 5 de septiembre de 2025, fue secuestrada Ana Beatriz Sánchez, lideresa comunitaria y habitante del corregimiento de San Miguel, en el municipio de La Plata, Huila. Los responsables serían integrantes del frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

La información fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que en un comunicado alertó que la víctima presenta una condición de salud que requiere medicación diaria, lo que hace aún más urgente su libertad.

“Este viernes 5 de septiembre de 2025, la señora Ana Beatriz Sánchez, lideresa comunitaria y habitante del corregimiento de San Vicente, en el municipio de La Plata —Huila—, fue privada de la libertad presuntamente por integrantes del Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, de las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco””, se lee en la misiva.

La mujer de 58 años tiene una grave condición de salud que debe de ser atendida de forma urgente - crédito Defensoria del Pueblo

Y agregó: “Pedimos su libertad inmediata. Además, Ana Beatriz, de 58 años de edad, presenta una condición médica que requiere medicación diaria, lo que hace aún más urgente su libertad, así como garantizar su derecho a la salud”.

La entidad también hizo un llamado al grupo armado a que respete la vida de la mujer de 58 años, además de ofrecer garantías de que brindarán los medicamentos que necesita.

“Exigimos al grupo armado el respeto absoluto por su vida, integridad y dignidad, así como el acceso inmediato a los medicamentos que necesita para preservar su salud. Esperamos que pueda regresar con seguridad junto a su familia”.

Para el órgano constitucional, las disidencias de las Farc deben de respetar los estatutos internacionales de no agredir a la población civil. “Recordamos que, en el marco del Derecho Internacional Humanitario, los grupos armados no pueden atentar contra la población civil. Reiteramos el llamado a cumplir con el principio de distinción, absteniéndose de acciones que pongan en riesgo a las comunidades y a la población civil, en general”.

La terrible cifra sobre líderes sociales asesinados en 2025

En lo que va corrido de 2025 han asesinado a más de 100 líderes sociales - crédito Indepaz

En lo que va corrido de 2025 han asesinado a más de 100 líderes sociales. Sin embargo, Las estadísticas sobre estos homicidios presentan notables discrepancias según la fuente consultada. Mientras la Fiscalía reporta 136 líderes sociales asesinados este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reconoce 105 casos.

La Oficina del Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas verificó plenamente la relación entre liderazgo y asesinato en 41 crímenes, manteniendo el resto en proceso de confirmación. Estas diferencias, según fuentes especializadas, dificultan la formulación de estrategias efectivas para contener la violencia, ya que la falta de consenso en los datos complica la intervención estatal y la asignación de recursos.

El análisis de los registros oficiales revela que, según la Fiscalía, en Colombia es asesinado un líder social cada día y medio. Si esta tendencia persiste, el año 2025 podría superar los niveles de violencia registrados en el pasado reciente. El año 2022 fue el más letal de los últimos cuatro, con 212 asesinatos de líderes sociales, seguido por 204 en 2024, 190 en 2023 y 141 en 2021. Por su parte, Indepaz contabilizó un máximo de 188 crímenes en 2023 y 187 en 2022. Los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestran un incremento de 78 asesinatos en 2021 a 116 en 2022, para luego descender a 105 en 2023 y 89 en 2024.

Las disidencias de las Farc y el ELN son los principales culpables de los asesinatos a líderes sociales - crédito redes sociales

La violencia no se limita a zonas rurales o apartadas. Los asesinatos de líderes sociales también ocurren en áreas urbanas y periurbanas. El 15 de agosto de 2025, en el barrio Zamorano de Palmira, Valle, fue asesinado Álvaro Roncancio, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Tenjo.

Una semana antes, en el mismo departamento, la víctima fue Ruhalt Martínez, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Villa Colombia, municipio de Jamundí. Este último territorio, situado a menos de una hora de Cali, se ha consolidado en los últimos cuatro años como un enclave de las disidencias de la columna Jaime Martínez, vinculada a Iván Mordisco.