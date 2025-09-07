Colombia

Secretario de Galán responde a Quintero por polémica sobre manejo de basuras en Bogotá: “candidato mentiroso”

Miguel Silva Moyano rechazó las críticas sobre la acumulación de residuos en la ciudad, publicó fotos de Suba para desmentir las acusaciones y defendió la permanencia del alcalde en la capital

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Daniel Quintero difundió una imagen
Daniel Quintero difundió una imagen de una esquina de Bogotá cubierta de residuos. - crédito X @QuinteroCalle

Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desmintió en redes sociales las acusaciones de Daniel Quintero sobre la gestión de las basuras en la capital.

La discusión se agudizó luego de que el exalcalde de Medellín publicara en su cuenta de X una fotografía en la que señalaba el supuesto descuido de la ciudad durante un viaje oficial del alcalde Carlos Fernando Galán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El intercambio inició este sábado, cuando Daniel Quintero difundió una imagen de una esquina de Bogotá cubierta de residuos y afirmó: “Bogotá a esta hora mientras el alcalde Galán anda en Washington paseando y hablando basura”. La respuesta de la administración distrital no se hizo esperar. Silva Moyano replicó: “Candidato mentiroso. 1. La foto es vieja. Le adjunto la prueba. 2. El alcalde Carlos Fernando Galán está en Bogotá. 3. El que habla basura es otro”, adjuntando dos fotos actualizadas de la misma ubicación, ubicada en la localidad de Suba, tomadas el 5 y 6 de septiembre.

Miguel Silva Moyano desmintió a
Miguel Silva Moyano desmintió a Daniel Quintero al señalar que la foto de basuras era vieja, que Galán estaba en Bogotá. - crédito @MSilvaMoyano/X

La Alcaldía Mayor de Bogotá aseguró que las imágenes utilizadas para sustentar la denuncia de Quintero carecen de actualidad y contexto. El secretario adjuntó material reciente de la misma esquina en Suba para demostrar que el sector ya no presentaba acumulación de desechos; una tomada la noche del 5 de septiembre y otra del 6 de septiembre en la tarde, donde se evidenció que el punto ya había sido intervenido. Sin embargo, la gestión local enfrenta críticas recurrentes sobre el tema.

Distintas zonas de Bogotá registran puntos críticos por acumulación irregular de residuos. Según un reporte de City TV, barrios como Ciudad Bolívar y Rafael Uribe mantienen focos de arrojo clandestino identificados el 27 de agosto. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) expuso que en la zona se vivió la presencia de malos olores y vectores en áreas residenciales, por lo que anunció labores de verificación e intervención en estos puntos señalados por la ciudadanía.

Si bien la publicación de
Si bien la publicación de Quintero fue calificada como engañosa, la situación de las basuras en Bogotá sí genera preocupación ciudadana. - crédito @MSilvaMoyano/X

En medio de la controversia, otras voces públicas han cuestionado la política de basuras y seguridad en la ciudad. Mónica Rodríguez, periodista y presentadora, realizó una crítica directa a la gestión de Carlos Fernando Galán, cuestionando la prioridad que otorga a la construcción del metro respecto a otras urgencias locales.

En su cuenta de X, Rodríguez escribió: “Alcalde Carlos Fernando Galán, todos los días trinando sobre el metro y el recorrido de los vagones que vienen hacia Bogotá, mientras la ciudad está inundada de basura y sobreviviendo entre la inseguridad diaria y la pesadilla de la movilidad. La capital necesita un alcalde presente y que se ocupe realmente de los principales problemas que aquejan la ciudad”.

La presentadora fue clara y
La presentadora fue clara y concisa con el alcalde de Bogotá - crédito @MONYRODRIGUEZOF / X

La intervención de Rodríguez en la conversación pública destaca la presión que ejercen figuras mediáticas sobre la administración capitalina. Si bien su perfil es conocido por apariciones televisivas en programas nacionales, su presencia en plataformas digitales le permite generar debate y recopilar denuncias acerca de la calidad de vida en la capital.

La interacción entre voces políticas y mediáticas evidencia una preocupación ciudadana persistente sobre la gestión de residuos, la inseguridad y la movilidad en Bogotá. La administración galanista enfrenta reclamos sostenidos en temas de servicios públicos y presencia institucional en terreno. La Uaesp mantiene actividades orientadas a identificar y sanear puntos críticos, mientras la discusión se mantiene activa en redes sociales y medios nacionales.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró que el alcalde Carlos Fernando Galán permanece en la ciudad y que la difusión de información desactualizada no contribuye a solucionar los retos cotidianos de la capital. Entre tanto, las críticas sobre el manejo de la basura y la percepción de inseguridad continúan marcando la agenda local a través de plataformas digitales y foros cívicos.

Temas Relacionados

Basuras en BogotáMiguel Silva MoyanoCarlos Fernando GalánDaniel QuinteroMónica RodríguezMetro de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Caterin Escobar compartió la fotografía que le tomó Mario Alberto Yepes y continúa alimentando las sospechas de noviazgo

La ausencia de declaraciones oficiales no ha frenado la curiosidad de los seguidores, quienes analizan cada detalle en redes sociales

Caterin Escobar compartió la fotografía

Millonarios volvió a dejar dudas en la Liga BetPlay: empató sin goles contra Santa Fe en El Campín

Con pocos disparos a puerta, los azules cedieron terreno y comprometen su clasificación en la Liga BetPlay, mientras que los rojos llevan tres fechas sin ganar

Millonarios volvió a dejar dudas

Casanare y Cauca siguen liderando ‘Miss Universe Colombia’, luego de la prueba por equipos

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana nacional de la belleza compitieron por afianzarse en la clasificación, grabando y coordinándose en un comercial de uno de los patrocinadores del certamen

Casanare y Cauca siguen liderando

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para disfrutar esta noche

Desde misterios hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Disney+ Colombia: Estas son las

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Los podcasts más populares hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar compartió la fotografía

Caterin Escobar compartió la fotografía que le tomó Mario Alberto Yepes y continúa alimentando las sospechas de noviazgo

Casanare y Cauca siguen liderando ‘Miss Universe Colombia’, luego de la prueba por equipos

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para disfrutar esta noche

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Exesposa de Mauro Urquijo reveló infidelidad de este con otra persona: “Quedé en shock”

Deportes

Millonarios volvió a dejar dudas

Millonarios volvió a dejar dudas en la Liga BetPlay: empató sin goles contra Santa Fe en El Campín

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

Liga Femenina 2025 ya tiene finalistas para buscar el título: estas son las clasificadas y representantes en la Copa Libertadores