Noche de pasión en el Desafío 2025 Eleazar y Tina pusieron a prueba tanto su atracción tras su beso de despedida - crédito @ditu.tv/Instagram

Un reencuentro cargado de emociones en la Suite ditu marcó un punto de inflexión en la relación entre Eleazar y Tina, dos de los participantes más comentados de Desafío Siglo XXI.

En un ambiente de privacidad y complicidad, ambos optaron por dejar atrás el romance que había surgido entre ellos y acordaron mantener una amistad, tras una serie de confesiones y gestos de afecto que pusieron a prueba sus verdaderos sentimientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión de poner fin a su vínculo sentimental se produjo durante el capítulo 46 del “Desafío del Siglo”, cuando Eleazar, excapitán de Alpha, eligió a Tina como su acompañante para disfrutar de la Suite ditu, un espacio reservado para recompensas y momentos íntimos dentro de la competencia.

Eleazar y Tina se enfrentan a reto de pasión en la suite ditu del 'Desafío 2055´en donde pusieron a prueba su atracción por cuenta de la producción del 'reality' - crédito @ditu.tv/Instagram

Allí, la pareja compartió una velada en la que la cercanía, la comida y los juegos propiciaron conversaciones profundas sobre el estado de su relación. En medio de este ambiente, ambos reconocieron la atracción que sentían, pero también las dudas que los habían distanciado en las semanas previas.

Durante su estancia en la Suite ditu, Eleazar expresó abiertamente su interés por Tina. “¿Yo cómo le digo a mi mente, a mis ojos, a mi cuerpo y a mi ser que piense algo diferente?”, le planteó, evidenciando la intensidad de sus sentimientos.

El excapitán confesó que, cuando alguien le atrae, suele buscar el contacto y que desde el inicio había visualizado un acercamiento con ella. Tina, por su parte, correspondió a estas muestras de afecto y le pidió un masaje, al que Eleazar accedió. El ambiente se volvió más íntimo cuando ambos participaron en un reto de los sentidos, que incluyó caricias y besos, reforzando la conexión que los había unido desde el inicio del programa.

Por lo anterior, previo a este encuentro estuvo marcado por la incertidumbre. La relación entre ambos había atravesado momentos de tensión, y la elección de Tina como acompañante de Eleazar para la Suite ditu no era un hecho seguro. El propio Eleazar reconoció que solo la habría invitado si ella le daba su consentimiento, dada la situación ambigua que vivían. Esta decisión permitió que ambos se sinceraran sobre sus emociones y expectativas.

Tina y Eleazar se sinceraron en la Suite ditu donde todo terminó en un mansaje que subió la temperatura entre la pareja - crédito @ditu.tv/Instagram

“Amo a ese hombre caballeroso y respetuoso”, “Dios mío soy la única que veo en Eleazar todo un caballero”, “Tina avisa si no quieres sino voy yo 😢ese hombre está papasito”, “Ella calentó 🔥el horno ahora no lo aguanta", “Tina es muy joven y le gustan los malos como Leo que le gustan todas, Eleazar ya esta a otro nivel para ella”, “Eleazar es un buen hombre allí la desequilibrada es ella que ahora le gusta es Leo”, “estadísticamente perdió la noche”, son algunas de las reacciones de los cibernautas a los videos.

Con apasionado beso, Tina y Eleazar acordaron alejarse para controlar la atracción mutua que existe entre ellos en el ‘Desafío 2025′

La conversación final entre los dos participantes resultó decisiva. Eleazar, al notar que la situación podía intensificarse, propuso detenerse antes de que los sentimientos se profundizaran aún más.

Eleazar admitió de frente que Tina, su nueva compañera de equipo en el 'Desafío Siglo XXI' le gusta como mujer - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Podemos admirarnos y ya”, sugirió, marcando el inicio de una nueva etapa basada en la admiración mutua y la amistad. Tina admitió que él le gustaba, pero también reconoció que había asuntos personales sin resolver fuera del reality que le impedían entregarse por completo a la relación. El intercambio culminó con un beso de despedida, símbolo del cierre de su breve romance y del inicio de una relación diferente.

La noche posterior al reencuentro trajo nuevas tensiones. Tina decidió dormir junto a Leo, el nuevo capitán de la escuadra morada, quien le pidió permiso para abrazarla, gesto que ella aceptó. Al día siguiente, Eleazar le confesó a Tina que se sintió extraño al verla tan cercana a su compañero.

Ante esta situación, Tina fue categórica al aclarar que entre ella y Leo solo existe una relación basada en la confianza y la amistad, despejando cualquier duda sobre un posible interés sentimental.

Así, la historia entre Eleazar y Tina en Desafío 2025 se redefine, dejando atrás el romance y apostando por una amistad cimentada en la sinceridad y el respeto mutuo.