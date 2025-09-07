Colombia

Así luce Valentina Taguado en versión miniatura: fan de ‘Masterchef Celebrity’ sorprendió con su figura a escala

Con una réplica impresa en 3D, seguidor del ‘reality’ de cocina rindió homenaje a la amistad que nació entre la locutora con Valeria Aguilar y el chef Jorge Rausch, trío que inmortalizó en versión juguete: “Espero que les guste”

Danny Barros

Por Danny Barros

Las amigas que se conocieron en 'Masterchef Celebrity', Valeria Aguilar y Valentina Taguado fueron retratadas junto a Jorge Rausch en figura realista a escala que elaboró fanático del programa - crédito @117_alejo/Instagram

La emoción se apoderó de las redes sociales cuando Valentina Taguado y Valeria Aguilar, participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025, compartieron con sus seguidores un regalo especial: un fan les obsequió miniaturas de ellas junto al chef Jorge Rausch, una creación a escala que llamó la atención de la audiencia y reavivó los rumores sobre la naturaleza de su relación dentro y fuera del programa.

El obsequio, que aparentemente fue realizado mediante impresión 3D, fue presentado por ambas concursantes en sus historias de Instagram.

Valentina Taguado agradeció a su seguidor y le pidió que le enviara la imagen a escala, mientras que Valeria Aguilar reaccionó con emoticones de corazones y la frase “No lo puede creer”, reflejando la sorpresa y alegría que les generó el detalle. La publicación de este regalo evidenció la cercanía entre las dos y sirvió de preámbulo para abordar las especulaciones que circulan en torno a su vínculo.

Así lucen Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Jorge Rausch en versión miniatura - crédito Cortesía Canal RCN y @117_alejo/Instagram

La relación entre Taguado y Aguilar ha sido objeto de comentarios y preguntas por parte de los seguidores del reality, quienes han interpretado su complicidad como algo más que una amistad. Ante la consulta directa de un fan sobre si sentía algo más por Valeria, Valentina Taguado respondió de manera clara: expresó que siente admiración y amor de amiga por su compañera, y añadió que le parece una persona hermosa.

Con esta declaración, la locutora dejó claro que entre ambas existe una relación de amistad y respeto mutuo, desmintiendo así los rumores de un vínculo sentimental.

Las especulaciones sobre relaciones personales no se han limitado a Taguado y Aguilar. Durante la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia, también se ha sugerido que Raúl Ocampo podría tener una relación con alguna de las dos, aunque los involucrados han aclarado que solo los une una buena amistad.

Además, la reciente eliminación de Caterin Escobar del programa ha dado pie a comentarios sobre un posible romance con Mario Alberto Yepes, insinuando que la convivencia en la competencia puede dar lugar a lazos más allá de la cocina.

Valeria Aguilar cautivó a Jorge Rausch al imprimir camiseta con su foto junto a ella y Valentina Taguado - crédito Cortesía Canal RCN

En medio de este ambiente de rumores y comentarios, Valentina Taguado también ha enfrentado críticas relacionadas con su trato hacia Michelle Rouillard, otra de las participantes.

Valentina Taguado se refirió a las críticas que ha recibido pro su rivalidad con Michelle Rouillard en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’

Sin necesidad de largas explicaciones, La locutora optó por compartir en sus redes sociales un video elaborado por sus seguidores, donde se recopilan momentos junto a Rouillard, incluyendo la ocasión en que la exreina la eligió para formar parte de su equipo. Estas imágenes, sumadas a las actividades que ambas han compartido fuera del set, han servido como respuesta a quienes cuestionan la autenticidad de su relación.

Michelle Rouillard se sinceró acerca de sus intenciones por ver a Valentina Taguado fuera de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La dinámica de MasterChef Celebrity Colombia, marcada por la presión y la competencia, intensifica las emociones y puede dar lugar a malentendidos entre los concursantes. Taguado ha manifestado en ocasiones su desacuerdo con Rouillard durante las pruebas, pero ha dejado claro que estas diferencias forman parte del juego y no afectan la relación fuera de cámaras.

La convivencia en el reality, como ocurre en otros formatos similares, pone a prueba la paciencia y el carácter de los participantes, pero no necesariamente define los vínculos personales que mantienen una vez finalizada la grabación.

A pesar de las tensiones propias del programa, Valentina Taguado y Michelle Rouillard han demostrado que su relación trasciende la competencia. Ambas han compartido en sus redes sociales momentos juntas fuera del set, evidenciando que la amistad y el compañerismo prevalecen más allá de las diferencias que puedan surgir durante el desarrollo del reality.

Mientras las cámaras capturan la intensidad de la competencia, las protagonistas de MasterChef Celebrity Colombia continúan compartiendo experiencias y fortaleciendo lazos que reflejan la cercanía y el aprecio que mantienen fuera del programa.

