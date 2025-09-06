Colombia

Violencia de género en Floridablanca: mujer fue apuñalada por su expareja

La rápida reacción de los presentes permitió que la víctima recibiera atención médica de urgencia y acompañamiento psicosocial tras el ataque.

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Una mujer de 40 años
Una mujer de 40 años fue gravemente herida por su expareja en un concurrido centro comercial de Santander, lo que reaviva el debate sobre la violencia de género y la seguridad en espacios públicos

Doralba Graciano Borja, una mujer de 40 años, fue víctima de un intento de feminicidio en el centro comercial Caracolí de Floridablanca, Santander, la tarde del viernes 5 de septiembre.

El ataque, perpetrado por su expareja sentimental, evidenció la persistente problemática de la violencia de género en la región.

El hecho ocurrió en el quinto piso del centro comercial, un espacio concurrido y familiar. Según los reportes policiales y testimonios recogidos en el lugar, Graciano Borja se encontraba en el establecimiento cuando identificó a su agresor, Oriel Trujillo Martínez, de 44 años, que ya la había amenazado de muerte en días previos.

Al intentar alejarse, la víctima fue interceptada por Trujillo Martínez, quien, sin mediar palabra, la atacó con un cuchillo, causándole una herida profunda en la parte baja del abdomen. Testigos relataron que el agresor la había estado acosando y que, tras consumar el ataque, descendió en el ascensor, cruzó el parqueadero y huyó del lugar.

El responsable del ataque, identificado
El responsable del ataque, identificado y con antecedentes judiciales, logró huir tras herir a la víctima, quien permanece en estado delicado, mientras la policía intensifica la búsqueda y la comunidad exige justicia

La gravedad de la agresión quedó evidenciada por la rápida reacción de los presentes y del personal de seguridad del centro comercial, que activaron los protocolos de emergencia y priorizaron el traslado de la víctima al Hospital Internacional de Colombia.

Allí, Graciano Borja fue sometida a una cirugía de urgencia, ya que la herida comprometió dos órganos vitales y provocó que sufriera dos paros cardiorrespiratorios. Los médicos lograron estabilizarla, aunque su estado se reportó como delicado y se dispuso su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. Además de la atención médica, la víctima recibió acompañamiento psicosocial, en el marco de la ruta de atención a víctimas de violencia de género.

El ataque, presenciado por numerosos visitantes, generó indignación y temor entre la comunidad. La administración del centro comercial Caracolí emitió un comunicado en el que rechazó enérgicamente el acto de violencia, subrayando que “el hecho ocurrió de manera rápida y repentina” y que su equipo de seguridad “reaccionó de inmediato, activando protocolos de emergencia, priorizando la atención y el traslado oportuno de la víctima a un centro médico, en donde está recibiendo el cuidado necesario”.

El centro comercial reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus visitantes, y puso a disposición de las autoridades toda la información necesaria para avanzar en la investigación. Colectivos feministas y ciudadanos expresaron su preocupación por la reiteración de estos hechos y exigieron acciones contundentes para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores.

Tras apuñalar a la mujer,
Tras apuñalar a la mujer, el hombre siguió tras de hecha unos cuantos pasos y luego se retiró del centro comercial

La Policía Nacional, a través de la Patrulla Púrpura y en el marco de la Estrategia Mujer, Familia y Género, activó de inmediato la ruta de protección y acompañamiento para la víctima.

Las autoridades identificaron al agresor como Oriel Trujillo Martínez, quien, según información oficial, cuenta con antecedentes judiciales y estaría vinculado a la venta de sustancias alucinógenas en Bucarica.

Tras el ataque, Trujillo Martínez logró escapar, pero la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que se adelantan investigaciones para su captura y que un juez expedirá en las próximas horas una orden de detención por intento de feminicidio.

Este caso se suma a una preocupante cadena de agresiones contra mujeres en Santander. Solo la semana anterior, otro intento de feminicidio sacudió la región cuando el cantante de cumbia Saúl Naranjo apuñaló a su pareja sentimental en el barrio La Cumbre. Las cifras de violencia de género en el departamento mantienen en alerta a las autoridades y a la sociedad civil, que demandan mayor protección, prevención y sanciones ejemplares para los responsables.

Antes de que el hombre
Antes de que el hombre apuñalara a la mujer, le pegó una patada

En respuesta a esta problemática, la Policía Nacional ha implementado en Santander la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, la Familia y el Género, cuyo objetivo es fortalecer la atención a víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

Esta estrategia contempla capacitaciones sobre los diferentes tipos de violencia reconocidos en la Ley 1257 de 2008, que incluyen la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. El propósito es que tanto las mujeres como la comunidad puedan identificar a tiempo las señales de riesgo y denunciar los hechos ante las autoridades.

