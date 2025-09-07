Ejército abatió a alias Frank, cabecilla del componente urbano del Clan del Golfo en Bolívar: heredó el negocio criminal de su madre

Las autoridades hallaron dos armas largas, municiones e información de interés para la inteligencia militar en la operación que culminó con la muerte de alias Frank - crédito Ejército Nacional

En una operación desarrollada en la vereda Papayal, municipio de San Martín de Loba (Bolívar), tropas del Ejército Nacional abatieron a alias Frank, cabecilla del componente urbano del grupo armado organizado Clan del Golfo, que opera en el sur del departamento. Esta acción militar contó con la participación de fuerzas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y de la Fuerza de Despliegue con Amenazas Transnacionales (Fudat).

Según el Ejército, la operación tuvo lugar en medio de combates contra integrantes de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea, donde los soldados incautaron dos armas largas, munición y material de relevancia para la inteligencia militar. Durante el enfrentamiento también una mujer identificada como alias la Veneca, que, al parecer, era la compañera sentimental de alias Frank.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, según el comandante de la Brigada 19 del Ejército Nacional, brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, también fue abatido un sujeto que, al parecer, sería el jefe de seguridad personal de alias Frank.

Alias Frank tenía ocho años de trayectoria criminal - crédito Ejército Nacional

El señalado criminal, que figuraba entre los más buscados del Clan del Golfo en el sur de Bolívar, era considerado responsable de hechos violentos contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familias. Su historial criminal abarca ocho años, en los que continuó con la comisión de crímenes que heredó de su mamá.

Pues, era el sucesor de su madre, alias Celeste, detenida en agosto de 2024 en San Pablo (Bolívar) por concierto para delinquir. Con orden de captura vigente por el mismo delito, expedida en noviembre de 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, el cabecilla controlaba actividades ligadas a la producción y tráfico de estupefacientes, además del cobro de extorsiones. Estos crímenes atemorizaban a la población de los municipios de San Pablo, San Martín de Loba, Río Viejo, Alto del Rosario, el Arenal, Morales y Barranco de Loba, donde operaba el señalado actor armado.

Además, de acuerdo con el Ejército Nacional, el hombre abatido acumulaba tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, y homicidio en dos ocasiones.

El señalado criminal tenía tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio - crédito Ejército Nacional

“Los actos urgentes fueron desarrollados por nuestra Policía Nacional y fueron puestos a disposición de la autoridad competente en el municipio de Barrancabermeja”, detalló el brigadier general.

Así las cosas, el uniformado confirmó que el Ejército Nacional, de la mano con la inteligencia especializada de la Policía Nacional, continuarán actuando en contra de la criminalidad, avanzando en el cumplimiento de plan de campaña conjunto Ayacucho Plus 2025.

“El Ejército Nacional, las fuerzas militares, reiteran el compromiso de cumplir a cabalidad la misión constitucional, buscando generar un ambiente seguro para mantener la estabilidad en el beneficio del territorio del sur de Bolívar”, indicó el comandante de la Brigada 19 del Ejército Nacional.

Siete criminales del Clan del Golfo se entregaron al Ejército

La entrega de los siete integrantes del Clan del Golfo involucró el decomiso de material de guerra, intendencia y comunicaciones - crédito Ejército Nacional

Mientras la fuerza pública mantiene la ofensiva militar contra las organizaciones criminales en distintos territorios, también avanza la dejación de armas voluntaria por parte de los integrantes de los grupos armados y su entrega ante las autoridades. El 6 de septiembre de 2025, por ejemplo, se informó sobre la entrega de siete integrantes del Clan del Golfo en el Cesar.

La decisión de los miembros de la agrupación al margen de la ley surgió tras las operaciones sostenidas por el Ejército Nacional, en cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus, e involucró el decomiso de material de guerra, intendencia y comunicaciones.

Los individuos integraban una comisión de la subestructura Francisco José Morelo Peñate, señalada por extorsión y amenazas contra campesinos y comerciantes de la región.