Mototaxista fue asesinado a tiros en Floridablanca, Santander: Tenía antecedentes por estafa y tráfico de estupefacientes

El hecho sucedió en el municipio de Floridablanca en Santander - crédito Redes sociales

Un hombre fue asesinado con varios disparos en el rostro en el barrio Jardines de Getsemaní, en Floridablanca, según reportó Vanguardia.

La víctima, identificada como Brayan Nicolás Zambrano Martínez tenía 26 años y alternaba labores como domiciliario y mototaxista.

El crimen se produjo hacia la 1:00 p.m. del sábado 6 de septiembre de 2025, cuando Zambrano Martínez se dirigía desde su vivienda a una tienda del sector.

De acuerdo con información policial, a su regreso fue abordado por un hombre de complexión gruesa que llevaba tapabocas, que sin advertencia desenfundó un arma y disparó en repetidas ocasiones.

El medio citado detalló que el joven recibió cinco impactos de bala: dos de ellos en el rostro, uno en la mandíbula y otro en el mentón, y el otro en el hombro izquierdo.

El fallecido recibió dos impactos de bala en el rostro - crédito Colprensa

El responsable huyó del lugar mientras Zambrano Martínez quedó gravemente herido en el sitio, donde fue auxiliado por familiares y vecinos, que lo trasladaron a la Clínica Foscal. Allí, personal médico confirmó su fallecimiento.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Sijín, realizó la inspección técnica y la recolección de pruebas en el lugar del hecho.

Entre los elementos recopilados se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad, así como testimonios de quienes presenciaron el ataque.

Respecto al posible móvil del homicidio, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. “Por ahora, no se descarta que el hecho esté relacionado con un posible ‘sicariato por ajuste de cuentas’”, reveló una fuente citada por Vanguardia.

Del fallecido se pudo conocer que tenía anotaciones judiciales previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), específicamente por estafa en los años 2022 y 2023, además de tráfico de estupefacientes en 2017. Pese a estos antecedentes, la investigación policial avanza para esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque y dar con el paradero del agresor.

La Sijín ya se encuentra investigando el caso para dar con el paradero del responsable - crédito Colprensa

La comunidad de Jardines de Getsemaní permanece consternada tras el suceso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado datos adicionales sobre la investigación ni sobre la identidad del responsable.

Este homicidio ha generado inquietud por la seguridad en el sector y el aumento de este tipo de hechos violentos en el área metropolitana.

Hombre fue asesinado en un hurto en Bucaramanga

Un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos durante un intento de hurto en el barrio La Aurora de Bucaramanga, donde fue atacado por un grupo de delincuentes que buscaban robarle su motocicleta y un bolso.

El hecho, que ocurrió la noche del lunes 1 de septiembre de 2025, dejó consternada a la comunidad local.

La víctima fue identificada como Javier Celix Orejarena, de 38 años, quien se movilizaba en su motocicleta Yamaha NMAX cuando, cerca de las 9:30 p. m., fue interceptado por cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas.

Según reportes policiales, dos de los agresores descendieron y abordaron a Orejarena con la intención de apoderarse de sus pertenencias.

Uno de los criminales habría disparado directamente contra la víctima- crédito Sin Censura Noticias - Sim Censura/Facebook

En medio del forcejeo que se generó al oponerse al robo del bolso, uno de los atacantes disparó contra la víctima, hiriéndolo en el tórax y el abdomen.

El responsable de los disparos escapó con la motocicleta de la víctima, mientras los otros sujetos huyeron en los mismos vehículos en los que arribaron.

Vecinos del sector procuraron brindar ayuda inmediata y trasladaron a Orejarena hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS). Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Luego del crimen, las autoridades desplegaron operativos para dar con el paradero de los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado capturas.

Unidades especializadas de la Sijín y del CTI de la Fiscalía ya adelantan entrevistas y trabajan en el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona, tareas que buscan identificar a los autores materiales del homicidio.

Las primeras investigaciones apuntan a que el móvil del asesinato fue el hurto. Este caso causa preocupación en Bucaramanga debido a una serie de episodios similares registrados en días recientes.